¿Por qué se decide suspender los Carnavales de Antigua?

Es una decisión que adoptamos en equipo en el grupo de Gobierno. Se suspenden por responsabilidad y por dos razones principales, ante el alto nivel de contagios Covid y porque los Carnavales son para celebrar en la calle, en actos de alta asistencia. Contenerlos en un recinto o circuito cerrado, no parecía ser viable por el poder de convocatoria que tienen estas fiestas tradicionales y tan nuestras. Lo que si puedo decir es que son muchos los proyectos, eventos, conciertos y tributos musicales que tenemos sobre la mesa para sorprender a todos los públicos, y que según mejore la situación, iremos organizando con cualquier motivo, ya sea como semana de máscaras o por el cambio de estación o por lo que sea, pero no vamos a dejar nada guardado en esta Concejalía.

¿ Y los ayuntamientos que deciden continuar con la organización de los Carnavales?

Respeto su decisión, que habrán adoptado según sus criterios, recursos y en el marco de la responsabilidad ante medidas sanitarias que deben adoptar, entre otras de control de aforo o asistencia. También es cierto que las fechas son más favorables a los demás municipios porque Antigua celebra el primer Carnaval en el calendario de la isla, y con suerte y prudencia, esperemos que también con el paso del tiempo se vaya también reduciendo la incidencia de contagios. Así es que respaldo la decisión del resto de los ayuntamientos y les deseo la mejor de las suertes.

Sin embargo, si celebraron las Fiestas de Antigua.

Correcto. También lo decidimos con responsabilidad aplicando todas las medidas exigidas por Sanidad en aquel momento. Medidas que, por cierto, fueron criticadas por algunos al principio, pero finalmente se felicitó al Ayuntamiento de Antigua por parte de los vecinos y vecinas que entendieron las precauciones adoptadas, y la propia consejería de Sanidad destacó la buena organización y aplicación del protocolo de seguridad Covid.

A partir de la celebración de estas fiestas de Antigua también otros municipios se animaron a organizar eventos públicos, con responsabilidad y control, lo que supuso también un impulso al sector.

En el momento más crudo para la economía del sector profesional relacionado con la organización de eventos, usted se comprometió públicamente a apoyarles, ¿cómo se concretó ese compromiso?

Orquestas, grupos de teatro, espectáculos, productoras, empresas de sonido e iluminación, catering, peluquería y maquillaje, y profesionales relacionados con la organización de eventos, se vieron al límite, siendo empresas de las que además dependían muchas familias.

Nos comprometimos y respondimos a la situación de este sector, contratando e invirtiendo en la celebración de las fiestas, de pequeñas citas musicales, teatrales, festivas o culturales en cada localidad, organizamos mercadillos que a día de hoy mantenemos y complementamos con los actos que puedan acompañar, según nos permitan las medidas Covid, como actuaciones en vivo o atracciones permitidas.

Hemos aprendido a echarle imaginación para seguir impulsando la contratación compartida de todas las empresas que proponían servicios, poniendo en marcha ideas tan novedosas y con tan buen resultado como retransmitir en directo las misas principales durante las fechas patronales de cada pueblo u organizar mercadillos con actuaciones que llevasen por primera vez, la Navidad a cada pueblo.

La apuesta por el sector profesional de eventos ¿ha tenido resultados?

Por supuesto, no sólo ha resultado un impulso a su economía, evitando incluso el cierre de algunas de estas empresas, sino que además el sector ha profesionalizado mucho más sus servicios, ampliando las posibilidades de tipos de actos que se pueden organizar de manera segura y entretenida para todos los públicos.

Sin olvidar la repercusión que ha tenido la celebración de estos eventos públicos por suponer un empujón a la economía local, permitiendo trabajar a muchas cafeterías, comercios y restaurantes.

Ha recibido criticas por la compra del un escenario móvil

Esta decisión no es contraria a la idea de apoyar el sector de eventos. No hay más que preguntar a los profesionales. Un escenario móvil permite garantizar una plataforma segura para un concierto o cualquier otro acto, facilita el trabajo a los profesionales del sonido y la luz, así como da seguridad a grupos y artistas en su actuación. Los escenarios festivos, especialmente en cada pueblo, siempre los montaban operarios municipales y no tenemos personal suficiente para garantizar este trabajo.Así que, más que le pese a alguno, nos mantenemos en esta idea, y los pueblos contarán con un escenario móvil que facilitará el montaje y organización de eventos. Y que nadie se preocupe, porque las medidas de este escenario móvil permiten su montaje en todas las plazas del municipio.