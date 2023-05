«Darias tendrá que decidir si gobierna con la izquierda o con la derecha»

La viceconsejera en funciones de Derechos Sociales y concejala electa por Unidas Sí Podemos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez Soliño (1976), es la única candidata del partido morado que tiene representación en una institución tan grande como la capitalina. Apuesta por reeditar un pacto de progreso, pero advierte que no quiere una «concejalía cosmética», porque quiere trabajar por la ciudad.

¿Cómo valora los pésimos resultados de Unidas Sí Podemos?

La valoración es obvia. Los resultados han sido muy malos y no se puede hacer una lectura simplemente canaria, porque eso sería muy simplista, sino de ámbito nacional. Se ha votado pensando mucho en el Estado, algo que es una novedad. Y ha entrado con fuerza en las instituciones un partido de ultraderecha que no conocía nadie, que no tenia candidatos, que no tenía programa, cuando habíamos logrado pararlos en Canarias. Siempre pasa lo mismo cuando hay una crisis le sigue una reacción. Lo curioso es que esta vez la salida a la crisis había sido muy positiva tanto a nivel nacional como regional.

¿Influyeron las críticas a la gestión del concejal Javier Doreste en sus malos resultados?

Eso es otra cosa. Yo creo que la gente supo diferenciar la mala gestión de la persona. Creo que se dieron cuenta de que yo no era Doreste, un tránsfuga que no estaba en Podemos desde hace tiempo y había desarrollado de forma personalista una mala gestión. En la primera entrevista que di lo primero que hice fue hacer autocrítica, cosa que es muy rara en política, y admití que las cosas se habían hecho mal. Pero de todas formas, fíjate que en barrios como Las Rehoyas y Tamaraceite ha sido el PSOE el que ha capitalizado la labor con la reposición de viviendas. También es verdad que se hicieron cosas bien que no hemos sido capaces de capitalizar.

Unidas Sí Podemos ha perdido la mitad de los votos en la capital ¿alguna responsabilidad tendrá su partido, no? ¿Se ha castigado que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo?

La sangría ha sido bestial, pero no creo que tenga que ver con la división. Por la derecha se presentaron seis partidos y no hubo castigo. No hay ningún análisis fácil. Éramos tres en la izquierda, pero en la derecha eran seis y han ganado las elecciones.

En este caso parece ser que fue la abstención la que castigó a la izquierda

La abstención ha sido bestial. Es un efecto superimportante, pero sigue siendo la misma que hace cuatro años. Drago consiguió dos mil y pico votos, que es considerable, y lo que tenemos que hacer, por supuesto, es analizar lo que ha pasado. Y lo vamos a hacer. Esta tarde [por este miércoles] tenemos una reunión de la ejecutiva. Vamos a seguir apostando por este proyecto, que nadie se crea que nos vamos a rendir. Seguiremos construyendo y la tendencia lógica es sumar, nunca mejor dicho; presentarnos de manera conjunta. El adelanto electoral ha sido un golpe maestro por parte de Pedro Sánchez que, en el fondo, nos pone un poco las pilas a todos. Ya pasamos la perplejidad absoluta. Fíjate que los datos en el ayuntamiento podían ser esperables, después de lo que hicieron los dos tránsfugas, pero no nos esperábamos para nada tan malos resultados a nivel regional. Gestionas mal y pierdes, gestionas bien y pierdes también. La gestión se penaliza o no? ¿Qué ha votado realmente la ciudadanía?, porque no lo tenemos claro. Porque en el ayuntamiento, vale, pero en el gobierno regional, siendo Torres el mejor valorado y nuestra gestión de las mejores. Es muy complejo de explicar. ¿Quién ha votado a Vox en los barrios?. Haces un análisis por barrios y te echas a llorar. ¿Alguien se cree que el presupuesto de derechos sociales va a seguir siendo el mismo con la derecha?.

Usted ha sido la única representante de Podemos que tiene representación en una institución tan importante, ¿Cómo lo interpreta?

Para mi es una responsabilidad enorme, aunque no soy la única. Vistos los resultados regionales, ha sido un milagro. Yo ahora estoy a la espera de que Carolina Darias, que es la ganadora indiscutible y la futura alcaldesa decida qué programa de gobierno quiere hacer y si en ese programa de gobierno cuenta con nosotros o con CC.

