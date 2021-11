La igualdad de género es uno de los ejes principales sobre los que se coordina la asignación de los fondos europeos Next Generation UE, junto con la transición ecológica, la transformación digital y la cohesión social y territorial.

Todas aquellas empresas que quieran avanzar en sus políticas con las que reducir la brecha de género podrán acceder a las ayudas que se desplegarán en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que pone el foco en políticas de inclusión y en herramientas para eliminar desigualdades y discriminación.

"Propone medidas transversales para no dejar a nadie atrás y aprovechar el talento femenino como motor de crecimiento", señaló Marieta Jiménez, presidenta de ClosinGap y presidenta europea de Merck Healthcare, durante la inauguración del III Economic Equality Summit del clúster ClosinGap.

Incidiendo en la relevancia del papel de las mujeres para afrontar la recuperación económica en el contexto de esta inyección de financiación, y con el objetivo de aportar ideas en torno a cómo emplear estos recursos, dentro esta jornada se ha celebrado la mesa redonda ‘Fondos de reconstrucción para una España sin brechas’. Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE, puso de relieve "la gran oportunidad que suponen los fondos europeos para apostar por la igualdad real de oportunidades".

"Vienen 140.000 millones que se pueden convertir en 500.000 millones", planteó la ex ministra de Empleo, siempre y cuando se den dos premisas fundamentales: que se produzca una colaboración público-privada "eficaz" y que este dinero llegue a las pymes, que como recordó suponen el grueso del ámbito empresarial español. "El 99% de las empresas de España son pequeñas y medianas empresas, que supone en 65% de nuestra riqueza nacional y el 75% del empleo, por lo que lo que tenemos hacer es que las grandes ejerzan de tractoras, pero que se canalicen esos fondos al resto del tejido productivo". Porque según indicó, es imprescindible la participación de todas las organizaciones españolas para no renunciar a "ese 18,5% de competitividad en el PIB" que se pierde por la brecha de género. "La igualdad real, o será con las pymes o no será", afirmó.

Por su parte, Gabriel Escarrer, CEO y vicepresidente de Meliá Hotels International, que calificó los fondos europeos como "el gran maná", comentó la brecha de género que existe en el sector turístico tanto en lo que se refiere a los clientes, especialmente en el segmento de viajes de negocios, que en su opinión es "fiel reflejo de las desigualdades que existen en el empleo, en el ocio y en la conciliación".

Sobre la oportunidad que representan los fondos europeos NextGeneration para reconstruir la economía, Manuel Terroba, CEO de BMW Group Iberia, aseguró que el problema no es la financiación, porque "los presupuestos y dotaciones presupuestarias existen; lo que tenemos es que ser capaces de utilizarlas bien para ser eficaces".

En este sentido, en la mesa redonda se habló de la función del sector financiero, en cuanto a su papel a la hora de favorecer el que las empresas puedan llegar a las subvenciones. Juan Alcaraz, director general de Negocio de CaixaBank, subrayó la agilidad con la que durante la pandemia los bancos y las administraciones acometieron la gestión de ayudas y créditos ICO. "La colaboración público privada permitió que estos fondos llegaran de una manera rapidísima y en unas circunstancias absolutamente peores que las que ahora tenemos. creo que aquel ejemplo debería haberse aprovechado ahora para que todas estas ayudas de los fondos Next Generation se pudieran también canalizar a través de todas las entidades", consideró. Porque, según advirtió, otro de los grandes desafíos al que se enfrentan las empresas ahora es el del tiempo: "Cuando todo esto llegue probablemente va a ser muy tarde; estamos viendo unos calendarios poco ambiciosos".

Ante la pregunta de qué acciones concretas se pueden poner en marcha para impulsar el talento femenino y reducir la brecha de género, Fátima Báñez insistió en que la palanca para el cambio real es la empresa. Y según explicó, la forma de contribuir sería con cuatro iniciativas: por una parte favoreciendo el acceso de la mujer al empleo, con igualdad de oportunidades y también con foco en la formación. También son relevantes el fomento del emprendimiento y de la conciliación y la corresponsabilidad. En último lugar mencionó la reducción de brechas, "también desde el mundo empresarial", abordando los sueldos o los complementos salariales, "donde la mujer siempre pierde". "Hacemos una reflexión en la CEOE para favorecer que en la negociación, a nivel de empresa y a nivel de sector, podamos seguir poniendo herramientas que faciliten la igualdad", destacó.

Por último, Juan Alcaraz propuso que cada una de las grandes empresas cuenten con un plan director de diversidad, "para que se traslada a todas las demás". El director general de Negocio de CaixaBank completó la idea indicando que la transformación debe producirse "en todas las áreas de negocio". "Se tiene que generar un compromiso transversal dentro de la organización que es el que podría permitir que, en periodos de tiempo relativamente cortos, se consiga la paridad", concluyó.