El hundimiento del turismo condena al cierre a 450 agencias de viajes en las Islas

El hundimiento del negocio turístico por la pandemia de coronavirus aboca a unas 450 agencias de viajes de Canarias a bajar la persiana para siempre. Se trata fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas sin suficiente músculo financiero para superar una caída tan drástica de la actividad y de los ingresos. Muchas de estas pymes no han cobrado todo o parte del dinero que les deben los hoteles y las aerolíneas, una suma que asciende en todo el país a alrededor de 20 millones de euros, según los cálculos de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), que avisa de que más de la mitad de estos negocios no sobrevivirá a la crisis de la Covid-19 si no se prolongan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor. E incluso en el caso de que los ERTE se mantengan más allá del 30 de septiembre (el Gobierno central aprobó una disposición adicional en la que deja la puerta abierta a esta posibilidad para el caso concreto de Canarias) está por ver si es suficiente para salvar a estas empresas.