Candidatura única para escribir el capítulo final de la crisis de Femepa

Sin sobresaltos. El pasado lunes finalizó el plazo para la recepción de candidaturas en el proceso electoral de la Federación del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas (Femepa) y para entonces solo estaba registrada la encabezada por Patricia Jiménez, que este jueves será proclamada presidenta en sustitución de Vicente Marrero. Fin de crisis en el sector.

Las aguas completan así el viaje hacia su cauce que iniciaron en la junta extraordinaria celebrada hace poco más de dos meses. En ella, varios de los pesos pesados del sector exigieron a Marrero su dimisión tras recabar el testimonio de buena parte de los trabajadores. Acuerdos de última hora para evitar un juicio laboral o bajas por depresión, entre otros, precipitaron el cambio en la silla principal.

La Mesa Electoral de Femepa visó y validó el martes la candidatura presentada por Patricia Jiménez. Una lista de consenso que cumple con uno de los preceptos que preocupaban a los asociados. Más allá de que el anterior presidente hubiera sobrepasado el máximo de ocho años –cumplió doce el pasado noviembre–, el clima en la sede de la calle León y Castillo era de cisma, y los modos distaban de lo que se espera en el tiempo actual.

Hace solo ocho meses

Lo cierto es que Marrero seguía al mando porque hace ocho meses fue el único candidato que se presentó. Y si pudo hacerlo con el límite de años más que cubierto fue porque le avalaron «cuatro abogados». Lo que determinaron los letrados es que es la empresa y no el empresario la que ostenta la representación. Bastó con cambiar la sociedad que determinaba su presencia en la organización.

Patricia Jiménez (Hidroser, SL), en nombre de Aserpa (energías renovables), ya era vicepresidenta primera con Marrero. Eso no quiere decir que estuviera de acuerdo, al menos no del todo, con el modo de proceder del despedido. Y la nueva presidenta no es la única en esta situación.

Lo mismo sucede con dos de sus vicepresidentes, Jorge Velasco (Sempro Instalaciones, SL), como cuota de Cafongas (fontanería); Víctor Sánchez, por Aielpa (electricidad y telecomunicaciones), y los representantes de Lanzarote y Fuerteventura, Braulio Manzanares y José Luis Padrón.

Continuismo aparente

¿Cómo se explica un continuismo tan acentuado? Basta con recordar que el proceso de salida de Vicente Marrero se impulsó desde dentro, que fueron los propios asociados quienes tomaron cartas en el asunto cuanto tuvieron conocimiento de la situación. En suma, que vinieron a determinar que tan solo sobraba un elemento para que la máquina se mantuviera a pleno rendimiento.

Así las cosas, la única nueva entrada en las vicepresidencias –tres, al igual que antes– es la de Luisa Ramos (Astican, SA), presidenta de la Asociación de Reparaciones Navales (ARN), cargo en el que sustituyó a Marrero en 2020. También prescindió de él como tesorero de dicha organización –ARN– en enero, si bien aseguró que nada tuvo que ver en ello su expulsión de la presidencia de Femepa. La otra cara nueva es la de la tesorera, cargo que ejercerá Marisol Roque (Central de Representaciones Canarias, SL), que también desembarca en la parte alta del staff de la mano de Cafongas y sustituye a José Luis García.

Luisa Ramos y Marisol Roque son las caras nuevas de un equipo que repite en su mayor parte

Ante la ausencia de candidaturas alternativas, el acceso de Jiménez a la presidencia se producirá por la vía de la aclamación. Así lo confirmó ayer Juan Carlos Betancor, secretario general de Femepa y encargado de velar por el éxito y la corrección del proceso electoral que se da por finalizado.

Hoy solo se celebrará la asamblea extraordinaria, prescindiendo de la ordinaria que en anteriores ocasiones ha precedido a las de carácter electoral. En realidad, no hay mucho más que tratar en este momento más allá de la presentación a los asociados del nuevo organigrama e inaugurar una nueva era en Femepa. Entre los retos de la nueva presidenta están el de insistir en la necesaria digitalización de las empresas y la concienciación ciudadana contra la economía sumergida que daña a las pymes del sector.

