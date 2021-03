El Senado pide que los trabajadores en ERTE no tengan obligación de tributar

Clavijo apuntó que con esta medida que se reclama al Ejecutivo “se hace justicia con miles de trabajadores y trabajadoras que no llegaron al límite de 20.000 euros y que podrían tener que hacer frente a pagos de hasta 1.000 euros en concepto de IRPF porque el SEPE aplicó la retención mínima a todos los pagos de un 2% y se considera como un segundo pagador”. Recalcó la “dramática” situación de quienes vieron cómo la pandemia sanitaria les sumió en la incertidumbre, al tiempo que “mermó sus ingresos e hizo que se agotaran sus ahorros”.

El senador nacionalista lamentó que el PSOE no se sumara a esta iniciativa, ante la que se abstuvo, y aseguró “no entender la actitud de un Gobierno que asegura no dejar atrás a las personas pero es lo que hace con votaciones como las de hoy, retratándose solos y no aceptando lo que debería ser una excepción más que justificada a los trabajadores que han pasado ya por la tragedia de entrar en ERTE y sufrir la caída de sus ingresos”. Clavijo urgió a poner en marcha esta medida ante el inminente inicio en los próximos días de la campaña del IRPF del 2020.

El senador de CC recordó que esta medida beneficiaría a millones de españoles que pasaron por un ERTE el año pasado y que en Comunidades Autónomas como la canaria “afectará a miles de trabajadores”. En este contexto, recordó que solo en el mes de abril Canarias tuvo a 231.537 trabajadores bajo estos expedientes y que tendrían que hacer frente a pagos, como mínimo, de mil euros al mes si decidieran hacer la Declaración de la Renta si el Gobierno de España no acomete lo aprobado ayer por mayoría en el Senado.