La movilidad urbana está llamada a cambiar. Y los grandes abanderados de este cambio son los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) o como comúnmente se les conoce patinetes, monociclos y bicicletas eléctricas. Pero como siempre que existe una gran transformación, se generan interrogantes y dudas. En este caso, el mayor debate se sitúa en torno a los seguros.

A día de hoy, en España hay registrados un total de 700.000 VMP de propiedad privada, de los cuales el 10% está asegurado, según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (FEVEMP). Este porcentaje es tan irrisorio porque, a excepción de algunas ciudades (Barcelona, Benidorm, Valencia, entre otras), el uso de seguros no es obligatorio a la hora de usar estos vehículos. Además, desde la Dirección General de Tráfico se comunicó que, por el momento, esa obligatoriedad no era algo que estuviese encima de la mesa. No obstante, esto no quita que aseguradoras como Axa, Caser Seguros o Zurich hayan detectado una oportunidad de negocio y ya dispongan de seguros para VMP que cubren al vehículo.

Y en este matiz es donde entra en juego 'Vivaz Safe & Go' de Línea Directa, ya que es el primer seguro que se centra en la protección de la persona, y no del vehículo. Es más, el nuevo producto, que se comercializará a través de Vivaz, proporciona cobertura al conductor con independencia del VMP empleado (bicicleta, patinete, segway) y de si es alquilado o de su propiedad. "A diferencia del seguro clásico, no se necesita matrícula ni ningún registro del vehículo”, asegura David Pérez Renovales, director general de Vivaz que confía en el éxito de esta propuesta al suponer "un auténtico cambio de paradigma, al ofrecer una solución pionera y muy necesaria, que se adapta al cliente y a sus nuevos hábitos".

Otra de las principales novedades de este producto es que el cliente puede abonar solo por los trayectos realizados

Según explican desde Línea Directa, la principal motivación a la hora de lanzar este producto fue ofrecer a los usuarios una protección ante los posibles accidentes que surgen al conducir un VMP. "De hecho, durante el año pasado y a pesar del confinamiento y las restricciones por la pandemia, se registraron 100 siniestros con VMP y en los últimos 3 años, 16 personas han fallecido en accidentes en los que ha estado implicado uno de estos vehículos", cuenta Pérez Renovales.

Tarifa plana de 2 céntimos el minuto

Además, otra de las principales novedades de este producto es que el cliente puede abonar solo por los trayectos realizados. Es decir, ya sean segundos, minutos o todo el año, el cliente solo paga por el tiempo real que utiliza el VMP en cada trayecto. De este modo, el pago por uso cuenta con una tarifa plana de 2 céntimos el minuto.

A parte de la cobertura temporal, el cliente también dispone de una anual. Unas tarifas que van desde los 16,35 euros del producto más sencillo hasta los 33,2 euros del más completo.

Todo a través de la app

Todas las gestiones relacionadas con la póliza se realizan a través de la app del móvil, de modo que el cliente solo tiene que activarlo cuando inicie el viaje y luego desactivarlo. Así con el smartphone, el usuario podrá geolocalizar el lugar en que se encuentra en caso de siniestro, ya que el sistema se activa en caso de una fuerte frenada. Con la misma app, también, podrá dar el parte con la documentación relativa al incidente. "A través de la app de 'Vivaz Safe&Go' los clientes podrán hacer todas las gestiones de su póliza de forma digital y sin llamadas, incluyendo la contratación, el alta de un parte de accidente o la consulta de sus pagos, sus recorridos y las condiciones de su contrato, entre otras posibilidades", explica Pérez Renovales.