Los plazos de pago de las empresas del Ibex se disparan hasta 191 días

Según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ante el actual contexto de la pandemia, “las pymes y autónomos necesitan urgentemente una inyección de liquidez sin coste (medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos tanto del sector público como el privado)”. Y a la vez se pregunta “por qué muchas pymes tuvieron que pedir préstamos al ICO y endeudarse poniendo en peligro su continuidad, mientras que algunas de las empresas cotizadas continúan incumpliendo la ley de pagos”.

Si fondos europeos para los morosos

En su opinión, “lo más sensato y que no supone ningún desembolso extra es conseguir que cobren en plazo" . Para ello plantean que los fondos europeos 'Next Generation EU' "se les conceda únicamente a empresas no morosas y que se instaure el régimen sancionador que multaría a las empresas morosas y que lleva parado nueve meses en el Congreso". Ese régimen sancionador, para cuya regulación existía un compromiso del parlamento, es considerado una herramienta fundamental para hacer cumplir los plazos de pago legales.

La Plataforma también considera que las administraciones y los principales contratistas de concursos públicos "deberían dar ejemplo pagando en plazo, más ahora que no podemos permitirnos que la Comisión Europea nos multe por no cumplir la ley. Nos queda poco más de un mes de plazo para conseguirlo”. Bruselas ya dio un ultimátum a España por la morosidad de las administraciones públicas.

Según la estimación que ha realizado la PMcM, los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ponen de manifiesto que en 2020 la morosidad de las compañías del selectivo alcanzó los 58.427 millones de euros; se apreció un incremento del 9% en el plazo medio de pago de las empresas no financieras del Ibex, aumentando en 15 días el tiempo de liquidaciones respecto a 2019, pasando de 176 a 191. También se registró un ligero empeoramiento (3%) en el plazo medio de cobro de las empresas no financieras del Ibex.

Plazo de 200 días

Los principales sectores de actividad de las compañías cotizadas (Ibex y el resto del mercado continuo) presentan un empeoramiento general en los plazos medios de pago, continuando sus tiempos de liquidación fuera de los límites que marca la ley. En 2020, el plazo medio de pago de las sociedades cotizadas no financieras fue de 200 días, lo que ha supuesto un incremento del 8% sobre 2019, que fue de 186. El sector que más aumentó su tiempo de liquidación fue energía, con un 26%, seguido de Industria con 8%, mientras que disminuyó en construcción e inmobiliario un -2%, y en el sector comercio y servicios un -6%.

Los datos analizados revelan que el sector comercio y servicios es el que registra una mayor demora en la liquidación de sus facturas. Sus plazos medios de pago llegaron a los 294 días en 2020 (y en el mismo periodo del año anterior a 312). Al sector comercio y servicios le sigue el de construcción e inmobiliario, con 275 días (5 menos que en 2019); industria, con 178 (13 días más que el año anterior); y energía, con 121 (25 días más).

Estas cifras de pago a proveedores contrastan con las correspondientes a los cobros que estas mismas empresas realizan a sus respectivos clientes. En el caso de las empresas no financieras del IBEX, se sitúan en 61 días, un 3% mayor si se comparan con los plazos de cobro del mismo periodo de 2019 (59 días). Por sectores de las empresas cotizadas (selectivo y el resto del mercado continuo), construcción e inmobiliario repite como ámbito económico que presenta unos periodos de cobro más largos En 2020, las empresas de este ámbito cobraron sus facturas en 99. días, uno menos que en 2019 (-1%). El plazo medio de cobro de las compañías del sector energía del Ibex alcanzó los 60 días, seguido de comercio y servicios (59 días) e industria (54 días).

Según el análisis de la PMcM a partir de los datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las empresas del selectivo tenían en cartera unos 58.427 millones de euros sobrepasando los 60 días legales. Si se tienen también en cuenta los datos agregados del resto del mercado continuo, el importe de las facturas en cartera por encima de los plazos que marca la ley es de 81.786 millones de euros. Cañete, que también es presidente de Pimec, insiste en la necesidad de acabar con la práctica de que muchas grandes compañías se financien a costa de sus proveedores.