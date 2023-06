Coalición se inclina por un acuerdo de gobierno que no dependa de Curbelo

Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) se reúnen hoy de forma oficial para explorar un pacto de gobierno, aunque desde el domingo por la noche han mantenido contactos oficiosos para ir avanzando tanto en un programa de legislatura como en el reparto de consejerías. «Estamos en disposición de conformar una mayoría de gobierno, las posibilidades son de cualquiera de los partidos no solo del PSOE», advirtió ayer el portavoz de CC y negociador de los nacionalistas, José Miguel Barragán, respondiendo a la petición de Ángel Víctor Torres para que sean los socialistas los que tomen la iniciativa al ser los ganadores de los comicios autonómicos. El dirigente de CC cree necesario darse prisa para alcanzar un acuerdo antes de que se constituyan los ayuntamientos el próximo 17 de junio ante la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio.

Lo que no dejan claro los nacionalistas es la entrada o no de la formación de Casimiro Curbelo, ASG, en el próximo Ejecutivo. El PP tiene la confianza de poder recuperar el escaño por Lanzarote que perdieron a última hora en favor de NC y del que solo les separan 54 votos a favor de la formación canarista. Si en el recuento final de la Junta Electoral y con el voto emigrante los populares consiguen ese escaño la suma de ambas formaciones sería de nuevo de 36 parlamentarios, justo la mayoría absoluta, ya que CC da por hecho que contarán con el respaldo del parlamentario de la Agrupación Herreña Independiente.

No obstante, Barragán dejó claro que hablarán con todas las fuerzas políticas parlamentarias, a excepción de Vox, por lo que entra ASG en la ronda de contactos al margen de si la formación gomera entra o no en el Ejecutivo o lo respalda desde el Parlamento. «Sumar matemáticamente no significa que otras personas no se puedan incorporar», indicó Barragán, que también manifestó su voluntad de sentarse con los representantes de Nueva Canarias (NC) «aunque tampoco han mostrado interés en reunirse con nosotros», precisó.

El PSOE contactó ayer con los populares, que hoy se reúnen con los nacionalistas

La sintonía entre nacionalistas y populares para volver a repetir un pacto de gobierno está clara: «Mañana [por hoy] tenemos el primer contacto oficial con el PP, que es la primera posibilidad real de llegar a un acuerdo y formar gobierno», añadió Barragán. Así también lo manifiestan los negociadores designados por el PP ya que se trata de un primer encuentro para «compartir propuestas y poner sobre la mesa distintas posibilidades para definir el futuro del Archipiélago que responda a la voluntad de la mayoría de los canarios».

Para el Partido Popular «prima la voluntad de construir en positivo Canarias con pasos importantes para la sanidad, los derechos sociales, la economía, el empleo y los servicios públicos, esperando que, en breve, y ante la premura de la convocatoria de las próximas elecciones generales del 23 de julio exista buena sintonía en las negociaciones y se produzcan avances significativos», añade la formación popular.

Negociadores

El PP canario inició ayer con el PSOE sus contactos postelectorales en busca de pactos políticos que garanticen la gobernabilidad del Archipiélago. El equipo negociador de los populares canarios, del que forman parte su secretario general, Poli Suárez, Australia Navarro y Eduardo Hernández, encaró ayer una primera toma de contacto con los socialistas canarios, un encuentro que se pretendía mantener con discreción.

Por su parte, el PSOE fue ayer parco en el inicio de su ronda de contactos sin desvelar con qué formaciones ha iniciado las reuniones. Los socialistas «ya han mantenido una primera ronda de contactos con otros partidos en busca de acuerdos de gobernabilidad», indicó ayer la formación liderada por el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres. Esta comisión, propuesta por Torres, está formada por la secretaria de Organización regional, Nira Fierro; el responsable de estrategia del comité de campaña socialista, Sebastián Franquis, y Dolores Corujo «quienes se están encargando de hablar con las distintas formaciones políticas que también han obtenido representación electoral, a excepción de Vox, a fin de avanzar en estas negociaciones». Los socialistas mantienen varios frentes abiertos con el fin de intentar seguir al frente del Ejecutivo explorando acuerdos con CC o con el PP e incluso gobernar en minoría. Sin embargo, también la formación es consciente de que CC y PP tienen avanzado el pacto desde la misma noche electoral.

Al respecto, José Miguel Barragán señaló que desconocen cuál es la estrategia de los socialistas en las reuniones y si las quieren hacer públicas o no, por lo que esperan concretar un encuentro con la delegación del PSOE en breve. Lo que sí deja claro CC es su rechazo a la sugerencia del líder del PSOE canario de no descartar gobernar en solitario: «Lo que buscamos todos es un Gobierno estable, incluso Torres, estamos en esa tesis y no de gobiernos en minoría», indicó.

CC «no ve interés» por parte de Nueva Canarias para reunirse en la ronda de contactos

CC, como el PSOE, se niega a reunirse y mantener contactos con Vox pese a entrar en el Parlamento por primera vez con cuatro diputados. Los nacionalistas no quieren entrar en el debate sobre la hipótesis de un Gobierno del PP con respaldo de la formación de extrema derecha después de las elecciones generales. «Cuando llegue el momento ya veremos, primero habrá que ver qué Gobierno hay en Madrid cuando sean las elecciones generales», añaden los nacionalistas.

Los representantes de CC han estado analizando los programas electorales para comprobar las coincidencias y las diferencias entre las formaciones políticas. En este sentido, Barragán indicó que lo primero a analizar son los ejes que formarán parte del programa de gobierno para después entrar en el reparto de áreas, sobre el que ya hay propuestas.

Comisiones negociadoras a tres bandas

Los tres principales fuerzas del arco parlamentario ya tienen sus comisiones negociadoras, que se han puesto oficialmente desde ayer a negociar. Por parte del PSOE han sido designados Nira Fierro, Sebastián Franquis y Dolores Corujo, tres dirigentes de la máxima confianza del presidente y secretario general socialista, Ángel Víctor Torres. Por parte de Coalición Canaria se mantiene el eterno negociador nacionalista, José Miguel Barragán, junto a la líder de La Palma, Nieves Lady Barreto, y el secretario de Organización de la formación nacionalista, David Toledo. Por parte del PP la comisión negociadora está formada por el secretario general del partido, Poli Suárez, junto a la expresidenta y exportavoz, Australia Navarro, y Eduardo Hernández, responsable del gabinete de Manuel Domínguez, presidente de la formación. Por el momento Nueva Canarias (NC) no ha designado una comisión negociadora, una decisión que también se debatió ayer por la formación en la reunión de su Ejecutiva, de la que se informará hoy. | R. A. D.

