De la aceptación del ‘yo’, al reto

A la mala suerte se espanta, se salta, se echan varios gramos de sal y se rompen las escaleras antes de que le haga a uno trastabillar. La mala suerte, en todo caso, se combate y cuando ya está atenazada por la fortaleza de quien la maneja, se resquebraja. «Me lancé al final, aunque yo suelo tener siempre mala suerte», ni un paso atrás. Lionel Coronet venció las inseguridades y mandó su propuesta al Concurso de Maquetas de Música Urbana de LA PROVINCIA/DLP. El veredicto lo sorprendió en su trabajo como ayudante de cocina en El Caldero, en Meloneras, cuando ya creía que la había pifiado semanas antes. Pero el resultado es un puesto que no permite dudas: el primero.

Todo empieza en casa o, mejor aún, en las comidas familiares. El karaoke le puso delante a Elvis Presley y a Michael Jack-son y, de repente, se vio a sí mismo emulando los movimientos y las voces de unos artistas míticos que animaban el ambiente de las Navidades. Después, el fútbol, esa pequeña gran pasión que amontona a millones de menores peloteando sobre el césped verde, lo atrajo, sin embargo, en su camino se interpuso la música como una pasión que no permitía el silencio. «Es complicado llegar arriba con ese deporte, así que me dieron la oportunidad de entrar en la orquesta, fue realmente el momento que me ha marcado, y decidí dar un paso más allá», asegura. Además, cobrar por trabajar en lo que le apasiona lo considera una bendición inigualable.

La orquesta Leyenda Joven, lista para alterar los corazones de verbena y saraos, le dio la oportunidad que esperaba hace tres años y así se vio por primera vez ante más de dos mil personas que disfrutaban con su son permitiéndole ahorrar lo suficiente para invertir en su proyecto. Tiene 20 años, aunque esto ya viene de largo. «Empecé con 14 a subir covers a Instagram y cuando vi la aceptación y que, de verdad, tenía talento, empecé a tomármelo en serio y grabar cosillas con productores como Kike Falcón», dice, a pesar de las horas que le cuesta y los disgustos también, por qué no decirlo, debido a la alternancia de lo que es su sostén económico con la proyección de un sueño que desea ferviertemente que se cumpla con el que ha logrado colgar los temas Mi Canaria y Testamento. Dentro de sí mismo hay una inspiración que lo acompaña al contemplarlo como un igual que ha surgido desde Tenerife y que antes de triunfar en la música pasó por un centro de menores: «Mi referente enlaza también al artista que me ha marcado, Maikel Delacalle sin ninguna duda. Desde que conocí su música, me inspiró en todos los sentidos, me ayudó a encontrar el género que me identificaba, que era el R&B, y me motivó a exponerme en las redes. Me encanta ver cómo lleva el rollo urbano a la melodía, ya que lo urbano siempre se ha etiquetado como rap», y cuenta como anécdota que quienes lo escuchan lo asemejan «en el 90% de las veces» a su ídolo.

3AM habla de la madrugada, del sexo, de un antiguo amor, de lo eterno y difícil que es mantener una relación donde la ausencia marca los tiempos en los que los cuerpos colapsan. Crece en una generación que ha destacado por la precariedad y que ha superado las mil y una plagas en forma de crisis económica, sanitaria, bélica y de identidad debido a un mundo que avanza y mejora y a la vez se sostiene entre el vértigo del futuro y las ansias de volver a un pasado confortable. No sabe definir a quienes comparten la generación Z, necesitaría de tres páginas más, «pero lo que noto es el apoyo total de mis amigos y los que me rodean, sin envidias, y que todo el mundo me quiere». Estaba nervioso por la actuación en el escenario de un festival que ha congregado a los que desea que próximamente, espera que pronto, vayan a escucharlo en solitario. Da las gracias por esta propuesta que impulsa a la cantera y por la generosidad de quienes le escriben mensajes de ánimo. El siguiente paso es lanzar el single Sola y conformar un repertorio donde esté plasmada su esencia.