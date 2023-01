Cae a mínimos el número de familias canarias con todos sus miembros en el paro

El número de hogares con todos sus miembros en el paro se ha reducido en Canarias a mínimos históricos. Cerca de 10.000 familias, exactamente 9.730, lograron escapar en el último año de tan difícil situación. En estos momentos, de acuerdo con la Encuesta de población activa del cierre de 2022, hay en las Islas 61.520 hogares en los que todos sus integrantes activos –en edad y condiciones de trabajar– están desempleados. Por sí sola, la cifra no dice gran cosa, pero representa un 6,9% del total de familias de la región, el menor porcentaje desde que en 2010 empezaran a publicarse datos oficiales. Es más, esos 61.520 hogares no solo suponen la tasa más baja de siempre, sino que también son la cantidad más pequeña de siempre pese a que el número de familias ha crecido de forma exponencial en las últimas décadas por el incremento de la población. El Archipiélago tiene hoy 886.980 hogares de todo tipo –nunca hubo tantos– y solo en esos 61.520 están parados todos sus miembros. Un ejemplo: a mediados de 2013 había 805.840 familias, de las que 133.980 no tenían trabajando ni a uno solo de sus activos. Así que había 81.000 hogares menos que ahora pero 72.500 más –el 17% del total– con todos en el desempleo.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística corroboran así el buen momento que atraviesa el mercado laboral de la Comunidad Autónoma. Nunca hubo tantos ocupados ni tantos afiliados a la Seguridad Social, lo que en muchas familias se traduce, claro, en una mejor situación socioeconómica. De una parte porque se reduce a mínimos el número de hogares en mayores dificultades, esos con todos sus componentes en paro; y de otra porque aumenta la cifra de familias con todos sus miembros ocupados, esas en las que todas las personas en edad, condiciones y disposición para trabajar efectivamente están trabajando. Y si las primeras están en mínimos históricos, las segundas están en máximos. Por primera vez más del 60% de los hogares canarios tienen la suerte de ver con empleo a todos sus integrantes activos, ya sea como asalariados o como trabajadores autónomos. En esa feliz coyuntura se encuentran 541.950 familias isleñas, un 61,1%, o lo que es lo mismo: 61 de cada cien y seis de cada diez. Nunca hubo en el Archipiélago tantos hogares –tampoco en términos cuantitativos– en situación de pleno empleo. Además, se da la circunstancia poco habitual de que la situación sociolaboral de las familias canarias mejora, en general, mientras empeora en el conjunto de España. En el último trimestre del año pasado, la cantidad de hogares con todos sus miembros en paro disminuyó en la Comunidad Autónoma en 610 familias, mientras que se incrementó en el país en 70.100. Y tres cuartos de lo mismo ocurre si se pone la lupa sobre los datos interanuales. El número de hogares con todos sus activos en el desempleo creció en 2022 en el conjunto del Estado en 23.600 familias; en Canarias, en cambio, se redujo en las susodichas 9.730. Al margen de los 541.950 hogares con pleno empleo y de los 61.520 sin ningún activo trabajando, hay otros 86.270 en los que alguno o algunos de sus integrantes están ocupados y otros no. Las restantes 197.240 familias isleñas, hasta ese total de 886.980, son aquellas en las que no hay activos, como las formadas por jubilados. 112.000 hogares más en una década El incremento del número de hogares camina en paralelo al aumento de la población, con lo que no extraña que en Canarias, donde la cifra de habitantes no deja de crecer ni en los períodos más duros de crisis económica, se haya disparado en los últimos años. Desde comienzos de la década anterior, es decir, desde el 1 de enero de 2011, la Comunidad Autónoma ha ganado la friolera de 112.350 nuevas familias. Entonces había en la región un total de, exactamente, 774.630 hogares, incluidos aquí los de todo tipo, también los unipersonales. Hoy ya son 886.980, según la última Encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, con lo que el número de familias ha experimentado un incremento de un 14,5%. Como ocurre en el caso de la población, el aumento está entre los más acentuados del país.