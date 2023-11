Gerard Piqué ha repasado en RAC1 la actualidad del Barcelona y no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de temas como el caso Negreira, la última Champions del Real Madrid o defendiendo a Xavi como el técnico idóneo para el Barcelona.

Real Madrid

El ex central comenzó dejando una reflexión que no gustará al madridismo: "El Real Madrid actual es más de lo mismo, transmite poco, pero sacan resultados y en febrero estarán vivos en todas competiciones y en la Champions ya veremos. Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última, que fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie".

A lo que añadió: "Estamos en un país donde hay más gente del Madrid que del Barça y es el de la capital. Siempre seremos los que estamos a un lado y tratamos de molestar. No hay que entrar en estas guerras y hacer nuestro camino, que va muy ligado al de ellos por la rivalidad, pero trataría centrarme en quiénes somos".

Caso Negreira

Sobre el Caso Negreira, Piqué defendió la inocencia del Barça sobre las posibles coacciones de los árbitros: "Es complicado dar explicaciones en mitad de un proceso. Estoy seguro que se darán explicaciones, pero es acojonante que alguien diga que ganamos algo por los árbitros. Éramos tan infinitamente superiores que no había árbitro que nos pudiera ayudar".

Xavi y el Barça

Piqué también habló del momento actual que atraviesa el Barça y la situación de Xavi en el club. Respecto al entrenador, Gerard no tiene dudas: "El equipo necesita paciencia, como en cualquier proyecto. En el Andorra llevamos cinco derrotas seguidas y no echaré al entrenador. Mientras haya soluciones hay que tener paciencia. Sé que aquí hay que ganar cada día, pero Xavi es de la casa, la conoce, ha mamado el club y es la persona ideal para dirigir el Barça. Necesitamos ganar y jugar bien y cuando las sensaciones no son tan buenas llegan los nervios y las críticas. El nivel de exigencia es muy alto y es como debe ser. Pero cuando estás dentro, te acostumbras. En Madrid estarían encantados con un triunfo como el de San Sebastián, pero nosotros, no. Eso da una presión extra a los jugadores".