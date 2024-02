Simeone confirma que Griezmann será baja en San Mamés en la semifinal de Copa

"Antoine no va a participar en el partido... Necesitamos que se recupere bien. Hizo un grandísimo esfuerzo para estar en disposición, pero no ha podido. Y con toda la tranquilidad porque los compañeros que actúen por él lo harán de la mejor manera", de esta categórica forma ha confirmado Diego Pablo Simeone que Antoine Griezmann no estará en San Mamés en la vuelta de la semifinal de Copa este jueves ante el Athletic.

Lesión de tobillo

El mediapunta francés sufrió una lesión de tobillo en el duelo del Inter de la semana pasada que, una vez pasadas las pertinentes pruebas médicas, se tradujo en un "esguince de grado moderado". No pudo jugar ante el Almería y, de momento, parece lejos de llegar a la cita de Bilbao.

El técnico rojiblanco, no obstante, afirmó que la baja del delantero no cambiará los planes del equipo en esta vuelta de la semifinal de Copa ante los Leones. "No me cambia nada, más allá de no tenerlo a disposición, ya tenía en mente utilizar a otro jugador", afirmó el argentino en la rueda de prensa previa al choque que se jugará mañana jueves en San Mamés (21:00). Pese a ser baja, todo apunta a que Griezmann viajará con el resto de la expedición a Bilbao para acompañar a sus compañeros en uno de los partidos más cruciales de la temporada para los del Cholo. Simeone no quiso confirmar esto último, pero tampoco negó que el francés se deplazará a San Mamés con el equipo: "Son muchas preguntas, no te puedo contestar".