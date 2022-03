El alza de los precios ya frena las ventas del comercio y la restauración

Las familias comienzan a hacer malabarismos económicos para poder llegar a final de mes. La inflación se nota ya en los bolsillos de los canarios y muchos retraen el consumo en aquellos sectores más vinculados al ocio. Una tendencia que está notando el comercio, pero sobre todo la restauración, que ve como sus ventas de las últimas semanas se han visto frenadas. Así lo corrobora Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas (Fauca), que asegura que se está experimentando «cierto retraimiento a la hora de salir a consumir». Un «efecto parón» que en el sector comercial se notó sobre todo durante la primera semana tras el estallido de la guerra en Ucrania, aunque confía en que el fin de las restricciones y el regreso de fiestas y eventos vuelva a animar las ventas en los próximos meses.

Ante esta situación, Moujir pone en cuarentena los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la cifra de negocio del comercio minorista, que en Canarias evidencian un crecimiento del 19,6% en febrero respecto al mismo mes del año anterior. «Habría que analizar estos datos de forma pormenorizada» porque según asegura este «crecimiento tan grande en ventas muchos asociados no lo están notando», ya que la realidad es diferente si se analizan zonas y subsectores. «El aumento no es igual en los pequeños, medianos y grandes negocios y también es diferente en función de la isla donde esté ubicado el negocio».

Aún así, destaca que el dato en conjunto en el Archipiélago «es positivo», ya que se trata del segundo mes consecutivo en el que el comercio canario experimenta un incremento y las Islas son además la comunidad en la que se produce un mayor crecimiento interanual. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Canarias fue la región en la que el sector comercial perdió más negocio el año pasado debido a la falta de uno de sus clientes habituales: los turistas internacionales.

La recuperación del gasto turístico reduce el impactode la bajada del consumo isleño

Y si el frenazo en el consumo no se ha notado tanto en el comercio del Archipiélago estas últimas semanas ha sido precisamente por el regreso de los visitantes extranjeros. «El mercado turístico nos está dando nueva vitalidad», explica Carlos Bethencourt, presidente de la Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria (Fecogranca), que asegura que a diferencia de lo que parecía en un principio tras el inicio de la guerra «las reservas están resistiendo así como la conectividad aérea y han vuelto los cruceristas».

Bethencourt afirma que, por ahora, el sector del textil no ha visto incrementado sus precios en Canarias y el paro del transporte no ha afectado demasiado al stock de las tiendas. Aún así, aclara que existe cierta preocupación por lo que podrá ocurrir en las próximas semanas si prosigue la paralización en los puertos de la Península, ya que hay mercancía parada que no ha podido ser embarcada.

A pesar de que el comercio canario lidera la recuperación respecto a las ventas, no ocurre lo mismo con el empleo. Según el INE , la ocupación creció un 2,5% en Canarias, cuando en otras autonomías con un crecimiento menor se incrementa hasta un 4,5%. Moujir destaca que este aumento del empleo sigue siendo una buena noticia aunque las Islas se encuentren por debajo de la media en este indicador. Para Bethencourt, el comercio ya ha recuperado buena parte de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia, aunque destaca que la reforma laboral abre «muchas incógnitas» respecto a cómo se comportará el mercado en el futuro. Los impedimentos a la contratación eventual podrían frenar los nuevos contratos, ya que tal y como asegura Bethencourt «los empresarios no van a realizar contratos indefinidos que luego no puedan mantener".