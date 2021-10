La presidenta del Partido Popular de Canarias y portavoz del Grupo Popular en el Parlamento autonómico, Australia Navarro, consideró “una tragedia” los datos de paro juvenil en Canarias y responsabilizó este jueves al presidente Torres de que las islas lideren esta tasa de desempleo superando en 25 puntos la media del país.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, en el tercer trimestre de 2021, Canarias sigue liderando “de largo la tasa de paro juvenil en nuestro país” con un 56,24%, a 15 puntos de la penúltima comunidad autónoma y 25 por encima de la media nacional que se sitúa en un 31,15%.

Para la presidenta del PP en las Islas “las cifras de paro del tercer trimestre certifican el destrozo del mercado laboral y el fracaso de las políticas activas de empleo del Gobierno de Canarias” y resaltó que “pese a la propaganda gubernamental”, la EPA ratifica que Canarias sigue muy lejos de la reactivación económica.

“Con 60.000 parados más y 52.000 empleados menos que al inicio de la pandemia, el presidente Torres debería reflexionar antes de lanzar las campanas al vuelo y hablar de consolidar la recuperación”, agregó.

En este sentido, insistió que no hay ningún dato que permita “ver una luz al final del túnel” y esperar una mejoría a corto plazo de nuestro mercado laboral. “Con un 23,89% de desempleo, casi 10 puntos más con respecto a la media nacional, el gobierno de Torres no puede seguir ignorando unas cifras desastrosas y las peores de España, que requieren de una actuación inmediata”.

“Canarias, además de ser la comunidad con mayor tasa de paro, es la tercera que mayor incremento ha sufrido en el último trimestre, aumentando en 4.000 parados más, hasta alcanzar la cifra de 275.800 desempleados en total”, apuntó.

“Si a estos le añadimos -agregó- los 28.600 canarios que siguen inmersos en un ERTE y los 18.000 autónomos en cese de actividad, más de 322.000 canarios siguen sin poder trabajar”, indicó la portavoz popular quien añadió que “esto debería recapacitar al presidente Torres sobre los errores que ha cometido a la hora de afrontar una reactivación que después de año y medio se ha revelado completamente inútil”.

Finalmente, Navarro afirmó que “tras la dramática situación en la que viven miles de familias canarias sin trabajo y sin escudo social que las proteja, ni Torres ni Sánchez pueden hablar de reactivación, ni de no dejar a nadie atrás. Deberían dejar de lado el autobombo y los mensajes triunfalistas y dar respuesta a quienes quieren trabajar y no pueden, a quienes han tenido que bajar sus persianas y a quienes no han podido recibir la protección social que este gobierno está obligado a dar”.