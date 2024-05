Bellingham: "¿Qué jugador conoces que no querría jugar con alguien tan bueno como Mbappé?"

Jude Bellingham no aparenta los 20 años que indica su pasaporte que tiene. Tiene una madurez innata, la misma que le hace leer el fútbol en el campo de forma brillante y le permite disfrazarse de goleador, o reciclarse en pivote defensivo en el Etihad junto a Camavinga para defender el castillo ante las oleadas del City. El inglés se ha convertido en la estrella del Real Madrid esta temporada, con permiso de Vinicius, y vivirá una final muy especial el próximo sábado por el rival, el Borussia, es su ex equipo, y por el escenario, Wembley, el estadio en el que juega de local con Inglaterra.

¿Cómo vive estos días previos a la final de la Champions?

Estoy relajado, confiado, tranquilo. Respetamos mucho al rival, pero esta semana, como dice el entrenador, es para disfrutarla. Estoy en uno de los equipos con más calidad del mundo y de la historia, no puedo pedir más. Para mí es muy emocionante regresar a Inglaterra para acabar mi primera temporada en el Real Madrid jugando la final. Ha sido una gran temporada y quiero acabarla ganando mi primera Champions. Sería un sueño cumplido.

¿Esperaba llegar tan alto en el primer año?

Te confesaré que no esperaba que pasase tan rápido, pero cuando estás rodeado de jugadores de tanta calidad la posibilidad existe. No pensé que sería tan inmediato, pero cuando llegué a Madrid y me vi rodeado de estos futbolistas... Obviamente, las expectativas con un equipo así son máximas. Te engañaría si dijese que no pensaba que podíamos ganar la Champions o la Liga esta temporada. Soy muy afortunado y tenemos un entrenador que nos invita a divertirnos, a jugar con libertad. Creo que la gente que me rodea lo esperaba, porque me han pedido muchas entradas para la final...

En lo personal, también se puede decir que ha superado las expectativas.

En lo personal es cierto que no esperaba marcar tantos goles porque mi juego siempre ha sido diferente. Pero ha disfrutado mucho y los compañeros y el entrenador me lo han puesto muy fácil. Es una suerte poder jugar con ellos. Es mi primera final de Champions y estoy focalizado en ganarla y aportar al equipo todo lo que pueda.

Se mide a su antiguo equipo en la final. ¿Cómo es de especial para usted?

Para mi es muy especial que la final sea ante el Borussia Dortmund porque es un lugar que amo y admiro. El partido lo prepararé como todos los que he jugado en mi carrera. Esta semana nos tenemos que focalizar en el plan de juego para la final. Pensaré en disfrutar cada segundo y cada emoción.

¿Ha cruzado mensajes con antiguos compañeros?

He cruzado algunos mensajes con Jadon Sancho, pero hablaremos después de la final. Nos respetamos mucho porque nos conocemos de la selección y porque me quedan muchos amigos allí.

Tendrá enfrente el 'muro amarillo' (afición del Borussia Dortmund)...

El 'muro amarillo' genera un ambiente diferente. Ver esos colores amarillo y negro en la grada generan una sensación increíble, especialmente si eres jugador del Borussia.

Y el partido se juega en Wembley, un estadio que conoce bien y que seguro que es especial para usted.

Wembley es un escenario icónico, por supuesto que lo conozco bien. Es un gran estadio para un gran partido.

¿Qué partido imagina para esta final?

-Es importante que despleguemos nuestro mejor nivel porque ellos son un equipo muy dinámico, muy trabajador, con unas transiciones muy rápidas. Tienen todo nuestro respeto como rival. Conozco muy bien al Dortmund y sé lo que son capaces de hacer. Lo hemos visto en el camino hasta Wembley frente al Atlético y el París Saint-Germain. Sabemos que va a ser un partido difícil porque se trata de un equipo muy agresivo. Tenemos que imponer nuestro plan de juego, pero sabemos que vamos a sufrir en otros momentos de partido y estamos preparados para ello. Tenemos que dar nuestra mejor versión y tenemos que ser nosotros mismos. Salir a divertirnos y jugar como solemos hacerlos. Solo así se puede ganar una final

Usted ha vivido una temporada de luces y sombras. Desde su explosión goleadora en el inicio a un periodo más gris en la segunda mitad. ¿Cómo fue ese cambio de rol en el inicio para convertirse en un goleador?

Desde el primer día de entrenamientos Ancelotti me dijo que quería que jugase un poco más arriba, que quería que pisase área. Me pidió más consistencia ofensiva y fue un proceso muy excitante para mi ir el de ir adaptándome a lo que me pedía el entrenador. Me dio más libertad en el tercio final de campo y lo he disfrutado mucho porque los goles me han ayudado. Si repaso la temporada, me siento bien. En la primera parte de la temporada marqué más goles y en la segunda he estado más involucrado en la creación que en la finalización. He tenido roles diferentes durante la temporada y he aprendido mucho. Estoy preparado para desempeñar el rol que me toque porque hoy soy mejor jugador que cuando llegué aquí.

¿De dónde le viene esa confianza que le empuja a asumir cualquier reto que le proponga el entrenador?

Te diría que mi confianza viene del respaldo de mi familia, mis amigos, mis entrenadores, mis compañeros... He tenido la suerte de que la gente que me rodea cree en mí y eso me ha ayudado a tener esa confianza en el campo. Creo que puedo hacerlo porque me rodea una atmósfera positiva desde que empecé a jugar al fúbol. Siempre ha sido sueño para mi jugar al máximo nivel. ¡Y mira dónde estoy, aquí con ustedes! ¡Ja, ja, ja!

¿Habla mucho de fútbol con Modric y Kroos?

He hablado mucho con los dos. Con Luka tengo una gran relación y escucho todo lo que me dice. Me da información, detalles, claves... Es un jugador al que todos escuchamos cuando habla. Y de Toni, ¡qué puedo decir!

Se habla de que el próximo reto que le pondrá Ancelotti es ser el próximo Kroos...

¡Noooooo! ¿Sustituir a Kroos? Toni es único y nadie lo podrá sustituir porque su calidad es increíble. Creo que no se trata de suplir la baja de Toni en el mediocampo, si no de asumir un rol en una posición diferente y será el equipo el que equilibre la falta de Kroos para entre todos tratar de generar ese juego que hoy genera él. A mí me divierte asumir diferentes roles en el juego según lo que vaya pidiendo el partido.

Una última, ¿dónde va a jugar cuando venga Mbappé?

¿Yo? Me da igual. Kylian Mbappé, ¡qué jugador! No tengo ninguna preocupación por saber dónde voy a jugar si viene. ¿Qué jugador conoces que no querría jugar con alguien tan bueno como Mbappé? Me fascina la idea de jugar al lado de un jugador de su calidad.