¿Aún no ha habido contactos?

He recibido una llamada y estoy un poco a la espera, yo no soy la que tiene que conformar gobierno. El domingo dije que optamos por continuar un gobierno de progreso, eso está claro. Y a partir de ahí la que ha ganado las elecciones es la que tiene que decidir qué gobierno quiere y con quien quiere ir. De momento, sigo siendo viceconsejera. Darias suma conmigo y suma con Coalición Canaria. Espero que se decida.

¿Cabe la posibilidad de que no cuente con usted?

Yo no lo sé. Lo poco que he aprendido en estos cuatro años es que no des nada por hecho. Ella tendrá que decidir si gobierna con la derecha o lo hace con la izquierda con un proyecto de progreso. El balón está en su tejado.

¿Va a poner alguna línea roja en el pacto?

Las líneas rojas cada vez son más difusas. Lo primero es hablar, sentarnos, luego ver qué tiene ella en la cabeza. Nuestro programa y las propuestas que presentamos están claras y en base a él habrá que negociar y llegar a un acuerdo.

¿Va a pedir alguna concejalía?

Hablar de eso ahora mismo es hablar de política ficción. No sé qué tiene en la cabeza Darias y si va a gobernar con Candil.

¿Y cuáles son sus prioridades para Las Palmas?

Mis prioridades están claras. Yo lo que no voy a hacer es coger una concejalía cosmética, porque además por experiencia profesional y de gobierno podría asumir un área de gestión. Y eso es lo que queremos hacer, gestionar. No vamos a estar sólo de muleta. Queremos gestionar y queremos trabajar para la ciudad.

Una de sus propuestas es declarar la ciudad como zona tensionada por las dificultades tan tremendas que hay para encontrar vivienda. ¿lo intentará?

Darias en ningún momento me aclaró, y mira que se lo pregunté en los debates, si iba a aplicar la ley. No creo que lo vaya a hacer sinceramente. Yo nunca pierdo la esperanza, pero la realidad es que la única persona que habló de zonas tensionadas fui yo. Nuestro programa no ha recibido el apoyo, será que la gente no quiere cambio, no lo sé. La verdad es que será muy complejo poner en funcionamiento la ley de vivienda si no te lo crees y si no tienes la valentía para hacerlo.

También apostaba por remunicipalizar el servicio de limpieza, cuando el PSOE apuesta por seguir privatizándolo

Cuando tienes un programa de gobierno tienes que tener la fuerza suficiente para poder llevarlo a cabo. Somos conscientes de las posibilidades que tenemos y dentro de eso vamos a ser ambiciosas, pero ese área la llevará seguramente Inmaculada Medina. Carolina debe pensar qué quiere hacer, cual es su programa de gobierno y cuales son las concejalías que le quiere dar a su equipo. Yo quiero la remunicipalización del servicio y la declaración de zona tensionada para que nuestros vecinas no paguen tanto de alquiler y puedan vivir una vida digna, quiero comunidades energéticas y una empresa pública de energía, pero sólo tenemos una concejal a. Será la gente la que tendrá que decidir en un futuro qué es lo que quiere. Asumimos la realidad e intentaremos luchar para cambiarla.

¿Cómo valora la irrupción de Vox en el Ayuntamiento con cuatro concejales?

Yo estoy casada con una mujer, ¿cómo crees que lo valoro?, pues con miedo. El líder de Vox no cree en las comunidades autónomas, estamos hablando de un partido nacionalista, misógino, xenófobo, homófobo. Quiero decir a Vox que no vamos a dar ni un paso atrás y que no voy a permitir que nadie se meta con mi familia. A mí me da miedo una sociedad en la que yo no tengo cabida. En su concepto de país no cabemos todos y es muy peligroso, pero les han votado muchas personas.

¿Si no hay pacto se mantendrá en la oposición?

A Darias le hace falta un concejal om concejala más porque ahora sólo tiene catorce. O es Francis Candil o Gemma Martínez. Me han votado 8.000 personas y yo voy a representarlas, desde el gobierno o desde la oposición.

