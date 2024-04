Antonio Garzón: «La comprensión de los residentes es crucial para un destino de élite mundial en turismo deportivo»

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, diplomado en Turismo y máster de Nutrición y Dietética, este grancanario se dedica al turismo y la hostelería en las áreas de dirección de alimentación y bebidas y la consultoría y dirección hotelera desde NutriHotel, especializada en asesoramiento y estudios turísticos que fundó en 2015.

Canarias tiene tradición como lugar de preparación de deportistas de élite aunque en la última década ha aumentado el interés de profesionales de todo el mundo por desarrollar en las Islas sus entrenamientos de cara a las grandes pruebas internacionales, llámese campeonatos mundiales o JJOO, como sucede ahora. ¿Cuál es la situación actual del Archipiélago?

En Canarias el turismo deportivo ha estado en constante crecimiento durante las últimas dos décadas gracias al buen clima durante todo el año y la diversidad de disciplinas que se pueden practicar en las Islas, que van desde una amplia variedad de deportes náuticos hasta trail running, fútbol, ciclismo o triatlón. Grandes atletas han entrenado y entrenan en Canarias, preparándose para competiciones, lo cual lo avala lo ideal de la ubicación para el deporte de alto rendimiento. La temporada alta del deporte se sitúa en el invierno, que es cuando los deportes al aire libre como el ciclismo no se pueden practicar en nuestros mercados emisores u otros como el fútbol profesional hacen una pausa. El clima, por tanto, es el factor decisivo para esta constelación.

Más allá del buen clima durante todo el año y las formidables comunicaciones aéreas con numerosos países ¿qué ofrece nuestra región?

Aparte del buen tiempo, que opera como principal atractivo, y las conexiones aéreas, el Archipiélago ofrece los demás factores esenciales necesarios para el turismo deportivo que son básicamente unas óptimas infraestructuras para los entrenamientos, por ejemplo las carreteras para los ciclistas; modernas instalaciones deportivas públicas o privadas en buenas condiciones, como piscinas públicas o centros deportivos enfocados al alto rendimiento, y una oferta alojativa de todo tipo de categorías y que esté adaptada a las necesidades del deportista, o incluso especializada con algunos sport-hotels. Se puede decir que nuestra región ofrece, y en un alto nivel de calidad, el trío completo que debe acompañar al clima y las conexiones áreas de un destino en la oferta deportiva: infraestructuras, instalaciones y alojamientos adaptados y/o especializados.

¿El nivel de las propuestas dirigidas al deportista profesional es similar en todas las Islas?

La propuesta general es similar, pero de una isla a otra cambian algunas características concretas de cada uno de los tres factores comentados. Por ejemplo, algunas Islas tienen las infraestructuras exteriores que son atractivas para el deportista mejor desarrolladas, o con menos tráfico; otras disponen de alojamientos más especializados con instalaciones deportivas, como una piscina olímpica dentro del mismo hotel, como la Santa Sport en Lanzarote o el Hotel Playitas en Fuerteventura, mientras que otras tienen excelentes centros deportivos, sean públicos o privados, como el T3 en Tenerife, al cual el atleta se traslada desde su alojamiento para la práctica de la modalidad que le interese: natación, gimnasio, fútbol... Además, determinadas características innatas de algunas islas, como la orografía, las posicionan de manera muy diferencial en el mapa mundial del deporte profesional como por ejemplo las subidas a las montañas en Gran Canaria, que ofrecen la intensidad de entrenamiento que buscan muchos ciclistas profesionales.

Asimismo, aunque todas las Islas estén en la misma región, hay ligeras diferencias climáticas que condicionan adicionalmente la propuesta deportiva de una isla. En este sentido, por ejemplo, varios atletas de deportes exteriores me han comentado que en invierno les es más agradable la temperatura entre Maspalomas y Mogán que en Fuerteventura o Lanzarote, a la vez que menos ventosa. El viento, por otro lado, es otro factor que propicia las localizaciones del windsurf, que está presente en ciertas ubicaciones de todo el Archipiélago.

¿Destaca alguna -o algunas- por encima del resto?

No creo que se pueda destacar ninguna Isla en turismo deportivo de forma general pero sí de forma individual, según qué criterios sean importantes para el deportista. No es exactamente lo mismo para un atleta reservar una u otra isla según cuál sea su disciplina deportiva. Si hablamos de ciclistas profesionales yo los ubicaría principalmente en Gran Canaria, por su orografía y buenas infraestructuras no tan saturadas. Ello también vale para la modalidad del mountain bike. No obstante, cuando los grupos de ciclistas son grandes, por ejemplo de 12 o 20 personas, tienden a elegir las islas con menos tráfico, Lanzarote o Fuerteventura. Hace tiempo que no veo en Gran Canaria los grandes pelotones en la carretera.

