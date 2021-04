LA PROVINCIA cumple 110 años. Como ocurriera en otros aniversarios lo hace en un contexto social, económico y político complicado. Este periódico ha contado tempestades de acero (guerras mundiales y civiles, bombas atómicas incluidas); vivencias, historias y relatos de crueles tiempos de dictadura faltos de libertades; todo tipo de conflictos y atentados cercanos y lejanos; accidentes y cataclismos; tragedias y crímenes de corto y largo alcance… También momentos de esperanza, temple y valentía, de avance, conquistas y desarrollo en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Instantes y escenas de ejemplar heroísmo y valentía.

Los profesionales que ahora hacen posible este periódico durante la mayor crisis sanitaria jamás vista por la humanidad se enfrentan al reto de atender las ansias de rigor en tiempos de posverdad, fakes, bulos y mentiras. Retados por quienes siembran odio y cultivan rencor hacia los ciudadanos que no piensan como ellos y diseminan racismo y xenofobia hacia los que transitan por el mundo al margen de fronteras. Retados por una revolución tecnológica y digital que llena de desaliento a sociedades enteras plagadas de una ciudadanía desbordada y angustiada ante la inmensidad de las transformaciones que se suceden con inusitada rapidez, una tras otras y apenas antes de que vertiginosamente llegue la siguiente. Retados por una crisis económica de dimensiones incalculables y que ineludiblemente dejará huellas en la juventud actual y en las generaciones futuras y que amenaza con llevarse por delante mucho de lo confortablemente conocido.

Estados Unidos acaba de emitir un informe en el que alude a los ataques de altos responsables del Gobierno de España contra medios de comunicación y periodistas concretos, a los que se señala y se coloca a los pies de los caballos de irascibles troles y guerrilleros de las redes sociales y otros no menos belicosos escracheadores de amenazar cerca de casa. La mayoría de los ataques han sido verbales, aunque se ha llegado a amenazas de enviar a periodistas a prisión. El documento, no vinculante para la administración norteamericana, elaborado a partir de informaciones de entidades privadas y ONG de cada país también recoge, en el caso de España, las acciones de partidos políticos para silenciar periodistas, vetándolos en sus actos o golpeándolos físicamente. La forma en que la política española trata a los medios de comunicación y a los periodistas con los que difieren deja claro qué opina la política española (algo que también ocurre en Canarias) sobre la libertad de prensa y sobre quienes tratan de ejercerla. Si hay medios o periodistas que mienten o distorsionan su función habría que llevarlos ante los tribunales antes que tratar de amedrentarlos.

Cada vez es más frecuente en España, y Canarias no es ajena a esa tendencia, camuflar los ataques de políticos a los autores de informaciones que desagradan acusándolos de estar basadas en razones espurias alentadas tal vez por rivales políticos. Flaco favor se hace a la democracia al tratar de destruir la reputación de medios de comunicación y periodistas como mecanismo para defender tácticas políticas. La práctica solo conduce a incrementar el descrédito en el modelo de convivencia. No es más que un continuo de lo que viene ocurriendo en el país: falta de diálogo, frentismo, rencor… Elementos todos que favorecen la inestabilidad y la pelea en el peor de los escenarios que hemos vivido desde la Guerra Civil y la implacable dictadura. Y no solo por los muertos y la desolación económica que ha traído la pandemia. También por el odio al rival y el ansia de dañar que se ha instalado entre nuestros representantes políticos y una parte de la sociedad española, tal vez más de una parte, de dos, de tres… la roja, la negra, la azul. ¿Qué fue primero? ¿Lo inocularon los unos a las otras o fueron las otras las que lo traspasaron a los unos?

Nada bueno puede salir de una espiral de la que ya fue testigo en otras épocas LA PROVINCIA / Diario de Las Palmas con sucesivos secuestros de sus ediciones y persecuciones de sus periodistas, en algunos casos sometidos a consejo de guerra. En otras épocas y en esta. Ahora amenazados desde los púlpitos del populismo, redes sociales y chiringuitos digitales. Periodistas conducidos ante los tribunales finalmente absueltos. Sorroballados y vilipendiados, aunque libres.