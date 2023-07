Tras ser directora general de Patrimonio, opta por un escaño en el Senado, ¿qué le motivó a dar el paso?

Ha sido una decisión a propuesta del partido y lo vi claro. El Senado parece una cosa ajena, pero es un órgano constitucional que representa al pueblo y tiene repercusión en la vida diaria. Así que, encantada que sea en esta confluencia.

¿Qué propuestas hará?

Todas son de sentido común y de urgencia. Por ejemplo, Sumar propone un impuesto permanente a las grandes fortunas, ya que ahora está vigente con carácter temporal. También, una mayor inversión en la vivienda porque esta no es la ley que queríamos: el gasto público de vivienda actual es el 0,1% del PIB y lo que necesitamos es el 1%, destinando anualmente 100.000 alojamientos a las personas en situación de exclusión social. Luego, la inversión en educación está en el 5% y queremos aumentarla al 7% en la próxima década, del cual el 1% será para la primaria.

Y ahora que estudio el Plan de Transición Energética de Canarias es importante alegar sobre este proyecto que hipoteca el territorio y el paisaje de Lanzarote para el uso exclusivo de grandes multinacionales cuando lo que es muy urgente es potenciar el autoconsumo energético y una transición energética justa. En 2030, el 10% de la energía en España ha de ser renovable, y eso ha de estar aparejado a una línea de subvenciones para tener esta opción.

¿Cómo se equilibra esta cuestión medioambiental con la conectividad?

Cada vez que cogemos un avión deberíamos plantar 10 árboles. Se plantea la limitación a viajar por cuestiones de placer y eliminar aquellos que sean menos de tres horas en coche en la península, aún con los esfuerzos que ha hecho la aviación civil para contaminar menos. Sin embargo, luego vemos que hay tres compañías marítimas para el traslado entre Lanzarote y Fuerteventura.

¿Qué visión le aporta su paso por patrimonio?

Me gustaría poner en práctica aquellos acuerdos aprobados a nivel europeo y mundial en los que no ha tenido representación Canarias, como hicimos con las paredes de piedra y la transhumancia. La protección y reconocimiento del patrimonio no solo nos ayuda a ser más sostenibles, sino más felices. Otro tema que me interesa es la migración: Canarias es una frontera. Desde el Senado es necesario que se instale el SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) a la vista de tantas tragedias en el mar, y reforzar el cuidado que le dispensamos a las personas menores. Estas actuaciones parten de una concepción errónea del acto de migrar: está inscrito en nuestro ADN. Ponemos el acento en fronteras, en cambio, hace falta otra política de acogida porque está demostrado que la llegada de personas a Canarias también mejora nuestra calidad de vida.

¿Cómo implicaría a la ciudadanía?

Es fundamental disponer de un espacio en Lanzarote y La Graciosa para el encuentro. El candidato del PSOE repite, pero no le hemos visto aquí dar cuenta de su trabajo ni recoger propuestas en estos años. Ese vínculo para comprometer es necesario para luchar contra esos niveles de abstención y mejorar nuestra vida y la de nuestra comunidad.