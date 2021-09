«Muchas empresas han cerrado por la parálisis turística»

¿Cómo definiría la actividad de AECA?

Como cualquier asociación empresarial, hemos analizado las situaciones en cada momento, para buscar soluciones. Una vez encontradas, las hemos trasladado a las instituciones públicas oportunas y a continuación hemos hecho el seguimiento para que se lleven a cabo. Si finalmente fueron aprobadas, hemos realizado el apoyo logístico y de gestión que cada una nos requería.

La situación de crisis económica ha golpeado con virulencia al sector turístico y, especialmente a la zona de Caleta de Fuste. ¿Cómo han afrontado los empresarios esta situación?.

En efecto, la zona de Caleta de Fuste ha sido una de las más golpeadas por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, resulta admirable la entereza, la determinación y la resistencia de todos nuestros empresarios y comerciantes a la hora de afrontar momentos de extrema complejidad como los que venimos viviendo desde marzo del 2020. Nuestros empresarios y comerciantes lo han afrontado como mejor han podido: muchos han debido utilizar todos sus ahorros para hacer frente a las obligaciones de pago, muchos han acudido además a líneas de crédito para mantener sus negocios en los períodos de inactividad, otra solución que han intentado utilizar es la de solicitar las ayudas públicas pero que aun desgraciadamente no han llegado y que esperamos que cuando lleguen, sirvan para aliviar las tensiones de liquidez que sufrimos todos en estos momentos, aunque estas ayudas, por su cuantía, en la mayoría de los casos sólo significarán un apoyo testimonial. Por otro lado, con profunda tristeza vemos como ha habido casos en que, por culpa de la parálisis turística, algunas empresas y autónomos se han visto obligados a echar el cierre, no obstante, estamos viendo comenzar nuevamente la actividad. No sin cierta tristeza, esperamos que poco a poco llegue sangre nueva que reanime nuestro tejido económico, sustituyendo aquellos empresarios y comerciantes que se han quedado por el camino.

Una de las iniciativa que ha tenido su Asociación para reactivar la economía local es la creación de una moneda llamada ‘Mafasca’. ¿En qué consiste esta campaña?

La campaña pretende poner en circulación 7.500 bonos/packs en forma de ‘moneda local’. El coste de adquisición de cada bono será de 30,00 euros y dará a cada persona portadora del mismo un valor de 40 euros-Mafasca para su consumo exclusivo en los comercios adheridos a la campaña desde hoy hasta el 20 de diciembre de este año.

Hay que tener en cuenta que un euro tiene un valor de un Mafasca

Cada pack de 40 Mafascas (MFC) se distribuirá de la siguiente manera: 2 billetes de 5 MFC, un billete de 10 MFC y un billete de 20 MFC. Se podrán adquirir un máximo de 10 bonos packs por persona, acreditado con D.N.I. original, N.I.E. o documento acreditativo equivalente. Cada persona podrá llevar como máximo 4 documentos de identidad, incluido el propio, originales de personas distintas. Además, sólo podrán adquirir bonos packs las personas mayores de edad y se podrán acumular un máximo de dos bonos por compra. Esto es: cada establecimiento sólo podrá admitir 80 Mafascas por compra. Si el importe de compra es superior, el resto deberá ser abonado en euros.

¿Cuántos establecimientos se han acogido a la misma ?

Hasta el momento contamos con 44 establecimientos adheridos, aunque estamos pendientes de recibir la documentación de otros establecimientos que ya nos han comunicado su deseo de participar.

En nuestra web iremos actualizando el listado de establecimientos participantes para que todos puedan saber dónde utilizar sus Mafascas y disfrutar del descuento del 25%.¿Sólo pueden participar vecinos del municipio de Antigua o del resto de la isla ?

La Mafasca puede ser adquirida por cualquier persona mayor de edad, no importa su nacionalidad ni lugar de residencia, las únicas limitaciones son la cantidad de packs que puede comprar una persona, que es un máximo de diez packs por cada DNI.

¿ Qué espera de esta campaña?

Esperamos tener una buena acogida, sobre todo entre las personas residentes en Antigua y los otros municipios de la isla, teniendo en cuenta que la campaña busca precisamente beneficiar a las personas que peor lo están pasando durante los últimos tiempos, poniendo a su disposición un total de 75.000,00 euros para financiar parte de sus compras o consumiciones y que al utilizar las Mafascas las verán reducidas en su coste real, un 25%, lo que redunda en un mayor consumo en los pequeños y medianos establecimientos del municipio, que son los principales generadores de empleo. Sabemos que la primera edición siempre es la más complicada, cuesta un poco más que la gente entienda bien el funcionamiento y el objeto del proyecto, pero estamos seguros de obtener buenos resultados, que lograremos repetir cada cierto tiempo y que en ediciones posteriores cobrará más importancia.

¿Cómo y cuando canjearán los empresarios los Masfacas?

Los establecimientos participantes deberán guardar el billete de ‘moneda local’ original que hayan recibido y unirlo al ticket o factura. Ésta deberá obligatoriamente tener un importe igual o superior al valor de la moneda local recibida. Los billetes de MFC deberán sellarse por el comercio en el momento de recibirlos. Además, en el momento de liquidarlos por euros, los establecimientos deberán entregar la documentación, tales como el ticket o factura de compra junto a las ‘monedas locales’ selladas en la oficina de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Antigua (AECA) a efectos de que sea validada.

El Ayuntamiento de Antigua participa activamente en esta campaña.¿ Y el Cabildo de Fuerteventura?

Sí, el Ayuntamiento de Antigua ha sido un apoyo fundamental para realizar esta campaña, vieron con buenos ojos la idea desde el primer momento en que se las presentamos y apostaron por ella, dotándola de partida presupuestaria para su financiación.

El Cabildo de Fuerteventura, si bien mostró su disposición a ayudar, lo cual agradecemos profundamente, su colaboración finalmente no fue necesaria.No se tenía que haber ampliado esta campaña hasta Reyes ?

Hemos fijado las fechas pensando en que es un dinero finito, por lo que fijamos su duración hasta diciembre. Si a esa fecha sobrara dinero, por supuesto que alargaríamos la campaña hasta Reyes.

¿Qué compromisos adquieren y qué beneficios obtienen los establecimientos adheridos a esta campaña ?

Son pocos y realmente sencillos de cumplir para ellos. Los podríamos resumir en los siguientes:

colocar los materiales informativos de la campaña en un lugar visible de su establecimiento, la cartelería informativa, el cartel identificativo de participación, aceptar la moneda Mafasca como medio de pago o guardar el ticket o factura de compra en la que se ha utilizado la moneda loca, entre otros.

Además, quiero resaltar nuevamente el hecho de que a los comercios no le representa ningún coste participar en esta campaña.

¿ Y los beneficios?

Son diversos. Destacaría la promoción en todas las acciones que realicemos para difundir la campaña de Mafasca, la publicación de sus negocios y establecimientos en las diferentes redes sociales creadas específicamente para la campaña dando así a conocer a todo el público que en sus establecimientos podrán disfrutar del descuento que otorga la Mafasca, el incremento de venta y la captación de nuevos clientes.