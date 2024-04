El Círculo de Empresarios aboga por el «turismo regenerativo» en Canarias

[object Object]

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, no descarta la posibilidad de que finalmente se pueda implementar una tasa turística en el Archipiélago, si bien reconoce que esa medida no está dentro del programa de gobierno suscrito con el Partido Popular, que se opone a la medida. Así lo manifestó el presidente ayer después que el viernes su vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez (PP), asegurar que él no ha variado su postura; cuando estaba en la oposición decía no y «no habrá tasa turística» en Canarias. Clavijo comparte que hay que revisar el modelo turístico y coincide con que dentro de esa revisión, «sin ningún tipo de cortapisa», hay que analizar la posibilidad de implementar una ecotasa. «Estamos dispuestos a hablar. El Gobierno siempre va a dialogar», señaló el presidente. | EP