Las principales organizaciones agrarias anuncian nuevas movilizaciones en Madrid

Asaja y Coag, dos de las principales organizaciones agrarias, han anunciado que están trabajando para convocar nuevas movilizaciones la próxima semana en Madrid este lunes en durante un encuentro en el Club Siglo XXI de la capital. Un representante de UPA también ha participado en la convocatoria, en la que han sido patentes los roces entre las asociaciones mayoritarias del sector primario. Esta última organización ha sido la única que ha firmado un pacto con el Gobierno para tratar de acotar la burocracia con la que tienen que cumplir los agricultores y ganaderos.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha rechazado haber roto la "unidad de acción" con las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias COAG y Asaja, después de que el representante de esta última, Pedro Barato, le haya reprochado este lunes que firmara la propuesta del Gobierno, que incluye 43 medidas para agricultores y ganaderos, "sin decir nada". Barato también se ha mostrado muy crítico con la una hipotética reforma de la representatividad de las organizaciones agrarias. "No es algo urgente", ha asegurado.

Tanto Asaja como Coag han señaladoa la necesidad de retomar un calendario de movilizaciones del sector primario, tal y como se hizo el pasado mes de febrero. Estas organizaciones han explicado que ya hay una manifestación convocada en Córdoba este miércoles, a la parte que están trabajando para otra "la semana próxima en Madrid". En concreto, Barato ha adelantado que el 30 de mayo "hay alguna comunidad" que se podría manifestar.

"Planas se equivoca"

El representante se Asaja también se ha mostrado contrario a los intentos del ministro de Agricultura, Luis Planas, de atajar los problemas del campo. "La estrategia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas es equivocada, porque llega un momento en el que unidad de acción se rompe sin decir nada", según ha asegurado Barato en referencia a UPA. "Firma porque lo único que le interesa es la representatividad", ha manifestado.

En este contexto, Barato, quien ha asegurado que Asaja ya se ha reunido en "tres ocasiones" con el Gobierno para tratar la representatividad, ha considerado que el "ministro tiene prisa porque tiene que llevar algo a Moncloa". "Hemos hablado más de la representatividad en las negociaciones que los problemas del medio rural", ha lamentado Barato.

De este modo, el representante de UPA, Lorenzo Ramos, se ha mostrado preocupado de que se quiera dar entrada a una organización, refiriéndose a Unión de Uniones, "que todos sabemos de donde viene", recalcando que el problema está en el desarrollo de la Ley de Representatividad Agraria. En este contexto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mostró hace unas semanas la intención de modificar el actual marco de representación de las organizaciones agrarias para incluir a Unión de Uniones.

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha señalado que esto tiene que ser un acuerdo de las tres organizaciones más representativas. "No puede ser que yo coja mi criterio y diga que soy el más representativo. Hay que tener un respeto. O se llega a un acuerdo entre las tres organizaciones más representativas o vamos a elecciones", ha sentenciado.

Padilla también se ha referido a que las políticas que se están haciendo "no van muy encaminadas en preservar el modelo actual de agricultura y ganadería". Además, COAG ha manifestado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no se ha reunido con las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, lo que no considera "muy elegante" a pesar de legislar sobre el campo.

Reunión con Von der Leyen

Por su parte, COAG ha recordado que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo "cosas lógicas", al tiempo que ha reconocido que "ahora se han abierto puertas" y que confía en que "se vayan abriendo más teniendo en cuenta la realidad actual".

Finalmente, Asaja ha comentado que "el trabajo sigue y que el viernes estará con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para tratar temas como la Política Agraria Común (PAC). Respecto a la PAC, COAG ha reiterado que "no se ajusta a lo que se pide porque no respalda a los principales profesionales".