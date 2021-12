Los olivicultores achacan a los filtros la pérdida de aceite en la almazara

La Asociación de Productores de Aceite de Fuerteventura (Olivafuer), que cuenta con 240 agricultores asociados, ha desmentido de forma categórica las acusaciones del grupo socialista en el Cabildo de Fuerteventura sobre la sustracción de aceite por parte de la institución insular en la almazara ubicada en la Granja Agrícola de Pozo Negro. La almazara ha procesado esta zafra 130.000 kilos de aceitunas lo que se traduce en 13.000 litros de aceite virgen extra. Esta cantidad refleja un considerable aumento en la producción con respecto a anteriores campañas.

Los socialistas acusaron al gobierno insular de apropiarse del 10 por ciento de la producción de aceite de oliva de los productores majoreros que se moltura en la almazara propiedad de la institución insular y consideraban el mismo como abusivo y demandaban su retirada.

Sin embargo, el presidente de Olivafuer, José Santana, no solo desmiente las acusaciones de los socialistas sino que aclara que en el proceso de filtrado de la aceituna «se pierde entre un 6 y un 10 por ciento de aceite como consecuencia de los cambios que se deben realizar de los filtros de la almazara». Además, añade que «cuanto más verde se trae la aceituna más se saturan los filtros y hay que cambiarlos en numerosas ocasiones».

Santana se muestra contundente contra la denuncia socialista « el Cabildo no se queda con ningún aceite. Eso es falso».

El presidente de Olivafuer asegura que en la última asamblea general del colectivo que preside se acordó que para la próxima zafra «la pérdida de aceite en el proceso de filtrado se hará de tal forma que el agricultor solo perderá la cantidad que lleva el filtrado de su propia producción. Y el que no quiera perder nada que no filtre». También, lanza un mensaje, señalando que «si no se filtra el aceite aparece en el fondo de las botellas pozas e impurezas de la pulpa de la aceituna».

El consejero insular del sector primario, David de Vera, asegura que se ha procesado en la almazara insular el doble de kilogramos de aceituna que en la anterior campaña, «por lo que podemos afirmar que la cosecha de este año ha sido especialmente buena y de gran calidad».

De Vera agradece el esfuerzo de los olivicultores de Fuerteventura, que siguen manteniendo año tras año la excelencia de un producto en auge. «Se trata de un producto majorero cada vez más reconocido fuera de la Isla, por lo que hay que seguir fortaleciendo el sector y avanzar en su profesionalización con formación y otras acciones».

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca calcula que en total se recogieron en la Isla unos 400.000 kilogramos, en una campaña que se inició el pasado mes de julio con las aceitunas de tipo arbequina, hojiblanca y picual, terminando a principios de octubre con la verdial. No todos los olivicultores majoreros molturan en la almazara insular, dado que existen varias maquinarias privadas.

En los próximos días, el Cabildo hará entrega ahora del aceite producido en la almazara propiedad de la institución.