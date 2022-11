Los seguros dejarán de cubrir los daños por las DANAS en la Comunitat Valenciana al ser ya "episodios normales"

El incremento de la frecuencia de los episodios de fuertes lluvias en la Comunitat Valenciana ha llevado a las compañías de seguros a tomar medidas. Las aseguradoras han empezado a incluir claúsulas para no cubrir daños por episodios meteorológicos que antes eran considerados anormales, pero que ahora han pasado a ser frecuentes. “Las empresas de seguros llevan perdiendo mucho dinero desde 2015 y han tenido que reaccionar”, explica José Vicente Grau, miembro de la junta del Colegio de Mediadores Profesionales de Seguros de València.

La cláusula más llamativa que algunos seguros ya incluyen en su letra pequeña hace mención a la normalización de fenómenos como vividos el pasado fin de semana, que provocó inundaciones y muchos daños por la violencia con la que llovió. Es decir: esos fenómenos atmosféricos y meteorológicos que antes se consideraban imprevistos o anormales, ahora pasan a considerarse normales por su frecuencia en determinadas zona y en épocas del año.

Ahora, por tanto, las compañías “hacen ver que estos episodios ya no son algo imprevisto, ni accidental”, explica Grau. “Lo que viene a decir esta nueva clausula es que antes estas lluvias fuertes sucedían cada 'x' años, no todos, y ahora se repiten varias veces todos los años. Entonces, al ser ya ‘normales’ o ‘previstas’, el seguro ya no se va a hacer cargo porque han dejado ser episodios extraordinarios o imprevistos”, añade.

Las compañías incluyen cláusulas para pagar solo si caen más de 40 litros por metro cuadrado y vientos superiores a 90 kilómetros por hora

Hasta ahora, los daños estaban cubiertos si la lluvia superaba los 40 litros por metro cuadrado, cantidad de agua que podía repartirse en varios días. Ahora se especifica que han de ser 40 litros en sólo una hora. Otro dato: en unos años, los seguros han pasado de ignorar el umbral del viento en caso de temporales a situarlo por encima de los 90 kilómetros por hora.

En caso de DANA, como estos días pasados, ¿quién determina si es un episodio ‘normal’ o ‘anormal’? Llevamos 4 años con los mismos episodios al año. Ya no es un hecho imprevisto, sino algo habitual en esta época y en esta zona. Así que el seguro ya no te va a pagar y habrá que ir al juzgado, como pasa en muchos casos”, explican desde el colegio de mediadores.