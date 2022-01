Los emprendedores desafían la crisis y llevan el autoempleo a su techo histórico

Canarias no había tenido nunca antes tantos autónomos como ahora. A pesar de la crisis, las cifras de autoempleo en el Archipiélago alcanzaron al cierre del año pasado números récord en las Islas, que cuentan ya con 134.230 trabajadores por cuenta propia, 5.300 más que hace un año. ¿El motivo? Por un lado, la falta de oportunidades laborales que empuja a muchos al emprendimiento, pero también la tibia recuperación económica y el regreso de los extranjeros que suelen inclinarse por esta fórmula laboral. Unas condiciones que han convertido a Canarias en la comunidad autónoma donde más creció el autoempleo el año pasado, hasta un 4,1%.

Así lo explica Juan Carlos Arricivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, para quien no hay un perfil claro entre los nuevos autoempleados. «Es cierto que hay gente que al no encontrar trabajo tira del emprendimiento, pero no son los únicos», aclara. Entre los nuevos emprendedores también hay personas que habían pospuesto sus planes de negocio por la pandemia y se han decidido ponerlos ahora en marcha o trabajadores que «al verse afectados por las limitaciones y restricciones deciden emprender».

Pero para Arricivita los extranjeros están teniendo un peso muy importante en este incremento. Entre noviembre de 2020 y octubre de 2021 se dieron de alta 1.700 autónomos procedentes de otros países, mayoritariamente de la Unión Europea (UE), entre los que hay un gran número de nómadas digitales. «Después de venir y probar cómo es trabajar con un buen clima como el de Canarias se acaban dando de alta aquí como autónomos porque pueden hacer lo mismo que desde sus países de origen», explica.

Según los datos de ATA, el sector con un mayor crecimiento porcentual en su número de autónomos es el de la información y la comunicación, seguido del de la educación. Sin embargo, actividades que anteriormente tenían una gran capacidad para generar autoempleo en Canarias, como el comercio o la hostelería, apenas crecen un 1% y un 2,2%, lo que evidencia el impacto de la crisis en esta parte del tejido económico del Archipiélago.

Entre los 5.300 nuevos autónomos de Canarias hay mayoría de mujeres, 2.716 frente a 2.586 hombres, aunque Arricivita lamenta que todavía no exista paridad respecto al total del colectivo, en el que ellos siguen siendo mayoría.

A lo largo de 2021, de media 14 personas se dieron de alta cada día en las Islas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El número de autoempleados creció en todas las comunidades de España, pero en Canarias la hizo muy por encima del porcentaje nacional, que se situó en el 1,7%. Lo cierto es que todo apunta a que estos números pueden seguir aumentando. «El ciclo económico dice que este año vamos a seguir creciendo», indica Arricivita, quien explica que la tendencia que sigue el mercado hace que cada vez exista una mayor cantidad de autoempleados. «Las empresas externalizan un mayor número de servicios por lo que la cantidad de autónomos respecto a asalariados se irá incrementando», sostiene.

Sin embargo, recalca que «no es fácil ser autónomo». A las altas cuotas que deben pagar a la Seguridad Social –que este año ya se han incrementado y costarán a los autoempleados canarios ocho millones de euros– se une este año la reforma del sistema de cotización que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere poner en marcha con el objetivo de que las cuotas varíen en función de la facturación.

Sin embargo, la propuesta se ha encontrado con el rechazo frontal de ATA, la asociación mayoritaria en el sector, que defiende que aunque se les reducirán un 10% las cuotas a 1,6 millones de autónomos, casi dos millones deberán pagar un 40% más. «El objetivo no es que mejoren los autónomos sino recaudar más», sentencia Arricitiva. Por eso, ante el descontento que ha provocado en la mayoría del colectivo, el presidente de ATA en Canarias prevé que no saldrá adelante, al menos en los términos que ha propuesto el ministro.