La inflación dispara la recaudación del Estado en las Islas a su récord histórico

La inflación ha disparado la recaudación tributaria del Estado en la Comunidad Autónoma a su máximo histórico. La Hacienda estatal cobró impuestos en las Islas en el primer trimestre del año por un montante de casi 700 millones de euros, exactamente 699,5 millones. El incremento interanual –en comparación con el mismo período de 2021– es de un 22,3%, más de dos puntos por encima del aumento a nivel nacional –20,2%–. Y eso que la subida en el conjunto del Estado no solo es extraordinaria, sino que de hecho lleva también el global de la recaudación a cotas desconocidas hasta ahora. Así pues, los ingresos impositivos en el Archipiélago en el arranque del ejercicio tocan techo en un contexto en el que también toca techo la recaudación en el país. Se trata de un récord histórico sobre otro récord histórico.

Los prácticamente 54.750 millones de euros recaudados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en los tres primeros meses del año se sustentan, sobre todo, en el incremento de los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el gemelo peninsular del IGIC. El fisco cobró en concepto de IVA un 21,3% más que en el primer trimestre del año pasado. Sin embargo, el IVA apenas dejó en Canarias 58,6 millones precisamente porque las Islas son territorio IGIC. Esa cantidad, esos algo menos de 59 millones, corresponde a operaciones sujetas a IVA que se liquidan en la Comunidad Autónoma, una pequeñísima parte en el global. El récord en la recaudación del Estado en el Archipiélago obedece así al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Hasta 619,1 millones de euros le reportó el IRPF a la bolsa de la AEAT en la región, una cifra que, claro, también es la más alta de siempre, según los datos oficiales publicados este martes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Son la friolera de 82,6 millones más que en enero-marzo de 2021 –un 15,4% más– y cerca de cien millones de euros más que en los mismos meses de 2019, es decir, en los mismos meses del último ejercicio antes del estallido de la pandemia de coronavirus.

También crece un 38,6% la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), un 66,5% los ingresos por los impuestos especiales y un 48,8% la suma percibida por el Impuesto sobre Tráfico Exterior. No obstante, estos tributos tienen muchísimo menor peso en el total que el IRPF e incluso que las operaciones sujetas a IVA que se liquidan en Canarias, hasta el punto de que, en conjunto, no llegaron a 35 millones de euros hasta marzo.

Los últimos coletazos de la crisis de la covid-19 y los efectos de la ola inflacionaria no están tirando a la baja de los ingresos de la AEAT, más bien al contrario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, viene insistiendo en que el histórico incremento de la recaudación no se debe únicamente a la inflación, sino también a la recuperación económica tras lo peor de la pandemia y la consecuente creación de empleo –creación de empleo que, por otra parte, se ha frenado en el arranque de este año–. Sin embargo, los efectos de la subida generalizada de los precios en los ingresos impositivos del Estado son evidentes tanto en España, en general, como en el Archipiélago, en particular. Hasta el punto de que la propia AEAT reconoce que en el aumento de la recaudación por el IRPF subyace el alza de los salarios, que «probablemente» sea el resultado de trasladar a los sueldos la subida del coste de vida, lo que «conlleva también un aumento del tipo efectivo que se traduce en más ingresos».

En la subida del IVA, como en la experimentada en la Comunidad Autónoma por el IGIC, los efectos de la inflación son evidentes en tanto en cuanto son los dos grandes impuestos que gravan el consumo en la Península y Baleares, en el caso del IVA, y en Canarias, en el caso del IGIC. Suben los precios, el consumidor paga más y Hacienda ingresa más.