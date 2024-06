Juana Alonso: "En turismo, ni podemos crecer hasta el infinito, ni lanzar mensajes erróneos"

¿Cuándo podemos decir que la presión de la actividad turística alcanza un máximo?

No es una cuestión sobre la que se pueda generalizar, depende claramente de cada atractivo turístico, y también de su entorno.

¿En Canarias?

Sí, le entiendo. Me refiero a que no podemos comparar la situación en el Roque Nublo, a donde todos tenemos que acceder en coche o guagua y la capacidad del aparcamiento que tiene en su base es limitada, con, por ejemplo, las Dunas de Maspalomas, mucho más amplias. No digo que estas últimas no tengan también una capacidad de carga limitada, pero distinta de la del Roque Nublo; cada recurso natural, cada atractivo, tiene la suya propia.

¿Encontrar esos límites y aplicarlos es necesario?

Sí, efectivamente, pero teniendo claro el objetivo. Si lo único que se pretende es recaudar, puede instaurarse cualquier tasa turística que deberá abonar cada visitante. Ahora, si se persigue la protección de los recursos naturales y atractivos turísticos, se impone un estudio pormenorizado que no siempre tiene que concluir en la recaudación impositiva.

¿De qué otro modo puede hacerse entonces?

Con simples sistemas de control. En Economía se conocen como command and control, y en este caso de traduciría como un control de la entrada. En Gran Canaria ya tenemos algo parecido en Risco Caído y las Montañas Sagradas. La entrada es gratuita, pero para poder acceder hay que reservarla. Es una medida que claramente persigue la limitación del número de personas para proteger el recurso natural.

"Yo vivo en Las Palmas de Gran Canaria, pero también contribuyo a la degradación del Roque Nublo cuando lo visito"

Hay comunidades autónomas en las que el visitante paga una tasa turística y la demanda no se resiente. ¿Tiene sentido aplicarla aquí?

Me quedo primero con esa afirmación. Efectivamente si alguien quiere venir aquí este verano, lo hará con o sin tasa. Esta cuestión abre un debate paralelo al que hasta el momento se ha prestado poca atención. Yo vivo en Las Palmas de Gran Canaria y cuando visito el Roque Nublo también estoy contribuyendo a su degradación, el impacto de mi visita es igual al de cualquier persona, turista o no. Entonces, ¿pagan solo los visitantes o todo el mundo?

Y sin monumentos naturales, ¿solo por el hecho de venir a las Islas, como ocurre en otros lugares, es factible cobrar? ¿Qué motivos económicos existen para entender las resistencias?

El motivo económico es el temor a que sea excesivamente alta, que la cuantía de la tasa no se calcule de forma óptima. Si se cobran cien euros por cada noche en Venecia, a lo mejor los turistas no van, pero cuando son cuatro o cinco euros siguen yendo igual. Si el objetivo es limitar la demanda, debería ser también lo suficientemente alta para que lleguen menos turistas.

¿La recaudación para el sector turístico o para la caja común de Canarias?

Sin entrar en debates políticos, vivimos de nuestros atractivos turísticos y nuestros recursos naturales. Si se desea implementar cualquier medida para protegerlos, el dinero recaudado debe invertirse en proyectos de mejora.

"La estadística dice que hay capacidad disponible, pero algunos atractivos sí están ya saturados"

¿Hay lugares en el Archipiélago que podemos calificar ya como saturados?

Si atendemos a las estadísticas oficiales, todavía hay capacidad turística disponible , pero sí es verdad que probablemente muchos atractivos específicos estén saturados. Me viene a la mente el episodio de un grupo de jóvenes escarbando en las Dunas de Maspalomas porque alguien en TikTok dijo que había mil euros enterrados. No eran el número máximo que puede soportar ese enclave, pero hicieron un gran daño.

Recurriendo a este caso. ¿En qué medida la ignorancia y el desconocimiento inciden en el impacto del turismo?

Es un factor muy importante. Y lo es hoy y lo será cuando se cobre una tasa, si eso llega a suceder. La concienciación individual de cada persona determina la posibilidad de seguir disfrutando y viviendo de nuestros atractivos turísticos.

La llegada de turistas crece y de manera importante en los últimos años. ¿Hay límite?

No podemos crecer de forma infinita, pero tampoco podemos lanzar mensajes erróneos o que no son ciertos. Obviamente todos los destinos tienen un límite, pero leyendo un artículo publicado en este periódico no hace mucho, veíamos que otros países competidores como Marruecos están fomentando la conectividad. Vamos, otros están muy atentos para captar toda la demanda que nosotros rechacemos.

"El objetivo es un turista más comprometido que no contribuya a degradar los recursos"

La pandemia mostró el impacto económico y social que tiene la ausencia total de turistas. ¿Es peligroso olvidarlo?

Exacto, dependemos directa e indirectamente del turismo. Entiendo que se abra un debate sobre el cambio de modelo turístico, pero escogiendo bien los mensajes, porque no hacerlo podría acarrear pérdidas muy grandes para nuestra economía.

Por cierto, ¿puede cambiar el modelo sin cambiar la oferta si hay que llenar miles de plazas?

Podemos perfeccionar el perfil de quienes nos visitan. Ir a por un turista más comprometido que no contribuya de forma agresiva a degradar los recursos naturales.

