La crónica de una jornada que acabó con fiasco para Asturias en la llegada de los trenes más veloces

Nuevo fiasco ferroviario para Asturias. La llegada de los trenes Avril, que acortarán en quince minutos el viaje hasta Madrid, ha quedado aplazada de forma indefinida hasta nueva orden. Hoy, viernes, deberían haberse puesto a la venta los nuevos billetes. Así lo prometió Óscar Puente, ministro de Transportes, hace casi dos meses en Galicia. El 1 de marzo era la fecha señalada para la puesta en marcha de una oferta con precios reducidos que ampliaría la actual a seis frecuencias al día con Madrid: tres de estos Avril (dos AVE y un Avlo) y otros tres Alvia, los que operan ahora. Al final, el asunto queda como estaba: ni venta de billetes, ni fecha de inicio para estos nuevos convoyes de última generación, que llegan a 330 kilómetros por hora y están llamados a marcar un antes y un después en la conexión con la Meseta, al dejar el trayecto hasta la capital en menos de tres horas desde Oviedo.

El motivo de este nuevo retraso se debe, según trasladaron ayer el Ministerio y fuentes de Renfe, a "ineficiencias e incoherencias" de Talgo, la compañía que construye los trenes. Desde el Gobierno central fueron ayer muy duros con esta empresa, a la que acusan de incumplir los plazos comprometidos otra vez, ya que la primera previsión era que estos trenes que darán servicio en Asturias y Galicia hubiesen llegado en 2021, antes de la apertura de la Variante. Renfe, de hecho, reclama a Talgo una indemnización de 116 millones de euros y 50 por el lucro cesante –las ganancias que dejó de percibir– por todos los retrasos.

Desde el Principado, en cambio, fueron más cautos e incluso no dieron por perdido que los trenes estuviesen funcionando el mes que viene, algo que hoy por hoy parece una quimera. "Esta llegada de los trenes Avril es fundamental, porque reducirá quince minutos el tiempo hasta Madrid. Los Avril ya están en pruebas, se están formando los maquinistas, hemos visto un Avlo y va ser una realidad en poco tiempo", dijo Adrián Barbón, este jueves, en Madrid. "Espero que llegue pronto", manifestó el Presidente, que llamó también a que "las empresas privadas se interesen en explotar nuestras líneas". Alejandro Calvo, consejero de Fomento, también en la capital tras una reunión en el Ministerio del Interior, aseguró que "desde Asturias queremos disponer cuanto antes de esta segunda fase de la alta velocidad". E indicó que "el Ministerio nos traslada que no ha sido posible poner a la venta mañana (por hoy) la operativa, pero que eso no significa que tenga que haber un retraso de la puesta en servicio, que estaba previsto para el 31 de marzo, día arriba y día abajo". Calvo dijo, no obstante, que "evidentemente hay una incertidumbre que debemos resolver y lo he hablado con el Presidente". "El Gobierno de Asturias exige conocer al detalles cuales son las circunstancias relativas al fabricante que no han permitido la puesta a la venta, queremos trabajar con planificación", recalcó el Consejero.

El día de ayer fue frenético y acabó en una gran decepción para la región, que tendrá que esperar para estar todavía mejor conectada con la Meseta. ¿Hasta cuándo? Mayo, en el mejor de los pronósticos, podría ser el mes en el que el servicio echase a andar, pero tampoco está garantizado. Ninguna de las partes pone ya fechas, vistos los precedentes, y el más optimista es el Principado.

Sectores ferroviarios llevaban planteando dudas en las últimas semanas sobre la puesta en marcha de los Avril, que permiten duplicar las plazas, y sus presagios se cumplieron ayer, tras una reunión al más alto nivel entre Renfe, Adif y Talgo, con los presidentes de los tres estamentos. Ninguna de las partes confirmaban este nuevo retraso en los billetes, adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, en su edición digital, pero todo se precipitó tras finalizar el citado encuentro.

Fuentes del Ministerio trasladaron entonces que "la empresa (Talgo) no ha transmitido certeza alguna sobre la marcha del proyecto, que todavía refleja ineficiencias e incoherencias". De momento, Asturias y Galicia están pendientes de la entrega final de quince trenes Avril, once de rodadura desplazable y cuatro de ancho fijo. Desde hace varias semanas, varios prototipos de estos modelos están haciendo pruebas por la región.

En la última semana, en tres de cuatro pruebas hubo incidencias. Las fuentes consultadas apuntan a que se trata de problemas técnicos, normales en estos tipos de trenes de última generación, pero este nuevo retraso es un varapalo de máximo nivel porque se junta una doble problemática: por un lado, hay ineficacias en las pruebas, y por otro todavía no han sido entregados los trenes que darán el servicio. Con este panorama, desde el Ministerio se asegura que "no es posible fijar una fecha definitiva de inicio del servicio, a la espera de que Talgo confirme la buena marcha de todas las pruebas de fiabilidad y los calendarios de entrega, algo que hoy no ha hecho". Las mismas fuentes añaden que "los trenes de la serie 106 están realizando todavía las pruebas de fiabilidad, responsabilidad única y exclusiva de Talgo. Desde Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estamos exigiendo a Talgo, responsable de todo el proceso de homologación y certificación de los trenes, la máxima diligencia en este proyecto prioritario para el Ministerio". Por tanto, únicamente cuando Talgo "confirme de forma fehaciente las entregas de los s-106, sin deficiencias, Renfe confirmará la futura puesta en servicio comercial de estos trenes y posteriormente iniciará la venta de los nuevos billetes. La compañía lanzará una oferta con superprecios tanto en el corredor Galicia-Madrid como en el Asturias-Madrid". Renfe, tras la reunión de ayer, amplió la venta de billetes de los Alvia, que son los que operan, hasta el 30 de abril y seguirá con la formación de los maquinistas, que según asegura ya están listos para empezar el servicio.