Ramón Morales, PSOE: "Lucharemos contra la subida abusiva de los billetes de avión"

Repite como candidato después de una legislatura con mucha actividad. ¿Por qué decidió volver?

Estuvimos en una legislatura afectada por la pandemia, lo cual parece que ha caído en el olvido. Nos hemos visto solos, pero también éramos partícipes de las soluciones aportadas a los ciudadanos en un país que alcanzó el mayor porcentaje de vacunación con un 90% de la población y con la aprobación demás de 200 leyes. Así que es un honor volver a ser candidato.

Ha sido vocal de comisiones como Ganadería y Pesca, Asuntos Exteriores, Transportes y Movilidad, ¿qué toca abordar?

En la nueva legislatura afrontaré el trabajo donde me sitúe el partido. En cuanto a movilidad, registramos una iniciativa como la creación de la línea de Obligaciones de servicio público (OSP) entre Canarias y Madrid. Con ella, lucharemos contra esos incrementos abusivos y desconcertantes de los precios de los billetes tanto para los residentes del 75% como para el turismo nacional, ya que sale más barato ir a cualquier otra parte del mundo que a Canarias. Esa es una pelea que tenemos los senadores canarios. Además, tendremos que adaptar la creación de zonas de bajas emisiones, la transformación hacia la eléctrica y la descarbonización, y le planteamos al Consejo Europeo con relación a la tasa al queroseno que no olviden que somos un archipiélago que vive del turismo, por tanto, no podemos penalizarlo.

Vea, la medición del trabajo de senador a través del número de preguntas está bien, pero no estoy del todo de acuerdo porque puedo sentarme una tarde y pedir 80 comparecencias de ministros. El trabajo está en recibir todas las llamadas. Trabajamos con la asociación Adepsi en la figura del acompañante de una persona con discapacidad; o solucionamos los problemas de la fibra óptica de El Burrero, en Ingenio, donde fuimos junto a su alcaldesa al Ministerio para que estuviera dibujado. Pequeños granos de arena que hacen que tu trabajo sea eficaz.

Los nacionalistas piden mayor presencia de Canarias en las negociaciones con Marruecos.

El tema de Marruecos en campaña es recurrente cuando no hay nada que aportar. Es un conflicto que lleva 40 años y debe tener una solución multilateral a partir de las resoluciones de la ONU, sin perder de vista la defensa de nuestro territorio y aguas.

¿Qué utilidad tiene el Senado?

A quienes dicen que no sirve para nada, les invito a estar una semana con mi agenda. Hay una semana de actividad de plenos, luego de comisiones y reuniones en el territorio, y entremedias lees y preparas leyes, porque si alguien te pregunta, tu trabajo es saber responder. La última ley que se debatió fue la de vivienda y defendí como ponente la postura del Gobierno, donde conseguimos que pasara de un bien de especulación a un derecho.

¿Cómo cree que va a afectar el resultado de las pasadas elecciones al 23J?

El partido socialista sale a ganar las elecciones. Solo quiero decirle al PP que sea valiente y digan qué van a hacer al ver que asume los puntos de la ultraderecha con tal de gobernar, ¿cuál es su propuesta si solo hablan de derogar? El PSOE ha revalorizado las pensiones con el Pacto de Toledo, ha mejorado el diálogo social y fomentado el empleo estable con la reforma laboral. Luego, el salario de Feijóo como senador no se lo ha ganado: no estaba en el voto de la ley de vivienda y ha abandonado otros debates. A ver si declara cuál es su sueldo, que cobra más que el presidente del Gobierno.