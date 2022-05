Clavijo advierte que “no hay garantías” de que las Islas queden exentas de la tasa verde europea

El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, manifestó este jueves que “no hay garantías” de que las Islas queden exentas de la tasa verde que prevé imponer la Unión Europea y que afectará directamente al precio de los billetes de avión y barco en el marco del plan europeo contra el cambio climático y la descarbonización.

Clavijo alertó que el anuncio hace unos días del Gobierno de Canarias sobre el apoyo de la Comisaria europea de Cohesión durante la celebración de la Conferencia de Presidentes RUP en Martinica “no solo no garantiza que las Islas queden exoneradas sino que no compensa que ni el Gobierno del Estado ni el canario hayan movido ni un papel para defender la exclusión de las islas desde que comenzó a tramitarse oficialmente la directiva el 14 de julio del pasado año”. En este aspecto, insistió en que “el Ejecutivo canario llega un año tarde a este debate y a tan solo 3 semanas de su aprobación por el Pleno del Parlamento europeo”.

En este sentido, agregó que “nos consta que el Gobierno de España no ha hecho ni una sola aportación en las Comisiones donde se ha debatido en los últimos meses para excluir al Archipiélago de la aplicación de la tasa verde y en todo este tiempo tampoco ha habido gestión por parte del Gobierno de Canarias para impedir que las Islas se alejen aún más del continente”.

Clavijo insistió que no es suficiente con la hoja de ruta anunciada por el presidente canario en la Conferencia de Presidentes RUP que se desarrolló en Martinica esta misma semana. “Una vez más, llega tarde porque el plan verde fue aprobado ya en Comisión el pasado 16 de mayo y se debatirá previsiblemente en el Pleno del Parlamento europeo del próximo 6 de junio”.

El líder nacionalista teme que la “dejación” que ha demostrado el Gobierno de España en la defensa de las singularidades del Archipiélago y de su condición de región ultraperiférica en Bruselas se traslade de forma definitiva al plan europeo contra el cambio climático y la descarbonización que incidiría de forma directa en el precio de los billetes de avión entre islas y con el exterior, que podrían encarecerse hasta 60 euros por trayecto, a partir del 1 de enero de 2024.

Por su parte, el secretario general insular de CC de Gran Canaria y presidente del grupo parlamentario nacionalista, Pablo Rodríguez, señaló al Gobierno de Ángel Víctor Torres como responsable de este nuevo olvido que “costará muy caro a las Islas” y sostuvo que el Ejecutivo canario “tiene cero influencia en Madrid y en Bruselas”. Esto lleva un año negociándose y Canarias no ha hecho un planteamiento serio y riguroso más allá de los anuncios de los últimos días en los medios de comunicación”, apuntó Rodríguez, quien agregó que “la dejación del Gobierno de Canarias en un asunto estratégico como este en el que ya trabajamos los nacionalistas en la pasada legislatura, no solo alejará a Canarias del Continente sino que hará saltar por los aires la Obligación de Servicio Público en las Islas”.

Los nacionalistas temen ahora que el Gobierno del Estado “no actúe de urgencia para que Canarias quede excluida de las medidas en el objetivo 55 de la hoja de ruta comunitaria que fija medidas para el ámbito del transporte, tal y como, ocurrió recientemente cuando no presentó ninguna alegación para exonerar a las Islas de la directiva europea que regulará la tributación mínima por el Impuesto de Sociedades, basándose en la condición RUP del archipiélago”.

Para Clavijo “esta vez el Gobierno de Canarias no solo esté llegando tarde para defender a las Islas de una normativa que supondría un golpe de muerte al sector turístico, que no ha superado aún las pérdidas de la pandemia y que lucha ahora contra la subida de los precios y las consecuencias de la guerra en Ucrania y que no podría competir con otros destinos como Egipto, Túnez o Turquía”. Por este motivo, exigió al Ejecutivo canario que “centre sus esfuerzos en arrancar el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para que actúe antes de la aprobación definitiva de la nueva directiva el próximo 6 de junio si no quieren hundir al principal motor económico de las Islas y lastrar la conectividad de las Islas”.