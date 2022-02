¿Cómo entienden desde Ewaste la RSC?

D.G: Desde Ewaste entendemos que la RSC es cometido y responsabilidad de todas las personas que forman parte de nuestra organización, trabajar en acciones concretas que permitan desarrollarnos como ciudadanos en un entorno seguro desde un punto de vista económico y medio ambiental y con igualdad de oportunidades para todos. Y que estas oportunidades sean accesibles. Nos gusta remarcar que cuando hablamos de “nuestra organización” incluimos a equipos humanos que trabajan en los proveedores, en los clientes, en los partners, en las organizaciones empresariales a las que pertenecemos y en las diferentes administraciones públicas con las que tratamos.

¿Cuáles son a su entender los pilares de la RSC?

I.N: Pues nuestra visión es bastante sencilla: El respeto a las personas, que lleva aparejado el respeto su entorno (donde viven) y a sus oportunidades de crecimiento y desarrollo educativo-económico sostenibles; la generosidad en las actuaciones y un comportamiento moral y ético y honesto en la toma de decisiones y en las relaciones entre las personas y las organizaciones.

Fácil de decir y difícil de ejecutar. Así que, aunque no siempre estamos a la altura…, no por ello dejamos de intentarlo.

D.G: Nuestra herramienta o guía son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, promovidos por Naciones Unidas. Es el espejo donde nos miramos y si no nos vemos reflejados, ya sabemos dónde tenemos que mejorar. Desde nuestro punto de vista, si las políticas de RSC no están alineadas con los ODS y sus metas, simplemente, no lo son.

¿Nos podrían citar algunas iniciativas de RSC de Ewaste?

D.G: Pues con terceros, externos a nuestra compañía: Colaboramos activamente con la Fundación Canarias Recicla en proyectos para educar en sostenibilidad en todo el archipiélago; con la Fundación Foresta, con la Asociación Española contra el Cáncer (las delegaciones de Tenerife y Gran Canaria); con la ULPGC y el Cabildo de Gran Canaria, hemos patrocinando la puesta en marcha del primer Título de Experto en Economía Circular para Territorios Aislados, donde además hemos becado a los trabajadores interesados y, por supuesto, hemos prestado apoyo y estamos incondicionalmente con la isla de La Palma, entre otros.

¿Qué es el GreenWahsing y cuál es su opinión sobre estas prácticas?

I.N: La verdad es que el termino anglosajón lo define perfectamente “lavado verde” o “Lavado Ecologico” y básicamente es presentar un producto o servicio como medioambientalmente responsable cuando no lo es. Los ejecutivos de las empresas que permiten y promueven estas prácticas (normalmente retuercen las definiciones y sentido de las leyes) son “delincuentes” y hacen un daño irreparable a las empresas honestas, que no pueden competir en igualdad. Ponen en riesgo los puestos de trabajo directos e indirectos que estas generan, la salud de las personas y destruyen la credibilidad de los consumidores en los mercados, los productos y los servicios.