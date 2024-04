Athenea del Castillo: "Nunca jugaría en el Barça, ni siendo el único equipo que quedara en el mundo"

Athenea del Castillo, jugadora del Real Madrid femenino e internacional española, aseguró que "nunca" jugaría en el Barça, "ni aunque fuese el único equipo que quedara en el mundo", y mostró su deseo de poder retirarse en el club blanco.

"Para mi estoy en el mejor club del mundo. Para mi es un sueño estar en el Real Madrid, soy del Real Madrid desde pequeña. Nunca jugaría en el Barça, ni aunque fuese el único equipo que quedara en el mundo; porque mi sueño es jugar en el Real Madrid. Ojalá pueda retirarme en el Real Madrid y estar toda mi carrera allí", señaló en una entrevista con EFE.

Sobre el último duelo ante el conjunto azulgrana en la Liga F, que perdieron por 0-3; y la posterior charla a las jugadoras de su técnico Aberto Toril en la que les felicito por el trabajo y les animó a no estar tristes y a seguir intentándolo, indicó: "Alberto nos dijo eso a nosotras. Me voy enfadada siempre que pierdo, porque no me gusta perder y menos contra el Barcelona, eso es una realidad. Queremos ganar al Barcelona, queremos estar cerca de ganar títulos y tenemos que seguir trabajando para ello".

"Representamos, bajo mi punto de vista, al mejor club del mundo; y el mejor club del mundo se merece ganar. Representamos un escudo que hay que llevar por todo el mundo y queremos ganar, pero al final llevamos muy pocos años de vida, solo cuatro. El resto de equipos cuando empezaron a ganar llevaba mucho más tiempo. Es cierto que nosotras queremos ganar y somos las primeras que trabajamos para llegar a ello. Estamos trabajando, el club va creciendo año tras año y ojalá estar cerca de ganar", añadió.

Tras ese duelo Caroline Graham Hansen, jugadora del Barcelona, señaló que las futbolistas del Real Madrid "siempre hablan antes" de los Clásicos y "dicen que están más cerca" del Barcelona, pero que ella y sus compañeras siguen ganando esos partidos de máxima rivalidad.

Preguntada por ello, Athenea respondió: "Eso no es cierto porque nosotras a nivel personal no hacemos ninguna declaración antes de los Clásicos ni nada, no sé de dónde lo habrá podido sacar. Creo que igual lo ha podido malintepretar, pero no suelo hacer caso. Es una grandísima jugadora, es un privilegio poder tenerla en nuestra liga. Lógicamente las queremos ganar y cada día estar más cerca de ganarlas".

Por otro lado explicó cómo lleva el hecho de ser una de las jugadoras del Real Madrid que más críticas recibe de los seguidores de otros equipos: "Vivo muy tranquila. Las aficiones rivales se centran un poco conmigo, pero eso será porque estaré haciendo algo bien".

"Cuando hay esa pequeña rivalidad entre equipos es normal, es parte del deporte. Siempre que no haya faltas de respeto me parece genial que esa rivalidad exista en los aficionados. Es lo bonito del fútbol, que diferentes personas de diferentes sitios sean de diferentes equipos. Para mi eso es lo más importante", completó.