El tacógrafo impulsa un frente común de transportistas canarios y baleares

La principales federaciones y asociaciones de transportistas de Canarias y Baleares se han aliado para hacer un frente común con el fin de pedir una regulación diferenciada para el uso del tacógrafo en la Islas (un aparato instalado en los vehículos que registra datos como los kilómetros recorridos, la velocidad, la hora, las pausas o los periodos de descanso del conductor). Creen que pedir en los archipiélagos la exigencia de los datos como en la Península es de «imposible cumplimiento» y motiva la «imposición injustificada de sanciones» a los transportistas insulares que llegan desde los 1.000 a los 4.000 euros. Por ello, han decidido plantear a sus respectivos gobiernos autonómicos, y en el caso de Canarias también a los cabildos, una propuesta consensuada para exigir una regulación diferenciada del uso del tacógrafo en sus respectivos territorios, al objeto de que sea trasladada al Gobierno central para su posterior tramitación y aprobación legal. Las asociaciones de transportistas se reunieron ayer para analizar el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado mes de septiembre que no incluyó la excepción al uso del tacógrafo en las islas. Desde Canarias no se pide que se quite el tacógrafo sino una flexibilización por ser territorio insular, como en otras islas de Europa, y que no estén expuestos a multas por olvidos o errores en la caja negra.

La patronal puntualiza que la normativa europea aprobada en 2020 permitía excepcionar el uso del tacógrafo a los transportes que discurran por islas cuya superficie no supere los 2.300 kilómetros cuadrados, lo que en la práctica eximiría de la obligación de uso a todas las islas españolas, a excepción de Mallorca. Por ello, censuran que el Decreto aprobado en septiembre no recogió tal previsión, optando por mantener la regulación anterior de exceptuar sólo a las islas que no superen los 250 kilómetros de superficie. Pero la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) no está de acuerdo. Considera que la eliminación o no aplicación completa del régimen legal del tacógrafo en Canarias y Baleares dará lugar a «más abusos» en términos de tiempo de trabajo, conducción y descanso, informa CCOO en un comunicado. La Federación ha remitido un escrito al consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, en el que muestra su preocupación ante la apertura de una mesa de trabajo para analizar la petición de la patronal de los parámetros de control.