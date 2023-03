«Tomar decisiones en poco tiempo es uno de los retos del programa»

Un año ya. ¿Contenta con los resultados?

Por supuesto, muy satisfecha por el trabajo realizado, por el esfuerzo de todo el equipo y por cómo cada día queremos seguir creciendo y mejorando el formato. Y por supuesto por conseguir que el programa esté gustando y fidelizando cada día a más público.

¿Sabe que sus compañeros de programa la responsabilizan de buena parte del éxito de Ponte al día?

Me va a salir cara la ronda de cervezas (risas). Esto es un trabajo en equipo y en la parte técnica tenemos a los mejores. Somos un grupo de profesionales que nos complementamos a la perfección, aportando cada uno lo mejor de sí para que el resultado nos deje satisfechos. Además, trabajamos muy de la mano con la dirección del programa.

¿Y usted cuáles cree que son los pilares del programa y por qué ha tenido tan buena aceptación entre la audiencia?

Los mayores pilares son la creatividad, constancia, esfuerzo y compromiso de todos y cada uno de los miembros de la plantilla. Somos personas que no nos conformamos nunca y siempre queremos ir a más y mejorar el producto. El programa es fresco, divertido y cercano aspectos que son atractivos para que el público quiera estar con nosotros dos horas y media todos los días.

¿Requiere un espacio diario como Ponte al día de un lenguaje concreto a la hora de su realización?

Ponte al día no deja de ser un programa en directo de casi tres horas en el que pasan muchas cosas y la gran mayoría no son las que esperabas o tenías planificadas. Es un espacio que requiere rapidez mental y un gran poder de decisión con un margen de tiempo muy reducido.

El trabajo de Idaira González, mi ayudante de realización y también realizadora cuando yo no estoy, es fundamental para que toda la maquinaria funcione. El departamento de grafismo diariamente tiene que enfrentarse a diseñar decenas de pantallas y datos para mostrar los temas a tratar en plató.

Asimsimo, el departamento de edición, con su toque mágico, llena el programa de vídeos, previamente grabados por el equipo de cámaras engs que salen todos los días a la calle para captar las mejores imágenes. Y no puedo olvidarme del equipo de cámaras de plató y personal del control de realización que hacen que enfrentarse a un programa diario sea muy fácil y una se sienta muy segura de lo que está haciendo en cada momento.

¿Y eso se sabe y trabaja de antemano o cada tema les obliga a improvisar cuando conocen diariamente los contenidos?

Cada día es distinto, cada tema requiere un tratamiento y tiene distintas necesidades. El mejor instrumento para salir día tras día con éxito de esto es tener detrás un grandísimo equipo de realización, en el que todos y cada uno son piezas fundamentales para que todo salga bien. Es una cadena en la que todos los eslabones deben estar perfectamente ensamblados para lograr el producto final. Si bien trabajas sobre unos procedimientos y herramientas de trabajo establecidas, todos los días salimos a jugar (risas).

Quizá su trabajo sea de esas funciones imprescindibles en la televisión pero que el público desconoce realmente en qué consiste. ¿Se atreve a explicarlo?

Es fácil y difícil de explicar al mismo tiempo. Lo típico que todo el mundo asocia a las labores de una realizador/a es una señora diciendo «prevenida cámara 3, dentro cámara 3» (previo chasquido de dedos al mezclador). Y lo que poca gente sabe es que, hasta llegar a sentarse en esa silla a decidir qué le muestra al espectador y cómo se lo muestra, hay todo un proceso del que debe estar pendiente.

Viene a ser como un director/a de orquesta que se encarga de dirigir a cada músico para que el concierto suene perfecto. Cada día marcas el camino a seguir en el programa. Empiezas con una reunión de escaleta de la que sales ya con todos los temas claros y distribuyes esa escaleta a cada departamento.A partir de ahí, empiezas a trabajar con ellos hasta la hora del directo. Pantallas, datos, vídeos, posiciones en plató, señales en directo… De todo.

Por cierto: ¿cuánto manda una realizadora en las decisiones que se toman previo al programa? ¿La tienen en cuenta?

Bueno lo de mandar me hace gracia (risas), yo lo definiría como algo inherente a las responsabilidades de cada puesto. Pero si hemos de utilizar ese verbo puede decirse que sí, que una realizadora manda en diferentes ámbitos. Lo que tiene que ver con la imagen, posiciones de presentadores e invitados en plató, cómo hacer llegar al espectador a sus casas lo que el equipo de contenido les cuenta, digamos que está dentro de mis quehaceres diarios.

El buen rollo en Ponte al día traspasa la pantalla. ¿Se respira ese ambiente también entre el equipo?

La mayoría del equipo lleva muchos años trabajando juntos y eso favorece que el ambiente sea bueno. Nos conocemos, nos respaldamos y tiramos todos a una. Y a eso se ha sumado un grupo de incorporaciones hace un año que no han hecho más que sumar al proyecto para que todo funcione como está funcionando. No dejamos de ser un equipo joven y eso se nota. Hay entusiasmo, ganas y profesionalidad, unos ingredientes más que necesarios no sólo para llegar a tener éxito sino también para mantenerlo.

¿Cree que hay vida en Ponte al día para aguantar un año más?

Por supuesto que sí, hay vida infinita para Ponte al día. Y espero poder seguir formando parte del programa: a pesar del estrés que supone hacer un espacio diario, me gustaría ver cómo sigue creciendo la criatura.