Carlos Morán: «La invención es propia del arte; yo hubiese sido buen ingeniero, pero me quedé en ingenioso»

¿De dónde surge la idea de hacer una patente siendo investigador?

Durante la tesis doctoral investigué sobre la posibilidad de crear una pasta de papel que sea duradera. El papel maché suele tener el hándicap de degradarse muy rápidamente. No aguanta el paso del tiempo y está considerado como un material efímero. Durante la tesis buscamos recetarios y tratados para la elaboración de papel maché de calidad, pero no encontramos nada. Por eso propusimos nuevas formulaciones para elaborar un papel maché de calidad, homogéneo y replicable, que sea plásticamente agradable y, por ende, modelable, y pueda ser considerado como material escultórico definitivo. Todo esto porque yo tengo formación en escultura y mi idea era sacar una pasta para escultores y modelar.

Buscaba crear una pasta barata.

Sí, mi idea era crear algo incluso capaz de auto fabricarse con los elementos que haya por casa. Con el objetivo de que no fuera exclusivo, ni excluyente y que todo el mundo pudiera hacerlo. Obviamente, al hacer la patente eso se replantea. Puedo dar indicaciones para hacer una past, pero no dar la receta. De la tesis doctoral finalmente salen dos formulaciones con dos resultados diferentes. Uno es una pasta modelable, que se puede modelar como el barro, y al secar a temperatura ambiente se endurece como una piedra. Es sustitutiva de fibras de vidrio, de maderas y de plásticos. La otra pasta es viscosa y se puede imprimir en 3D. Una vez me las conceden, la Universidad de La Laguna me pregunta qué voy a hacer con las patentes y me animan a crear una forma fiscal, una spin-off, para su total explotación.

¿Se había planteado alguna vez patentar?

Mi primera patente la registré con 20 años. Fue un aparato que me servía para modelar esculturas de gran formato. Los escultores estamos muy acostumbrados a crear nuestras propias herramientas, porque muchas de ellas no existen. Mi primera patente fue una herramienta para modelar el poliespan sin emitir sustancias tóxicas. Fue una experiencia fruto de la curiosidad, para entender qué era eso de las patentes. Me gasté muchísimo dinero porque fallé mucho en el proceso, pero aprendí mucho.

"Tengo serias dudas sobre si los investigadores saben qué ocurre después de patentar"

En 2016, sin embargo, lo hace junto a la ULL, ¿cambió eso su experiencia?

Sí. En primer lugar, porque la universidad se hace cargo de las tasas de la patente, con lo que supone un alivio económico. Pero también proporciona un acompañamiento en base a su experiencia en la transferencia. Por tanto, fue fácil. No fue tanto la aventura que sí fue la primera.

¿Siempre ha tenido ese afán por inventar?

La invención es muy propia de las artes. Yo hubiese sido un buen ingeniero, pero me quedé en ingenioso. Creo que se aprende mucho más desde una zona empírica de ensayo y error que leyendo lo que ya ha escrito otro. Aprendes mucho más por descarte que por éxito.

Cuando hablamos de patentes, sin embargo, lo primero que suele evocar es la ingeniería o ciencias de la salud, ¿se considera un rara avis?

Me he llegado a quedar sin una mención europea porque no se aceptan patentes de Humanidades no se aceptan las patentes. Una cosa curiosa. Más aún cuando mi tesis tuvo una parte antropológica, un poco de documentación y otra más técnica. La mitad de la tesis se desarrolló en el Laboratorio de Calidad de la Construcción. Hacíamos probetas de ensayos, las medíamos, las resistencias a compresión, torsión, y de ahí íbamos viendo el comportamiento mecánico. Me preocupaba mucho, pues, que las estructuras pudiesen tener una resistencia mecánica importante.

"He pasado tan rápido de la bata a la corbata que el laboratorio a veces se queda vacío"

Con la patente concedida, hace dos años decidió montar Formaché como spin-off de la ULL, ¿en qué situación se encuentra?

Pues tras estos dos años, todo empieza ahora. Formaché ya tiene contrataciones y yo me puedo encargar de la parte burocrática y supervisar la parte de investigación. Estas empresas son de riesgo porque son productos que no existen y hay que certificarlos y meterlos en el mercado o buscar a alguien que esté industrializado para que saque. Por lo tanto, tenemos que combinar mucho con la subvención pública y esto spone una burocracia tremenda. Cuando pasas de ser investigador a ser promotor de tu propia forma fiscal pasas de la bata a la corbata a una velocidad tan brutal que el laboratorio a veces queda vacío.

Formaché se ha convertido en la primera spin-off en entrar en la Zona Especial Canaria (ZEC), ¿cuál ha sido su experiencia?

Ha sido un gran reto. Uno de los requerimientos de la entrada es que los socios que componen una empresa deben mantener la tasa de empleabilidad en el caso de que tengan otras empresas. El problema es que al tener como socio a la universidad, supuestamente tengo que mantener la tasa de empleabilidad de la ULL. Una locura. Como no había precedentes de que una spin-off entrara en la zona ZEC tuvieron que hacer una consulta a Europa, que finalmente les ha dado el visto bueno a quitar ese requisito. Estar en la zona ZEC es una ventaja para darnos credibilidad a la hora de recibir financiación pública y privada. Nosotros ya contamos con una primera subvención de la Agencia Canaria de Investigación (Aciisi) que se está empleando para equiparnos. Estaremos compaginando financiación pública con premios y financiación privada hasta tener una rutina de ingresos que permita que la empresa se mantenga por sí misma.

