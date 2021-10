La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, insistió ayer en la cumbre mundial del turismo The Future of Tourism World Summit en la apuesta de su departamento por conseguir que el Archipiélago consolide un liderazgo digital que le permita no solo transformar su modelo turístico, sino también empoderarse como destino.

La Organización Mundial del Turismo (OMT), la Fundación Incyde (que agrupa a las cámaras de comercio de España) y la Fundación Advanced Leadership organizan este foro que se celebra en Barcelona. En él se reúnen expertos nacionales e internacionales para abordar los retos a los que se enfrenta la principal industria del Archipiélago. El secretario de la OMT, Zurab Pololikashvili, y la ministra de Turismo, Industria y Comercio, Reyes Maroto, fueron los encargados de inaugurarlo.

Castilla intervino en la mesa redonda sobre digitalización y destinos inteligentes, donde compartió el trabajo que desde Turismo de Canarias se está realizando en este ámbito a través de la estrategia Canarias Destino, que pretende transformar el modelo turístico de las Islas a través de las nuevas tecnologías y la colaboración del sector público y privado.

Un cambio en la estructura turística que sólo podrá llegar de la mano de la digitalización, tal y como aseguró la consejera. «Solo siendo líderes digitales podremos adaptarnos a los numerosos cambios que la pandemia ha provocado en el sector turístico», señaló.

El nuevo ciclo acarrea distintos hábitos de comportamiento de los turistas, que buscan experiencias más auténticas mientras crece su preocupación por el impacto medioambiental de las mismas. «Eso nos exige una mayor generación de valor en términos de retorno, respeto a nuestra identidad y equilibrio medioambiental», afirmó Yaiza Castilla. Además, el nuevo escenario también trae novedades en el modelo de negocio, desencadenadas en buena parte por la transformación digital.

Una transformación que va emparejada al empoderamiento del destino, «que debe dejar de tener una posición subordinada y aprovechar la oportunidad» que da «la digitalización, tanto a las administraciones como a las empresas», resaltó Castilla. El objetivo que persigue Turismo de Canarias es el de «confluir y trabajar juntos como destino, alcanzando así una posición de mayor cooperación con los grandes operadores turísticos y de mayor relevancia en la cadena de valor de nuestra industria», agregó la consejera.

Plataforma digital única

Precisamente, la nueva estrategia Canarias Destino, presentada en marzo, definió la creación de una plataforma digital única como su principal eje de actuación. Esta plataforma, ahora en construcción, «está orientada a la organización y potenciación del ecosistema turístico canario en su integridad, con el fin de alcanzar un turismo canario más competitivo y resiliente, más comprometido con la neutralidad climática que exigen visitantes y residentes y con una mayor capacidad de generar valor en favor de la economía y la ciudadanía de las ocho islas», explicó la integrante del Gobierno de Canarias.

La consejera detalló los distintos objetivos que se pretenden alcanzar a través de este proyecto, como conectar al turista, las empresas y el destino para generar nuevas oportunidades de comercialización directa; aumentar la innovación y la inteligencia de los negocios, y medir la huella de carbono y el grado de circularidad del producto turístico canario.

«Estamos trabajando en el incremento real de nuestro compromiso con la reducción de las emisiones de carbono de las actividades vinculadas al turismo y también aquí la digitalización juega un papel muy importante», explicó Castilla. La consejera anunció que antes de terminar el año se iniciará una experiencia piloto en este ámbito.