Una cabecera de premio

La manera en la que ofrece sus contenidos el periódico LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas ha convertido a esta cabecera en un referente del diseño gráfico en prensa escrita de nuestro país que ha sido reconocida con más de una veintena de premios internacionales.

La última edición de la Society for News Desing reconocía este año en Nueva York a la cabecera de Prensa Ibérica con cinco galardones: una medalla de plata y cuatro premios a la excelencia por trabajos publicados en LA PROVINCIA

En los European Newspaper Awards, los premios más prestigiosos del diseño de la prensa europea, LA PROVINCIA es una vieja conocida tras recibir una veintena de galardones en cinco ediciones

La última edición de los galardones que otorga en Nueva York la Society for News Desing, los Oscar del diseño en prensa escrita, reconocía a la cabecera canaria de Prensa Ibérica con cinco galardones: una medalla de plata y cuatro premios a la excelencia. Los 27 miembros del jurado de la 43ª edición del certamen analizaron 3.524 trabajos enviados por los periódicos más importantes del mundo. LA PROVINCIA compitió en esta edición con diseños de The New York Times, Washington Post, The Angeles Times, National Geographic, The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal o Time. Los trabajos galardonados han sido ejecutados por Misraim Rodríguez, jefe de diseño del periódico LA PROVINCIA, y el ilustrador e infografista Fernando Montecruz, que ya obtuvieron grandes premios nacionales y europeos en anteriores ediciones. En los European Newspaper Awards –el mayor reconocimiento al diseño periodístico en Europa– este diario logró catorce distinciones en la última edición de 2021.

Páginas ya laureadas en Europa por la creatividad de Rodríguez y Montecruz –en especial la cobertura de la crisis volcánica en La Palma– han sido también reconocidas en EE UU en una competición abierta en esta ocasión a diarios de todo el mundo. En la 43ª edición del certamen de la Society for News Desing destaca en especial la medalla de plata en la categoría de diseño infográfico otorgada a Montecruz por un trabajo sobre la evolución de las fajanas (deltas lávicos resultantes de la penetración en el mar de coladas volcánicas) provocadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. «Cuando miras la página, la combinación de colores es bellísima y te hace sentir algo. Ese es nuestro trabajo: atraer a los lectores», argumentan sobre su decisión los miembros del jurado, prestigiosos profesionales del diseño de prensa de todo el mundo. «Ni siquiera tenemos que leer el texto para entenderlo; es un trabajo excepcional», añaden sobre esta infografía que califican como «hermosa».

Misraim Rodríguez, jefe de diseño del periódico LA PROVINCIA, y el ilustrador e infografista Fernando Montecruz, referentes en las propuestas con las cuales se ofrece la información a los lectores

La apuesta visual con la cual abordó la edición impresa de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas la crisis vulcanológica de la Isla Bonita recibió otras tres distinciones a la excelencia en las categorías de diseño infográfico y diseño de portada otorgadas por la Society for News Desing. Destacan, de nuevo, una infografía de Fernando Montecruz sobre el volcán de Cumbre Vieja, además de dos primeras páginas del periódico, relacionadas con ese episodio geológico, diseñadas por Misraim Rodríguez.

El jefe de diseño de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas ha sido premiado por una espectacular portada tipo sábana –doble página que envuelve el periódico– con una fotografía de Andrés Gutiérrez en la aparece un agente de la Guardia Civil ante la colada lávica el día en que comenzó la erupción. El segundo galardón que recibe Rodríguez en esta categoría destaca el uso de una imagen tomada por el satélite Landsat 8 de la NASA con su cámara OLI (Operational Land Imager) en la que, desde el espacio, se aprecia la herida de fuego que el volcán ocasionó en La Palma.

El jurado de la Society for News Desing distingue, asimismo, el suplemento Dominical de LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas dedicado al artista canario Filip Custic diseñado también por Misraim Rodríguez.

Por su parte, en los European Newspaper Award, los premios más prestigiosos del diseño de la prensa europea, LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas es una vieja conocida.

En la última edición el periódico fue distinguido con ocho premios a la calidad e innovación de sus diseños y su cobertura informativa, en el marco de su vigésimo primera edición, a la que concurrieron más de 4.000 trabajos publicados en 184 periódicos de 25 países europeos.

Montecruz logró en esta edición mantenerse por cuarto año consecutivo en la exclusiva lista de premiados en los European Newspaper Award tras los reconocimientos recibidos en las ediciones de los años 2016, 2017 y 2018.

Estos galardones a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas se suman a otros doce premios obtenidos en las tres ediciones anteriores de los European Newspaper Awards: seis premios en el año 2018 en tres categorías distintas (portada, portada de suplemento, noticias, información, ilustración, infografía, fotografía y páginas especiales); tres galardones en la edición celebrada el año 2017 (dos de la revista Con Estilo y otro más para una infografía de Montecruz sobre la masacre de Dallas) y dos en la edición del año 2016 por una página de análisis sobre las Elecciones Generales del 20 de diciembre del año 2015 en España así como una ilustración de David Cameron, también del diseñador gráfico e ilustrador Fernando Montecruz.