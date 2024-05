Un 45,4% de los jubilados canarios no llega ni a mil euros pese al alza de las pensiones

Hasta un 45,4% de los jubilados canarios no llega ni a mileurista. Y ello a pesar de las sucesivas subidas de las pensiones desde que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno en 2018. Las pagas se han incrementado desde entonces un 19,7%.

A fecha del pasado 1 de abril, que es hasta donde abarcan los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, había en Canarias un total de 360.250 pensiones contributivas en vigor. Son las pagas a las que tienen derecho quienes durante su vida laboral cotizaron un mínimo de 15 años. Entre ellas hay 2.565 pensiones por favor familiar; 16.446 por orfandad; 51.882 por incapacidad permanente; 83.152 por viudedad; y la gran mayoría, hasta 206.205 –un 57,2% del total–, por jubilación. Todas estas prestaciones le costaron el mes pasado a la Seguridad Social un montante de 410,15 millones de euros, un 7,5% más que en abril de 2023. El gasto en pensiones, tanto en el Archipiélago como en el conjunto de España, alcanza todos los meses un nuevo máximo histórico, o casi, desde que Sánchez es inquilino de la Moncloa.

La cuantía de las prestaciones contributivas se ha incrementado casi un 20% con Sánchez

De hecho, una de las decisiones por las que el Gobierno suele sacar pecho es la de vincular la revalorización de las pagas contributivas a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), de forma que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo por culpa de la inflación. Por eso estas prestaciones han subido un 19,7% desde que Sánchez, en junio de 2018, alcanzara la Presidencia. Un período en el que el IPC se ha incrementado en las Islas un 18,6%, con lo que los jubilados y demás pensionistas canarios no solo no han perdido poder de compra, sino que incluso lo han ganado. Sin embargo, una cosa es ganar poder adquisitivo y otra bien distinta es tener un poder adquisitivo acorde con los tiempos que corren, con los alquileres por las nubes, la cesta de la compra disparatada y la visita a la gasolinera convertida en un suplicio.

De esas 360.250 prestaciones que cobran los 335.391 pensionistas isleños –hay más pagas que beneficiarios porque la prestación contributiva por jubilación es compatible con la de viudedad y esta última con la de incapacidad permanente, con lo que hay pensionistas que ingresan por más de un concepto–, hasta 206.647 no llegan ni a mil euros. Son un 57,4% del total, casi seis de cada diez. No obstante, hay que precisar que se incluyen aquí todas las modalidades de pagas contributivas, y como las de viudedad, incapacidad, orfandad y favor familiar son prestaciones económicas de baja cuantía, es normal que haya un número considerable de pensiones de menos de mil euros mensuales. En cambio, sí resulta sorprendente lo que ocurre con las pagas de los jubilados.

Los beneficiarios del sistema público en las Islas están entre los de menos poder adquisitivo del país

De las 206.205 pensiones de jubilación que se abonan en Canarias –en el Archipiélago hay 204.765 perceptores, con lo que aquí sí hay una casi total coincidencia entre el número de pagas y el de beneficiarios–, un total de 93.684 están por debajo de los mil euros. Es decir, que en torno a un 45,4% de los jubilados isleños que cobran la pensión contributiva, y que como tal cotizaron a la Seguridad Social durante al menos 15 años, no llega ni a mileurista. Y esto, cabe insistir, después de que las nóminas se revalorizaran hasta un 8,5% en 2023 –a causa de la ola inflacionaria que disparó el IPC hasta niveles insospechados– y otro 3,8% este año.

A nivel nacional, a un 41,6% de los perceptores de la pensión contributiva de jubilación tampoco le alcanza para llegar a mileurista, un porcentaje ya de por sí elevado pero que es 3,8 puntos inferior al de la Comunidad Autónoma. No en vano, Canarias es una de las regiones donde mayor peso tienen los pensionistas pobres y hasta muy pobres.

La pensión media –incluidas todas las modalidades– está en las Islas en unos modestos 1.138,5 euros, y la de jubilación, en 1.326,14 euros, entre las más bajas del país.

825 euros, la paga típica La cuantía más habitual entre las pensiones contributivas de jubilación que se pagan en Canarias oscila entre los 800 y los 850 euros mensuales, es decir, que es de unos 825 euros. Son 21.444 las pagas que se abonan en las Islas y se mueven en esas modestas cifras, un 10,4% de las 206.205 prestaciones que cobran otros tantos jubilados del Archipiélago –en realidad son un poco menos, ya que el número de perceptores (204.765) siempre está algo por debajo del número de nóminas por la compatibilidad entre algunos tipos de pensiones–. El siguiente grupo más numeroso en la región es el de los jubilados que ganan entre 750 y 800 euros, que lo integran 18.955 personas. | M.Á.M.