¿Cuál diría que es la mayor dificultad a la que se ha enfrentado en estos dos años?

Controlar la incertidumbre económica, porque estas empresas tardan en generar beneficios. Siempre hay que hacer un puzzle económico para poder seguir investigando. En la investigación el dinero tiene que venir de fuera porque no tenemos capital para invertir en investigación. De hecho, gracias a que es así, porque si no, las empresas privadas asumirían un riesgo terrible financiando la investigación sin saber si eso va a tener cabida en el mercado. El mercado cambia brutalmente rápido. Entonces, las empresas que nos dedicamos a la innovación tenemos que estar continuamente rereinventándonosSon unas oposiciones de por vida.

"Se aprende mucho más desde una zona empírica de ensayo y error que leyendo lo que ha escrito otro"

¿Otros compañeros de Bellas Artes han contemplado hacer transferencia?

Cada vez hay más conciencia de lo que es una patente y para qué sirve, pero tengo serias dudas sobre si la gente sabe qué ocurre después de patentar. Porque cuando lo haces, debes tener tiempo para atender una patente. No puedes ser la persona que la inventa y la persona que la mejora, y hay que atenderla. Para atenderla tienes que crear una forma fiscal porque te tienes que relacionar con otras empresas. Y para eso necesitamos un acompañamiento.

¿Qué consejo les daría si se animaran a patentar?

Que haga todas las sinergias que pueda. Que no esté solo, que no tenga miedo en asociarse. Solo se va más rápido, pero juntos se llega mucho más lejos. Si tienes la suerte de depender de una entidad grande, como son las spin-offs, que manifieste sus necesidades a la universidad para que sea ella quien configure los planes económicos. Eso es importante. De nada sirve una spin-off, si no te aprovechas de esa conexión con la universidad.

¿Se siente sobrepasado por este mundo más empresarial?

Yo soy muy curioso y todo lo que es nuevo me mantiene entretenido, pero al final el tiempo es el que tengo y en el laboratorio estoy la mitad de la mitad de lo que me gustaría. La investigación se para. Y muchas veces quiero mejorar las patentes, porque partes de una base protegida pero veo cómo cambian las tendencias en el mercado. Los primeros años son los más duros, porque dejas de hacer lo que mejor se te da para hacer algo que hay que hacer sin recursos económicos para que lo haga otra persona. Llevamos un mes en la zona ZEC y ahora estamos en un proceso de construir un equipo para volver a activar el ritmo de investigación de hace dos años.

"Al menos el 98% de las patentes institucionales están en un cajón y nunca se llegan a comercializar"

¿Echa de menos investigar?

Sí. Uno aprende también a delegar, porque antes lo querías hacer tú todo, pero al ver que no hay tiempo, empiezas a confiar más en las personas y ves que las cosas van avanzando solas. Cuesta visualizarlo, pero al final lo que te marca es el tiempo tuyo. Desde que no tengas tiempo para hacer una cosa, el que lo frenas eres tú. Por mucho que quieras hacerlo todo, te estás frenando. A veces pienso que yo no tengo por qué ser el CEO de mi propia empresa. Yo soy bueno donde he sido bueno. Pero en las primeras fases empresariales no puede ser otra persona.

¿Cree que el sistema de transferencia podría mejorar?

Se patenta muchísimo, pero por ganar méritos. Luego, el 98% de las patentes institucionales están en un cajón. Nunca se comercializan. Pero porque dar ese paso es una cosa seria. Y es complicado. Al final es tu tiempo. Y el planning para llevar esto, no son meses, son dos o tres años aprendiendo y rebajando el tiempo que tengo en el laboratorio. A lo mejor se echa un poco en falta una financiación, un plan propio de transferencia de las instituciones para que te de margen para contratar a lo mejor a un asesor fiscal o a un asesor laboral. Existió ese plan y lo utilizamos para comprar algo de fungibles, alguna maquinaria, pero más para servicios. Realmente lo que ayudaría a un investigador que se ponga a emprender, es poder contratar a profesionales que le rebajen la carga burocrática. Eso sería maravilloso, porque así yo no aprendo fallando ni pierdo dinero. Pero en España no se ha fomentado que las spin-off universitarias sean un agente dentro del sistema universitario.

"Las empresas que nos dedicamos a innovación tenemos que estar reinventándonos continuamente"

¿Falta apoyo para quienes deciden coger este camino tan sinuoso como el de patentar?

La investigación, para el investigador, es un sueño. El tema es que cuando realmente necesitas que esa investigación se lleve al mercado y tienes que tener empresas, las empresas, y más la presión burocrática que hay a día de hoy, es brutal. A nivel económico y a nivel de normativa.

¿Se ha sentido solo alguna vez?

No. Al menos no desde el principio, porque pillé una Oficina de Transferencia (OTRI) en la ULL muy buena. Pero sí es verdad que al haberse disgregado, los técnicos han ido cambiando y la bidireccionalidad de la información ha cambiado. Antes era de la OTRI. Me decían lo que tenía que hacer, y ahora yo tengo que lanzar continuamente preguntas. Y a veces esas personas ya no existen, los cargos están sin ocupar y esto en la Universidad de Las Palmas no pasa, ha ido a más.