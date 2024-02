Extremadura seguirá sin alta velocidad: vendrá un nuevo Alvia pero no hay fecha para el Avant

Extremadura ya tiene vías del tren electrificadas en el tramo entre Plasencia y Badajoz, pero de momento no suponen más que un ahorro de cuatro minutos en el trayecto. Por la vía, aunque está preparada para que las locomotoras alcancen los 300 kilómetros por hora, por ahora no se pude circular a más de 200 km/h. El primer inconveniente es que la región no cuenta con el sistema de seguridad y control adecuado que permite superar la velocidad, el conocido como ERTMS. Este estará, según avanzó el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en el segundo semestre de 2025, aunque se empezará a probar ya esta primavera.

Pero este no es el único problema, pues, a pesar de que se cuente con este nuevo sistema, por las vías extremeñas solo se podrá circular, como máximo, a 220 km/h, que es el límite que permite coger el Alvia, único tipo de tren que viaja por Extremadura en electrificado. Por tanto, si a la región no se le dota de trenes superiores, los tiempos de viaje no variarán de forma sustancial. Transportes sí incorporará un nuevo Alvia a la región, que llegará "como muy tarde", según las palabras de Puente, el próximo verano. Sustituirá al Intercity, por lo que no supondrá sumar un trayecto más hasta Madrid; aunque sí permitirá que, a partir de entonces, haya dos servicios en los que se pueda circular a 200 km/h, que llegarán a los 220 km/h una vez que se instale el nuevo sistema de seguridad.

Desde verano