El precio de la electricidad en el mercado mayorista batirá hoy de nuevo el récord de carestía por tercer día consecutivo e inicia septiembre desbocado, con otro hito sin precedentes: el megavatio / hora se situará por término medio, según las subastas celebradas ayer, en los 132,47 euros, lo que supone un alza de 1,94 euros sobre el techo que se había alcanzado la víspera. Los precios para hoy oscilarán entre los 114,74 euros (de 4 a 5 de la madrugada) y los 139,95, que será el precio de referencia entre las 22 y las 23 horas.

Según datos del operador del mercado OMIE, si se compara con el que se pagó el primer miércoles de septiembre de 2020, 44,20 euros/MWh, el precio mayorista de la electricidad, que en España se usa para calcular la tarifa regulada, prácticamente se triplica.

El precio mayorista determina la parte de la factura vinculada al consumo (37% del recibo) para los usuarios españoles (casi el 40% de los consumidores) adscritos a la llamada tarifa regulada. El 60% restante de los abonados están en el mercado libre y no sufrirán incrementos mientras sus empresas comercializadoras no revisen las condiciones contractuales. Los consumidores que contratan su suministro en el mercado libre, que son unos 17 millones, pagan por el kilovatio hora los precios que pactan por contrato con las comercializadoras, por lo que no se ven afectados por las oscilaciones del pool de manera inmediata.

Mes sin parangón

De cualquier modo, agosto finalizó con la factura más cara de la hitoria, 93,10 euros para el usuario medio, lo que supone un 46 por ciento más que el mismo mes del año pasado. Según un estudio realizado por la organización de consumidores Facua, en agosto la factura de la luz se encareció 29,33 euros con respecto al mismo mes de 2020, mientras que la subida frente al mes pasado, cuando se situó en 85,34 euros, representa un incremento mensual del 9,1%.

Asimismo, el estudio de Facua reconoce que si el Gobierno no hubiera bajado el IVA al 10% para las facturas emitidas desde el 26 junio hasta final de año, la factura de agosto habría alcanzado los 102,41 euros, 9,31 euros por encima del importe final.

Detrás de los elevados precios de la electricidad, que afectan a toda Europa, están el encarecimiento del gas, usado por los ciclos combinados y que marca el precio del pool en la mayoría de horas; el encarecimiento de los derechos de emisión de dióxido de carbono ( CO2 ); el incremento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas.

Así, en el Reino Unido, el megavatio hora se pagará mañana a 123,64 libras (143,8 euros); en Alemania, a 111,86 euros; en Francia, a 104,34 euros, y en Portugal, al mismo precio que en España al compartir mercado, según datos de sus respectivos operadores.

Coincidiendo con el cierre del mes más caro de la historia a nivel de precios mayoristas de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció el lunes en el Congreso para explicar las medidas ya puestas en marcha por el Ejecutivo y otras en estudio con el fin de amortiguar el impacto de los altos precios del pool en la factura eléctrica de hogares y empresas. Estas medidas, aseguró la ministra, respetarán en todo caso el marco regulatorio europeo, descartando así la propuesta de Unidas Podemos de intervenir los precios de las energías hidráulica y nuclear.

Entre las actuaciones en estudio, destaca la desvinculación de la tarifa regulad del pool para pasar a calcularla a partir de «cestas de indicadores más estables», algo que ya sucede en otros países europeos y que ha sido reclamado tanto por eléctricas como por asociaciones de consumidores.

El Ejecutivo trabaja también en la revisión de la fiscalidad energética y estudia crear una eléctrica pública que agrupe las concesiones hidroeléctricas que vayan venciendo.