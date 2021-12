El Gobierno de Canarias ha asegurado este jueves que el Régimen Económico y Fiscal de las islas (REF) no es un "elemento de discusión" en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica abierto tras la remisión a las comunidades autónomas de un documento del Ministerio de Hacienda sobre este tema.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo canario, Antonio Olivera (PSOE), ha subrayado que el REF debe quedar "completamente fuera" del sistema de financiación autonómica y ha dicho que esa es la posición "inamovible" y "de partida" de Canarias.

El viceconsejero ha señalado que el sistema de financiación "no tiene nada que ver con el REF" y que ni siquiera se trata de una línea roja, porque "no es un elemento que entre a considerarse", ya que el sistema de financiación no contempla el REF "y así debe continuar".

"La finalidad del REF es atender a las peculiaridades, singularidades y el sobrecoste de Canarias por su posición geográfica de insularidad alejada y ultraperiférica. No debe confundirse con la financiación autonómica, que se encarga de financiar los servicios esenciales según ciertos parámetros que están en revisión", ha explicado Olivera.

Asimismo, ha valorado que el documento remitido por Hacienda contemple que el coste de los servicios sociales no esté vinculado solo a la población mayor de 65 años sino a otros parámetros más cualitativos, como el porcentaje de población expuesto a situación de pobreza, ya que estos servicios están destinados, en parte, a apoyar a esa franja de la población.

FP y educación universitaria

Por otro lado, en el ámbito educativo, ha destacado que Hacienda contempla en su borrador que no solo se tenga en cuenta la población en edad escolar obligatoria, sino también a las personas que estudian Formación Profesional o educación universitaria.

"Es un elemento positivo que permite hacer un mejor análisis y ajustar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas", ha abundado.

Por otro lado, Olivera ha defendido la importancia de mantener los parámetros de insularidad al menos como en al actualidad por el impacto de la fragmentación sobre la cobertura de los servicios públicos.

Respecto al debate que se ha generado estos días en torno al informe, ha opinado que se han extraído conclusiones que, a su juicio, "han ido demasiado lejos en su alcance para los elementos que se han puesto de momento encima de la mesa".

"El documento no incluye una fórmula precisa aún para hacer los cálculos. Da pistas, hace reflexiones sobre algunos temas y establece una serie de parámetros que se ajustan en función de la importancia del gasto sobre el total de los recursos", ha apuntado Olivera, que ha añadido que ahora se abre un proceso para aportar análisis y comentarios de mejora sobre las fórmulas de cálculo de la financiación y si hay asuntos que deban revisarse.