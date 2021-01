Alejandro Ramos: “La tasa de desempleo en las Islas no subirá cuando terminen los ERTE”

La patronal apoya finalmente la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo. ¿Qué importancia tiene esto para la economía canaria?

Lo primero que quiero hacer es poner en valor a las organizaciones empresariales y sindicales de Canarias. Han sido todo un ejemplo por la importancia que le han dado a la necesidad de mantener el empleo en las Islas. Hay que felicitarles, es el tercer acuerdo que se ha logrado en estos términos y que se haya logrado y se haya ratificado por los negociadores en el ámbito estatal ha sido muy importante porque da certidumbre a los próximos meses, hasta mayo. Por un lado, seguridad para las empresas, que sabrán qué herramientas tienen para combatir un año complicado. También da certidumbre a muchas familias que se garantizan la prestación por desempleo en los mismos porcentajes para llegar a final de mes.

Algunos partidos de la oposición como Coalición Canaria afirman que la prórroga de los ERTE hasta mayo es insuficiente. ¿Está de acuerdo?

Respeto la opinión de la oposición, pero no la comparto. Los términos al final de mayo de esta nueva prórroga coinciden con el fin del Estado de Alarma. Una vez llegados a esa fecha habrá que analizar que situación tenemos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la pandemia. La realidad de junio del 2020 fue distinta al mes de septiembre, coincidiendo con dos reales decretos distintos. Por lo tanto tuvieron que hacerse nuevas herramientas y nuevas acciones para actualizar la realidad sanitaria y acompañarla de la realidad económica en materia de ERTE.

Entonces no descartan que puedan haber más ayudas a partir de mayo.

Efectivamente, estoy seguro de que ni el Gobierno de España ni el de Canarias van a dejar caer esta herramienta tan potente como han sido los ERTE para sostener empresas y familias. No la va a dejar caer cuando nos aproximamos a la orilla de la recuperación y cuando avanza también el periodo de vacunación.

“El Estado no acabará con los expedientes de regulación temporal de empleo en mayo”

La prórroga mantiene la prohibición de los despidos, algo que no acaba de gustar a las patronales. ¿Significa esto que al terminar los ERTE se destruirá empleo?

Lo más importante es que ambas organizaciones empresariales han firmado el acuerdo. En esta situación no podemos dejar a nadie atrás. ¿Hay que fomentar medidas de liquidez? Estoy también a favor de ellas, pero tengamos en cuenta que una familia que no esté protegida por un ERTE y se le despida actualmente, tiene muy complicado encontrar empleo, y la situación de precarización en su familia aumentará considerablemente ante este tipo de situaciones.

Por lo que se revisará que las empresas cumplan con el requisito de no despedir tras los ERTE.

Evidentemente, la Inspección de Trabajo será el órgano fiscalizador en materia de relaciones laborales y paralelamente también, los juzgados de lo social tendrán que tener en cuenta aquellas situaciones en las que se haya podido utilizar el ERTE de manera flagrante. El mantenimiento del empleo es también una contraprestación en un estado de pandemia. Es el compromiso que ha tenido el Estado con las organizaciones empresariales y sindicales para llegar a un consenso. Todos los organismos tenemos que dar algo de sí para alcanzar acuerdos y lograr el beneficio colectivo de la gente. Hay muchas herramientas y los ERTE son muy flexibles en Canarias y en España, por lo que despedir a un trabajador debería ser el último recurso posible para mantener la empresa. Estamos haciendo un esfuerzo para que las empresas sostengan este duro golpe y para que los trabajadores vayan en la misma posición que las empresas y salgan de esta crisis de manera conjunta.

“El teletrabajo ha venido para quedarse, pero es importante regularlo para respetar el descanso”

¿Tienen indicios de como se va a comportar el mercado cuando finalicen los ERTE?

Dependerá de la actividad, del consumo, y del resto de países de Europa. Estoy seguro de que los turistas quieren viajar a Canarias. El mercado laboral no debería sufrir aumentos en las cifras de desempleo cuando finalicen los ERTE. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos las empresas no están abonando salarios, los paga la prestación por desempleo, y las cuotas de seguridad social tienen un ahorro, en términos generales, del 75%.

¿Cree que será 2021 el año de la recuperación?

A mí me gusta escuchar a los representantes de la patronal. Sus cifras indican que la recuperación vendrá a raíz de verano, a partir de septiembre. Siempre que seamos capaces de vacunar ágilmente y los países emisores también se recuperen.

Canarias ha puesto en marcha un plan económico para salvar el turismo y la hostelería. ¿Será suficiente para salvar los empleos?

Toda ayuda que se haga de cualquier otra consejería es importante. Principalmente porque nos estamos encontrando que existen muchas empresas que tienen falta de liquidez. Cafeterías o restaurantes que no disponen de terraza, no pueden abrir ahora, pero tienen que seguir pagando su local, gastos fijos, etc.

¿El Archipiélago sufrirá más que el resto de CCAA las consecuencias económicas de la pandemia?

No. El hecho de ser de las comunidades con mayor tasa de ERTE y con un número mayor de personas afectadas por esta medida solo refleja el actual modelo productivo. Basado en el sector servicios y en el sector turístico. Y esta realidad no se puede cambiar de hoy para mañana. Debemos estar orgullosos del turismo y de nuestro producto interior bruto. De las empresas que viven del sector turístico. Canarias será un atractivo cuando esta situación se normalice, los países emisores estén bien y nosotros estemos vacunados. Por las prestaciones sanitarias y por el clima privilegiado. Será un destino que se recuperará de forma rápida, pero dependemos de que se hagan bien las cosas en terceros países.

“Canarias no sufrirá más que otras comunidades españolas, se recuperará rápido”

¿Es el momento de reflexionar sobre la diversificación económica en las Islas para crear empleos en otros sectores?

Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que ofrece nuestra tierra; de nuestra capacidad de acoger al turista; de ser un destino multicultural; y de estar en un enclave geográfico increíble. Y paralelamente a eso debemos aprovechar, respetando siempre el medio ambiente y respetando la sostenibilidad del territorio, otras acciones que podemos tener en cuenta. Como la digitalización y el impulso a la industria. Pero cuando esto suceda hay que hacer las cosas con normalidad, sin renunciar a ningún tipo de sector productivo. Renunciar al sector turístico sería un error.

La pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia del teletrabajo. Dentro del desastre generalizado, ¿ha servido el virus para impulsar con vistas al futuro la conciliación?

El teletrabajo ha llegado para quedarse. A nivel estatal ha habido un impulso normativo que tiene que seguirse desarrollando de forma reglamentaria. Pero tan importante es el teletrabajo como el descanso que implica no estar conectados permanentemente. Tener la certeza de que nadie puede enturbiar tu tiempo de descanso. Y dentro de esa situación creo que hay que regularla. El teletrabajo en esa situación de pandemia ha sido francamente una gran herramienta.

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es otra de las cuestiones que está sobre la mesa. ¿Es el momento de llevar a acabo un incremento?

Opinar sobre este tipo de circunstancias es muy complejo. El Gobierno ha determinado que no es el momento de subir el SMI, pero no quiere decir que no pensemos en una subida paulatina, sobre todo analizando la situación existente por parte de las empresas. Habrá que analizar también la repercusión que tiene la medida. Habrá momento de apuntalarlo. Es una medida necesaria para el bienestar de los trabajadores, que repercute en muchas empresas que no tienen convenio colectivo . Es importante analizar que la subida no se convierta en una puntilla más para empresas que están en una situación complicada.