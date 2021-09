Juan Manuel Verdugo: «Los vecinos demandan en este tiempo estabilidad política»

Juan Manuel Verdugo Muñoz (Ceuta,1972) es concejal de Hacienda, Industria y Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Licenciado en Derecho y doctor en Derecho Político se ha trazado como objetivo dinamizar la economía del municipio capitalino con distintas iniciativas económicas.

En estos meses transcurridos del año ¿ Cuál es el grado de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Puerto del Rosario?

Pues hemos superado el 60% de ejecución presupuestaria, por lo que considerando que hemos pasado el mes de agosto y tenemos un cuatrimestre por delante donde se verán proyectos realizados, podemos estar razonablemente optimistas de cara a acabar con una ejecución presupuestaria satisfactoria.

¿ Qué objetivos se ha trazado al frente de las áreas económicas del Ayuntamiento capitalino?

En primer lugar teníamos por delante la necesidad de mejorar la recaudación y optimizar los ingresos económicos a fin de llevar a cabo una política económica expansiva en cuanto a la intensidad del gasto público productivo y creo que estamos en el camino de conseguirlo. Ello además ha venido a dinamizar la actividad económica privada y se ha notado en términos de creación de empleo. A día de hoy somos el municipio de más de cuarenta mil habitantes de la provincia de Las Palmas con la menor tasa de desempleo, por delante de Arrecife o Las Palmas de Gran Canaria y estamos por tanto creando empleo a un rito sostenido desde hace meses.

¿Cómo ha contribuido el Ayuntamiento para hacer frente a la situación económica generada por la crisis sanitaria de la Covid-19?

Como digo, fundamentalmente aplicando una política intensa de gasto público productivo y bajando impuestos y tasas en sectores estratégicos claves como el de la construcción con una aplicación transitoria de tipos reducidos para los próximos ejercicios. Además, no hemos de obviar la política de ayudas directas puestas en marcha a sectores más afectados así como los planes de empleo que han permitido compensar la reducción del empleo a consecuencia de la crisis epidemiológica.

¿Cuáles han sido las principales situaciones que se ha encontrado con los peticionarios de las ayudas a autónomos, alquiler o para gastos sociales?

Es evidente que el primer año nos encontramos con una barrera, sobre todo para los solicitantes de ayudas a autónomos y era la incompatibilidad con la prestación por cese de actividad, lo que hizo que muchos solicitantes no pudieran acceder a las ayudas. En el presente ejercicio hemos permitido dicha compatibilidad con limitaciones y se verá en términos de beneficiarios en la resolución que se producirá en los próximos días. Respecto a las ayudas al alquiler, sin duda han permitido que muchas familias, más de trescientas cincuenta, puedan subvenir gastos tan importantes como el de la vivienda.

«¿La censura? En política estamos de paso. Quien no lo tenga claro tiene un problema»

¿El nivel de Tesorería del Ayuntamiento se ha visto mermado por la crisis de la pandemia?

La Tesorería del Ayuntamiento no se ha resentido durante la pandemia porque como digo los ingresos fiscales y por otras vías se han mantenido en niveles razonables, e incluso en algunos aspectos han mejorado, de ahí que no hayamos visto comprometida la tesorería de la institución.

¿Considera que la bajada de impuestos ha contribuido a estimular la actividad económica?

Es un factor determinante desde luego para incentivar la actividad económica. Dicha medida acaba de entrar en vigor y por tanto esperemos que así sea. Era sin duda el momento de transmitir certezas y seguridades a quienes deben erigirse en protagonistas en la salida definitiva de la crisis una vez que la Administración Pública haya adquirido un papel preponderante en el curso de la misma.

¿Cuál es el nivel de estabilidad económica del Ayuntamiento ?

En estos momentos mantenemos una situación de equilibrio presupuestario una vez liquidado el ejercicio 2020 y esperamos mantenerlo en el futuro. En cualquier caso hay que recordar la suspensión de la regla de gasto acordada desde el Gobierno que permite a las entidades locales afrontar esta situación con mayor flexibilidad. El presupuesto ha aumentado un 25% desde que llegamos al Consistorio y los remanentes de tesorería han sido diligentemente usados sin comprometer la estabilidad presupuestaria.

¿La crisis ha provocado que haya aumentado los impagos de impuestos?

Habría que hacer un análisis exhaustivo pero a la vista de la recaudación fiscal no hemos detectado una disminución de los ingresos. Si que hemos tramitado un mayor número de aplazamientos y ello con independencia del propio aplazamiento que acordó la institución a fin de poder diferir el pago de impuestos y tasas por los contribuyentes.

El Ayuntamiento ha anunciado la compra de ocho viviendas para destinarlas a las familias más necesitadas. ¿Se cumplirá la adquisición ?

En estos momentos el Concejal de Vivienda está trabajando en un pliego para materializar dicha adquisición y espero pueda ver la luz a lo largo de este cuatrimestre. Además se está trabajando en una ordenanza para la regulación de su uso en situaciones de vulnerabilidad y necesidad habitacional.

Se encuentra al frente de la Consejería de Cultura. ¿Qué prioridades se ha trazado?

Sin duda es un área que satisface mis inquietudes por cuanto considero que la cultura es fundamental en el desarrollo vital y permite conformar sociedades más homogéneas y avanzadas. Desde esa perspectiva trataré de dinamizar la actividad cultural del municipio así como de dotarlo de los equipamientos culturales necesarios que vengan a hacerlo mucho más vivo y atractivo para los visitantes y la propia población que reside en nuestro municipio.

¿Los Servicios Sociales son una prioridad para el grupo de gobierno?

Sin duda alguna. Las distintas partidas de servicios sociales se han visto incrementadas en más de un treinta por ciento en los distintos presupuestos y se han redoblado esfuerzos a través de las distintas modificaciones presupuestarias para hacer frente a la situación económica derivada de la Covid 19.

«Somos el municipio de más de 40.000 habitantes de la provincia con la menor tasa de desempleo»

Se ha hablado desde casi el inicio de la legislatura de una moción de censura. ¿Teme por ello ?

En política estamos de paso. Quien no lo tenga claro tiene un problema. Venimos a servir a la ciudadanía. Por tanto, sin ser ajeno al ruido permanente que existe sobre la cuestión, lo vivo con absoluta serenidad. Únicamente pienso en trabajar en aquello para lo que fui elegido por los ciudadanos y si algún día ocurriera aquello que usted menciona seguiré ejerciendo mi responsabilidad desde otra posición. No obstante, y dicho lo anterior siempre he confiando en los compañeros y compañeras que conformamos el grupo de gobierno municipal.

¿Es difícil gestionar un Ayuntamiento con tal diversidad de partidos políticos en el gobierno?

No es sencillo, evidentemente, porque la unidad de acción que deviene desde una única formación política hace más sencilla la gestión pública en una institución. Pese a ello, he de reconocer que todos los compañeros y compañeras que conforman este grupo de gobierno vienen trabajando con un interés común, que no es otro que el de mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que viven en este municipio. A partir de ahí, gestionar esa diversidad constituye tarea más sencilla, siempre que se haga desde el respeto y la lealtad mutua. La ciudadanía, en estos tiempos turbulentos que nos tocó vivir demanda estabilidad en las instituciones y seguir apostando por esa estabilidad constituye tarea prioritaria de quienes estamos en estos momentos al frente de las distintas instituciones públicas.