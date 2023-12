Dice la estadística que quien gana los seis partidos de su grupo nunca sale campeón de la Champions al final de curso. Y pareció, por momentos, que el Real Madrid conocía esa cábala porque durante más de setenta minutos buscó el triunfo sin ahínco. Pero en Alemania, tierra de panzers en la cual ya había jugado en temporadas anteriores, Joselu se empeñó en ganar el partido anotando dos goles que le sirvieron para remontar el tanto inicial de los berlineses. Un triunfo que bautiza el ariete, que suma ya ocho goles esta temporada, tres de ellos en Champions, tantos como Rodrygo y uno menos que Bellingham.

El Real Madrid corresponde a la Champions en este idilio que viven los blancos con la competición más aristocrática del fútbol del Viejo Continente. Por eso se explica la aparición en el once en Berlín de Jude Bellingham y Rodrygo, sus dos jugadores más desequilibrantes, en un partido sin ninguna trascendencia deportiva para los de Chamartín, clasificados desde la pasada jornada como líderes.

Lo advirtió Ancelotti: “Es una competición especial y tenemos que respetarla con un buen partido. Nuestra profesionalidad está en juego”. Y sacó un once con aroma titular y seis españoles en el once. Algo que no ocurría desde mayo de 2019. Arrancó en portería Kepa, que al minuto evitó un gol cantado de Behrens, y un minuto después se volvió a ver comprometido. Tardó diez minutos el Madrid en conectarse con dos apariciones punzantes de Bellingham, que disfrutaba de las paredes en los pasillos interiores donde se divertía con Rodrygo, Ceballos y Modric. Pero al cuarto de hora emergió el lado más vertical de los blancos, con Joselu clavando un cabezazo en el larguero a centro de Fran García. Dos formas diferentes de atacar.

Del 0-1 al 1-0

El Madrid hipnotizaba a este Unión Berlín de Bjeliça en un rondo continuo, pero sin terminar las jugadas. Pudieron adelantarse los blancos con una ocasión de Joselu y, especialmente, con un penalti fallado por Modric en el minuto 43 tras una mano tan evidente como inocente. Lo falló el croata, manteniendo el pleno de penaltis desperdiciados esta temporada por los de Ancelotti: Rodrygo (Celta), Joselu (Osasuna) y Modric (Unión Berlín). Andaba rumiando el error el Madrid cuando en la siguiente jugada un saque largo del portero alemán retrató a Nacho y a Alaba y lo aprovechó Volland para adelantar a los berlineses. Al descanso, abajo.

Metió Carletto dos marchas más colocando a Kroos en el pivote, lo que agradeció el equipo. Aunque las primeras escaramuzas fueron en el área de Kepa, muy mal guarnecido en Berlín por unos desacertados Alaba y Fran García. En ataque lo único interesante pasaba cuando pasaba por las botas de Bellingahm y Rodrygo, pero Ronnow, el portero alemán, abortó cada ataque madridista. Goteaban las oportunidades del lado blanco, pero este Madrid 2023-24 no tiene la pegada de otras temporadas por más que se abrace a un Bellingham en estado de gracia.

Doblete de Joselu

Mandó Ancelotti a Rodrygo acostarse a la derecha del ataque, aprovechando las facilidades defensivas que daba el lateral zurdo alemán, Rousillon. Por allí llegó el gol del empate. Un centro del brasileño que cabeceó a la red Joselu, cómo si no, mientras cuerpeaba con el central para ganar la posición. Igualaban los blancos con más de media hora por delante y buenas expectativas. El dilema era si debía mantener en el campo a sus estrellas, cansadas y acumulando muchos minutos, o dar la alternativa a la muchachada que poblaba el banquillo.

Mientras el técnico se debatía, Joselu anotó el segundo con otro testarazo para adelantar a los blancos que parecía sellar el sexto triunfo. Adonde no llegaba el fútbol de seda blanco aparecía el oficio del ariete. Y entonces los blancos se durmieron y un zapatazo de Kral colocaba el empate en el marcador. El Madrid se quedaba sin pleno, ergo podía ganar la Champions... Pero apareció Ceballos en el minuto 88 para cruzar un derechazo al fondo de la red de la portería teutona. Pleno blanco en esta Champions, por lo que ahora tendrá que desafiar a la cábala y a algún segundo de grupo como Copenhague, PSV o Inter.