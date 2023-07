Viaje al centro de ‘hoy no voy a gastar nada’

El infierno son los otros. Aunque, con un helado y un cubito de hielo en el vaso de agua la mente se mantiene fría y deja de pensar en que la ropa lo apresa y los zapatos chillan, por qué no traje una muda para después de tantas horas, y la toallita en el interior del bolso es un salvavidas para las frentes con brillantina. El embate del mar y los alisios suavizan la temperatura, aunque los vecinos de Tasarte, en la Aldea de San Nicolás de Tolentino, no estén muy convencidos. El pico del día alcanzó los 41 grados, y el abanico solo remueve la olla a presión. Entonces, el interior del centro comercial parece una jaima en mitad de la ola de calor que asola a Canarias y a la península. Allá van a refugiarse los viandantes que se asan como pollos en busca de los 19 grados que marca el termostato del móvil dentro del cubículo. No vienen por las rebajas, qué va, o tal vez sí, sobre todo, buscan una excusa para no encender el ventilador y aumentar la maldita factura de la luz.

Relacionadas Línea a ninguna parte