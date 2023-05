En los últimos años, y de manera más acelerada tras la pandemia, el pequeño tejido empresarial grancanario ha visto la necesidad de impulsar su proceso de digitalización. Muchas pymes vislumbraron en este escenario una oportunidad para reformular sus modelos de negocio, adaptándose a una realidad en la que el usuario siente mayor predisposición por el comercio electrónico. Además de ayudar a mantener su negocio y reforzar sus puntos fuertes, las pequeñas empresas pueden mejorar sus puntos débiles y beneficiarse en muchos aspectos con la transformación digital, e impulsar a su vez la transformación de su actividad hacia una economía verde. Sin embargo, para muchas, la ejecución de este proceso no está siendo tarea sencilla.

La digitalización y la sostenibilidad son dos cuestiones claves para las micropymes, y la Cámara de Comercio de Gran Canaria se ha propuesto ayudarlas para compensar ese sobreesfuerzo que están realizando para adaptarse a todos estos cambios, y combatir la brecha digital que existe con respecto a las grandes empresas.

La Cámara ha llevado a cabo el Programa de Apoyo y Acompañamiento a la Transición Digital y Verde de Micropymes y Autónomos, financiado con fondos Next Generation UE a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), contando con la colaboración del Servicio Canario de Empleo. Este programa permitió la elaboración de un diagnóstico de situación personalizado y un plan de acción a un total de 102 micropymes seleccionadas, 52 para el proceso de transformación verde, y 50 para la transformación digital.

A partir de unas entrevistas realizadas a estas micropymes, se realizaron dos estudios de situación de la transformación digital, y transformación verde y economía circular en las microempresas grancanarias.

Las micropymes no están aprovechando todas las potencialidades de los canales digitales

El estudio destaca el salto cuantitativo y cualitativo que se ha dado en cuanto a la sensibilización y concienciación de la importancia y ventajas de la digitalización en las micropymes. Los datos señalan que el 42% de los encuestados la considera importante, y se ha planteado objetivos concretos.

Sin embargo, del estudio se desprende que las micropymes no están aprovechando todas las potencialidades de los canales digitales en sus acciones de comercialización, promoción y venta, en buena medida por el déficit de conocimiento y competencias digitales. El estudio revela que el 47% no sabe cómo hacerlo, el 32% sólo muestra el catálogo de productos y servicios, y sólo el 8% permite el seguimiento del estado de los pedidos.

En cuanto a la gestión de sus negocios, el 71% utiliza el efectivo como medio de pago. Sobre la gestión de los datos de los clientes, el 37% utiliza el papel, el 16% emplea un CRM, un 34% el programa Excel y un 13% no sabe.

Como conclusión se extrae que las micropymes tienen un amplio recorrido en cuanto a la mejora de procesos de almacenamiento de la información en la nube, diversificación de los medios de pago on line, implantación de aplicaciones de gestión CRM y medidas de seguridad tecnológica.

Posicionamiento de las micropymes en los procesos de transformación digital

Del estudio se desprende que el segmento mayoritario de micropymes se encuentra en un estadio muy inicial y con gran margen de desarrollo, con intención de implementar una estrategia de digitalización. En un estadio de transformación digital avanzado se sitúa un grupo minoritario de microempresas, siendo el 25% de las encuestadas las que tienen previsto implementar una estrategia de digitalización de amplio alcance.

Con estos datos, el estudio señala que existe el riesgo de producirse una brecha digital entre las empresas más avanzadas y las vulnerables digitalmente.

El estudio destaca que al 71% de los encuestados le gustaría incorporar nuevas soluciones pero no sabe cuales, el 21% tienen claro las que necesita, el 3% no tiene intención de hacerlo y el 3% afirma no poder implementarlas por el coste.

Simplificación de los procedimientos de acceso a las ayudas

Del estudio se desprende la necesidad de promover medidas de simplificación administrativa y mejora de la coordinación interdepartamental entre las administraciones competentes en materia de diseño y gestión de programas y convocatorias de apoyo a la digitalización de micropymes.

También se propone poner en marcha una Oficina Técnica desde la administración y con el apoyo de las Cámaras de Comercio y otras organizaciones sectoriales de apoyo y asesoramiento a las micropymes, para acompañarlas en el proceso de presentación de proyectos, ejecución y evaluación de ayudas.

Análisis del grado de transformación verde en las micropymes grancanarias

Sobre la situación actual de la implantación efectiva de modelos productivos circulares, el estudio concluye que existe una notable disposición a implementar estos procesos, si bien queda mucho por avanzar.

El 65,9% de las encuestadas muestra su disposición de usar energías renovables; el 84% están dispuestas a colaborar con empresas de ecodiseño. Este último dato es revelador, teniendo en cuenta que el ecodiseño constituye una parte importante de la circularidad.

En lo que respecta al ámbito de la gestión de los residuos y el reciclaje, un alto porcentaje de las empresas encuestadas, el 79,5%, manifiesta emplear en sus procesos recursos reciclados; y un 72,7% de las microempresas utiliza los puntos limpios.

En líneas generales, se puede decir que el grado de transformación verde de las micropymes grancanarias resulta aún limitado, aunque declaran disposición muy favorable a la introducción de soluciones circulares.