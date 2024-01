"Antes de que me hagáis las preguntas pertinentes me gustaría anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Lo he hablado con el presidente, con Deco, con Echevarría, con Yuste". Xavi claudicó. Tardó en salir a la sala de prensa de Montjuïc tras la derrota con el Villarreal (3-5), que le colocó en un trágico enero. Y no lo hizo solo sino que estuvo acompañado por el presidente Joan Laporta. No solo perdió la Supercopa en Riad sino también la Copa en Bilbao. Y en Barcelona llegó el equipo de Marcelino y le dejó a 10 puntos del Madrid en la Liga. Tardó más de lo habitual. Mucho más. Y hasta el despacho del técnico en el Estadio Olímpico se presentaron Laporta y Deco, el director deportivo del club azulgrana. Noche de tormenta en el Barça. De viejas tormentas, tal si fuera la etapa de Núñez o de Joan Gaspart, después de encajar dos derrotas consecutivas y nueve goles en contra.

El Barça pierde los papeles y también se hunde en la Liga La desconfianza entre Laporta y Xavi era evidente. Pero quedaba oculta bajo la capa de “cerrar filas”, la tesis defendida en público por el club. Pero la situación es tan crítica que ya no se podía esconder nada. Nada de nada. "No seguiré como entrenador del Barça, pase lo que pase. Lo hago como culé. Es una situación de sentido común, de pensar en el club antes que en mí"