Por otro lado, los triatletas, que combinan ciclismo, natación y carrera a pie, también tienden, principalmente, por Lanzarote o Fuerteventura por cuestiones de tráfico y una orografía más plana, así como las facilidades del ‘todo en uno’, es decir, instalaciones deportivas dentro del mismo hotel o a poca distancia. En este sentido, el deportista es cómodo; le gusta tener las componentes de su entrenamiento lo más cerca posible. Luego tenemos a los equipos de fútbol, en los descansos de la liga en invierno, que suelen decantarse por Tenerife o Gran Canaria.

El turismo deportivo se ha convertido para las diferentes instituciones canarias en un importante nicho de negocio pero ¿se están haciendo bien las cosas? Lo pregunto porque entiendo que esas iniciativas van más allá de campañas promocionales sino que deben incluir dotaciones, públicas o privadas, y en el caso de estas tendrán que adaptarse a las exigencias de los deportistas, un abanico de necesidades donde, por ejemplo, figura el tipo de dieta específica que requiera cada disciplina, tema del cual usted es especialista. ¿Cuidan esos detalles los establecimientos hoteleros?

Sí que se cuidan. Entre ese abanico, efectivamente, se encuentran sus necesidades nutricionales, que varía según la disciplina pero que son relativamente fáciles de satisfacer. La oferta de alimentación estándar de un hotel de cuatro estrellas cubre, normalmente, la amplia mayoría de estas necesidades.

A veces en algún hotel hacemos ajustes como por ejemplo ampliar la oferta de carbohidratos, como son las pastas, también con variedades integrales. Es importante, asimismo, tener flexibilidad con los horarios pues si un grupo de ciclistas vuelve a las 15:00 horas del entrenamiento haría falta prolongar el buffet de mediodía para ellos, ya que al terminar de entrenar se les abre una ventana corta de tiempo durante la cual deben reponer la energía para una mejor regeneración y rendimiento al día siguiente. En algunos casos excepcionales, por ejemplo de equipos de fútbol, mandan previamente un listado de los productos específicos que debemos tener en los hoteles.

Por otro lado, también entre los deportistas tenemos una parte de atletas que son alérgicos o intolerantes a algún alimento, en mi opinión incluso con un índice de casos ligeramente superior a la media. Estos turistas agradecen mucho la, en general, buena gestión que se hace en las Islas en cuanto a identificación de alérgenos y personalización de la dieta específica para alergias e intolerancias. Además, entre ellos tenemos vegetarianos y veganos por lo que hay que disponer de una oferta suficiente de este tipo y cuidar especialmente la presencia de la proteína vegetal en estos platos ya que sus requerimientos proteicos pueden ser superiores a la media. El cliente deportista es fácil de contentar desde el punto de vista nutricional y en cuanto al resto de sus exigencias.

¿Qué otras exigencias se demandan? ¿Se les satisfacen?

Le pongo un ejemplo de mi primera experiencia con deportistas de alto rendimiento como director de un hotel en Playa del Inglés. Fue en 2003, cuando ya se estaba consolidando Gran Canaria como destino para ciclistas. Recordemos que hasta entonces Mallorca era el destino más especializado para los ciclistas de febrero a abril, pero muchos equipos vieron que en las Islas podían entrenar todo el invierno y empezaron a venir.

En ese año tuve algunas estancias de ciclistas profesionales en el hotel y me fijé que tenían una serie de necesidades concretas, que no eran tan difícil de satisfacer. Aparte de lo comentado sobre la nutrición, necesitaban un garaje seguro para guardar la bicicleta porque traían bicicletas de alto coste; un lugar donde hacer reparaciones de las bicis, un cuarto de lavadoras para lavar la ropa de deporte –o servicio de lavandería–; información sobre las mejores rutas y un contacto con una tienda cercana de repuestos para la bicicleta así como un servicio de masajista o fisioterapeuta en el hotel, todo lo cual habilitamos. Se trata simplemente de ver qué necesita exactamente el cliente dependiendo de su disciplina deportiva.

¿En el ámbito público también aprecia una adaptación a las necesidades del deportista?

En el ejemplo comentado, en el 2003 las adaptaciones desde al ámbito público fueron más lentas, como por ejemplo la tardanza en poner iluminación en los túneles de Mogán, cuestión que costó la vida a varios ciclistas en esos años, uno de ellos recuerdo que era de mis clientes. Pero también en el ámbito público hay iniciativas de gran flexibilidad en cuanto a la adaptación al deportista. En este contexto quiero destacar, a título de ejemplo, la excelente disposición de los coordinadores de las piscinas públicas de los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán para facilitar los entrenamientos de los grupos deportivos, nadadores puros o triatletas, cuestión que a veces no es nada fácil dada la gran demanda que tienen las piscinas en invierno pues recordemos que Gran Canaria no dispone de centros de alto rendimiento en el sur ni de sport-hotels con piscinas de, al menos, 25 metros.

