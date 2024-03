'Macarena', un fenómeno mundial

Macarena, de Los del Río, es la canción española más internacional. Los datos así lo atestiguan: fue considerada como número uno musical de todos los tiempos por la cadena VH1 y número uno de música latina en la revista estadounidense Billboard; ha sido la única canción española que ha sonado en un descanso de la Super Bowl; se convirtió en un himno electoral en la campaña de Bill Clinton; se escuchó en los Juegos Olímpicos de Atlanta y en el Vaticano, y existen 5.000 versiones registradas del tema en prácticamente todos los países del mundo.

Hasta un grupo de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona aseguró que su ritmo mejora las compresiones en caso de reanimación cardiopulmonar. Pero detrás de un éxito así siempre hay alguna sombra, y aquí esos nubarrones implicaron incluso demandas y acusaciones de plagio, tal como muestra Movistar Plus+ en la serie documental Macarena, que se estrenó la pasada semana.

Una historia por contar

«Todo el mundo conoce esta canción, pero casi nadie sabe cómo se gestó y qué gente estuvo involucrada. Me sorprendía que todavía no se hubiera contado esa historia», señala Alejandro Marzoa (La Liga de los Hombres Extraordinarios), director de esta docuserie que para explicar el complejo y sorprendente proceso que llevó a la Macarena a triunfar por todo el planeta no solo da voz a Antonio Romero y Rafael Ruiz, más conocidos como Los del Río, sino a todas las personas que tuvieron algo que ver con este gran hit, que no son pocas.

Porque detrás de la Macarena hay «una historia muy rocambolesca, llena de giros de guion y personajes que no dejan de atribuirse méritos ya no solo por la canción, sino también por la coreografía», señala el director. «El éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano» se llega a escuchar en el documental.

El hecho de que tanta gente dijera que contribuyó al boom viendo las millonadas que se estaban moviendo dio pie a los conflictos. Está Seju Monzón, miembro del grupo Desmadre 75, que tacha a la pegadiza Macarena de ser «un plagio claro» de una de sus canciones; Big Toxic, productor de Fangoria que hizo los remixes electrónicos de Macarena que propiciaron el salto a América y quiso registrar los arreglos, lo que llevó el caso a los tribunales; Carlos de Yarza, el productor y músico estadounidense de los Bayside Boys, que añadió a una vocalista cantando fragmentos en inglés sin contar con la autorización previa de la discográfica; la coreógrafa Mia Frye, que montó el baile que se hizo mundialmente famoso y que, tras una gira con Los del Río, no acabó demasiado bien con ellos...

«Tenemos sensibilidades y opiniones para todos los gustos», señala Marzoa, que destaca un hito de lo más curioso conseguido por la Macarena: «En la lista Billboard llegó a haber tres versiones de la canción a la vez», algo totalmente insólito. Una de ellas, de Los del Mar, un grupo canadiense que interpretaba una versión del tema de Los del Río sin permiso alguno. Su cantante, Pedro Castaño, también aparece en esta docuserie de dos episodios explicando sus motivos.

«Cuando una cosa suena en todo el mundo, todos se apuntan al coche de los toreros a ver lo que pueden coger», bromean Los del Río, que no concretan cuánto han llegado a ganar con su gran hit. «Es que no lo sabemos. Lo sabe mejor la SGAE, que es la que ha cobrado y luego nos ha dado el porcentaje que nos pertenece», se excusan.

La elecciones a la Casa Blanca

Directivos de discográficas, productores (Jesús Bola), periodistas (Jorge Ramos, de Univisión; Guillermo Fesser; Julia Varela), la jefa de Billboard Latin Español, musicólogos, cantantes (Miki Puig) y artífices de otros pelotazos (como King África, el intérprete de la famosa La Bomba; Charly Sosa, el de Mayonesa, y Nelson Zapata, el de El tiburón) y hasta una excongresista estadounidense (Donna Shalala) y una analista de relaciones internacionales hablan del fenómeno propiciado por una canción que se hizo viral antes de que existieran las redes sociales .

Y que, según Los del Río, llevó de nuevo a la Casa Blanca a Bill Clinton. «Hillary Clinton, que ahora ha estado en Sevilla, nos dio las gracias porque ellos ganaron las elecciones de 1996 gracias a la Macarena», aseguran los cantantes.

