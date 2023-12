La vicepresidenta primera y ministra de economía, Nadia Calviño, ya tiene el camino despejado para relevar al alemán Werner Hoyer y convertirse el próximo 1 de enero de 2024 en la nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el brazo financiero de la Unión Europea, con un balance de 544.000 millones de euro, y que tiene a los Estados miembros como accionistas. "Hemos llegado a una conclusión de consenso con Nadia Calviño como próxima presidenta del BEI", ha anunciado el ministro belga de finanzas, Vincent van Peteghem.

“El apoyo de los ministros de finanzas a nuestra candidatura es una muy buena noticia. Es la primera vez que España va a liderar el Banco Europeo de Inversiones, una institución fundamental para la economía europea, el brazo financiero de la Unión para financiar las políticas europeas y que tendrá un papel aún más importante para financiar la transición verde, la reconstrucción de Ucrania o reforzar el papel de Europa en el mundo”, ha valorado la vicepresidenta. Según ha dicho, su nombramiento “confirma el aprecio, respeto y liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el intenso trabajo en los últimos años”.

La entidad que dirigirá a partir del mes de enero tiene como objetivos principales impulsar el potencial de crecimiento y empleo en Europa, apoyar las medidas para mitigar el cambio climático y fomentar las políticas de la UE en terceros países. Calviño, que ya intentó alcanzar la presidencia del Eurogrupo y del Fondo Monetario Internacional aunque sin éxito, aterrizará en la institución con una primera tarea ya en mente: celebrar "una discusión monográfica sobre las prioridades del banco" que tendrá lugar en el próximo Ecofin de febrero.

Meses de incertidumbre

Tras meses de incertidumbre, los ministros de economía y finanzas de la UE (Ecofin) han despejado este viernes, durante un desayuno de trabajo, el camino de la española que competía por el cargo con la comisaria danesa Margrethe Vestager, el ex ministro de finanzas italiano Daniele Franco, la polaca Teresa Czerwinska y el sueco Thomas Östro. Desde el principio dos han sido las principales favoritas: Calviño y Vestager, que a principios de septiembre se apartó de su puesto de comisaria en el Berlaymont -sede de la Comisión Europea- para concentrarse en su candidatura.

“Había cinco candidatos excelentes. Estoy seguro de que Nadia será una buena presidenta. Estoy muy contento de que hemos llegado a un consenso”, ha destacado van Peteghem, coordinador del proceso de selección, durante una breve intervención ante la prensa. El siguiente paso será la reunión del consejo de dirección del banco el próximo miércoles y la confirmación por parte de la junta de gobernadores a través de un procedimiento escrito, según ha explicado el político belga. El nombramiento de Calviño, que se oficializará en las próximas dos o tres semanas, se ha hecho esperar más de lo esperado porque ningún candidato hacía accedido a retirarse de la contienda. Para lograr el puesto el elegido debía lograr el apoyo de 18 Estados miembros que representen el 68% del capital de la entidad, algo que según ya constataron la semana pasada fuentes diplomáticas europeas solo estaba al alcance de Calviño.

Procedimiento de silencio

"Para forzar una decisión”, el ministro de finanzas belga, que ostenta la presidencia rotatoria del BEI, lanzó a finales de la semana pasada un procedimiento de silencio con la propuesta de nombramiento de la española y la retirada del resto de candidatos. La cuestión es que no todos los países tienen el mismo peso en la institución financiera, con sede en Luxemburgo y que si otros candidatos no se retiraban no daban los números.

Alemania, Francia e Italia disponen de casi el 19% del capital de la entidad y, por tanto, de peso en el voto. Le siguen España, con algo más del 11%, Holanda y Bélgica con poco más del 5%, Polonia con el 4,5% y Suecia con el 3,4%. Por detrás se sitúan el resto de Estados miembros, el grueso de ellos con menos del 1%. El apoyo de los grandes, por tanto, era un elemento crucial. El canciller alemán, Olaf Scholz, anunció. A principios de noviembre su apoyo a Calviño. Su homóloga italiana, Giorgia Meloni, avanzó la semana pasada que de no apoyar a su propio candidato la elegida sería Vestager. Hasta este viernes París no ha deshojado públicamente la margarita.