Un sábado del año pasado me pidió un grupo coordinarles tres pistas, a cinco atletas por pista, en una de las piscinas para el siguiente lunes y los responsables del centro lo hicieron posible ampliando para ellos el horario a las 7:00 de la mañana. Eso es suplir la carencia de piscinas de 25 metros que tenemos en el destino con una fenomenal disposición al servicio de las necesidades del turista deportivo.

Usted ofrece, además, asesoramiento a inversores interesados en desarrollar complejos hoteleros dirigidos a este sector en Canarias. ¿Destacaría algún proyecto en especial?

Me dedico al asesoramiento hotelero para diferentes cuestiones y ahora estoy buscando una ubicación de cara a abrir un complejo deportivo en Gran Canaria para una fundación suiza que promueve a jóvenes deportistas en la disciplina del triatlón. Los promotores llevan mucho tiempo trayendo a sus triatletas por largas estancias durante el invierno a la Isla, alojándolos en diferentes hoteles, y en un momento dado vieron interesante la inversión en un sport-hotel, reformando y adaptando un hotel o complejo ya existente, o construyendo un centro deportivo de alto rendimiento. El proyecto me parece atractivo no sólo para potenciar el turismo deportivo, sino también para el fomento del deporte entre residentes.

¿Qué les atrae de las Islas a esos empresarios?

En este caso son claramente dos factores: el clima y las infraestructuras para deporte al aire libre. Son empresarios que conocen bien el Archipiélago y han estudiado con detalle cuál es la localización que quieren tener para su especialidad deportiva.

¿Hay algo que les frene?

En este caso concreto, hasta el momento no puedo señalar nada que les haya hecho dudar de la inversión si bien aún no hemos llegado al punto de la tramitación de las licencias. Un proyecto de este tipo siempre es bien recibido por la Administración dado su nivel de especialización pero también se comentó lo mismo del Siam Park en su día. Si me hace la pregunta en unos meses igual la respuesta sea otra. La única cuestión que, según me comentan, desagrada a los inversores es la tardanza de cualquier trámite administrativo o reforma de infraestructuras, como la conexión por la carretera secundaria entre Taurito y Mogán, cerrada ya desde hace cinco años y que obliga a los ciclistas a tomar un camino muy estrecho por Soria para llegar a Mogán.

¿Cómo vislumbra en ese ámbito de negocio el futuro del Archipiélago?

Sin duda alguna duda con un futuro muy positivo. El turismo deportivo aún tiene un importante campo de desarrollo. Para mantener ese estatus que ya tiene Canarias es importante cuidar el estado de las infraestructuras, como el ejemplo mencionado de la carretera; desarrollar las instalaciones deportivas acordes a las exigencias de los atletas, como el proyecto mencionado en el que estoy trabajando con la fundación suiza, y adaptarnos a sus necesidades desde el sector alojativo, como se está haciendo mayoritariamente.

También desde los residentes esta tipología turística exige comprensión, pues compartimos con los atletas infraestructuras e instalaciones deportivas. Me refiero a que tenemos que tener paciencia cuando en la autovía tenemos un pelotón ciclista por delante y nos obliga a ralentizar la marcha, o comprensión cuando a determinadas horas en invierno nuestra piscina pública está saturada con nadadores extranjeros. Eso forma parte de ser un destino de élite mundial en turismo deportivo. Y no olvidemos que todos vivimos del turismo, incluido el deportivo.

Si vamos un poco más allá, Canarias no sólo podría ser el campo ideal de entrenamiento, que ya lo es, sino también el escenario perfecto para competiciones internacionales de gran audiencia televisiva con grandes sponsors. La ubicación de Canarias me parece mejor para una competición de triatlón que Hawai que, aparte de ser un destino más caro por su lejanía, pierde mucho interés a nivel televisivo para Europa en las retransmisiones en directo por la diferencia horaria. La diversidad paisajística del Archipiélago, con dunas, playas, montañas y volcanes, podría hacer de la retransmisión de las pruebas con drones un auténtico espectáculo mediático y consolidar definitivamente la asociación del deporte a las Islas.

¿Podemos afirmar, a sólo unos meses de los Juegos de París 2024, que Canarias ocupa entre los deportistas de élite un lugar privilegiado donde preparar su participación en esas citas tan importantes?

Sin duda podemos afirmar que Canarias ya ocupa en los últimos años un lugar privilegiado entre los atletas de élite para prepararse para cualquier competición internacional, también la Olimpiada. Los Juegos Olímpicos en concreto no creo que supongan una prolongación de su estancia, pues no olvidemos que los deportistas de alto rendimiento practican antes de las grandes competiciones concentraciones de entrenamientos a gran altura, a más de 1500 metros, en destinos como St. Moritz o Sierra Nevada.

