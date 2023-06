Bali y Canarias lideran la oferta mundial de servicios y experiencias turísticas

Bali y Canarias lideran la oferta de servicios y experiencias turísticas entre los grandes destinos mundiales. La isla indonesia y el Archipiélago, por ese orden, están a la cabeza del ranking tanto en número de empresas, firmas u operadores que ofrece sus servicios a los visitantes como en la relación entre el catálogo de experiencias disponibles y la cantidad de turistas que reciben. Eso en lo cuantitativo, es decir, en lo que tiene que ver con la cantidad de oferta a la disposición de los visitantes, pero Canarias destaca también entre sus competidores por la calidad de su oferta, algo más determinante si cabe a la hora de calibrar la fortaleza de un destino. En este sentido, las islas griegas son la única potencia turística que supera al Archipiélago en número de empresas (operadores, que es como en la jerga de la industria se denomina a toda entidad o empresario individual que vende el producto turístico) de referencia por sus altos estándares de calidad. La región queda así por encima de otros destinos ilustres como Baleares, Cancún, Bali, la República Dominicana, Puerto Rico, Madeira, la Riviera Turca (también llamada Costa Turquesa), los resorts del Mar Rojo (en Egipto) o Cuba.

Estas son algunas de las conclusiones del estudio Experiencias en islas Canarias: análisis de posicionamiento y competitividad online, una investigación de la consultoría estadounidense Arival, firma de referencia en el ámbito de la comercialización turística, presentada este miércoles en el marco de un encuentro entre profesionales del sector organizado por la empresa pública autonómica Turismo de Islas Canarias, que depende de la consejería dirigida por Yaiza Castilla. El estudio toma como referencia la base de datos de TripAdvisor, la mayor plataforma web de reseñas de viaje, y compara el contenido generado por sus usuarios, con lo que son los propios turistas quienes en última instancia sirven de fuente de información. En total, el análisis abarca los 11 grandes destinos mencionados, 19.000 operadores y más de 3,2 millones de opiniones, y entre sus conclusiones hay, en lo tocante a Canarias, luces y sombras.

En el apartado de las sombras, y pese a esa más que notable oferta de servicios y experiencias (excursiones, deportes acuáticos, atracciones, cultura, gastronomía...) tanto en términos cuantitativos como cualitativos, las Islas tienen margen de mejora en el ámbito de la presencia digital. De entrada porque dos de cada cinco operadores de la región no describen bien el producto o el servicio que ofrecen, y la mitad había recibido a la fecha de elaboración del estudio (2022) menos de 50 reseñas de usuarios. Y lo peor: una de cada cinco empresas turísticas canarias presentes en TripAdvisor aún no cuenta, a estas alturas, con sitio web propio. Y si lo tiene, comete el error de no mostrarlo en la plataforma. Así que hay hasta cinco destinos competidores (las islas griegas, la República Dominicana, Cuba, Cancún y Madeira) que aunque tienen una menor oferta en TripAdvisor, también tienen un mayor porcentaje de reseñas por cada operador.

En lo positivo destacan las 249 firmas del Archipiélago que recibieron el certificado de excelencia de TripAdvisor en 2021, firmas que se suman así a referentes mundiales en sus respectivos ámbitos como Loro Parque, Siam Park, Poema del Mar, el Hotel Villa del Conde Resort & Corallium Thalasso, de la cadena Lopesan, o el señero Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, de Iberostar. De entre los otros diez grandes destinos de sol y playa analizados, únicamente las islas griegas, con sus 282 operadores con certificado de excelencia en 2021, superan a la Comunidad Autónoma. Muy lejos quedan las Baleares, que con 136 completan este particular podio, y a enorme distancia aparecen, por este orden, Cancún, Bali, la República Dominicana, Puerto Rico, Madeira, la Costa Turquesa, los resorts del Mar Rojo y Cuba, donde los operadores reconocidos por su excelencia por usuarios y clientes oscilan entre los 92 del destino mexicano por excelencia y los solo 11 de la caribeña Cuba.

No obstante, hay que puntualizar que la posición de Canarias en esta singular clasificación no es tan buena si se considera la nota media que reciben todos los operadores de servicios y experiencias turísticas. En este caso el Archipiélago baja hasta el sexto puesto del ranking, por detrás de los lujosos resorts egipcios, de Bali, de las islas griegas, de la República Dominicana y de Puerto Rico. En resumen, Canarias lidera junto con las islas griegas en el número de operadores de altos estándares de calidad, hasta el punto de ser merecedores del certificado de excelencia, pero se queda en una discreta media tabla si se hace la media de toda la oferta.